Trudeau: "Canada va impune imediat tarife de 25% pentru 30 de miliarde de dolari de produse americane"

Canada va răspunde imediat cu tarife pentru 30 de miliarde de dolari de bunuri americane dacă decizia administraţiei Trump de a impune tarife ţării sale intră în vigoare marţi, a declarat Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, informează news.ro.

"Astăzi, după o pauză de 30 de zile, administraţia Statelor Unite a decis să procedeze la impunerea unor tarife de 25 % asupra exporturilor canadiene şi a unor tarife de 10 % asupra energiei canadiene. Permiteţi-mi să fiu clar fără echivoc - nu există nicio justificare pentru aceste acţiuni", a declarat Justin Trudeau.

"Deşi mai puţin de 1 % din fentanilul interceptat la frontiera SUA provine din Canada, am lucrat fără încetare pentru a aborda acest flagel care afectează atât canadienii, cât şi americanii. Am pus în aplicare un plan de frontieră în valoare de 1,3 miliarde de dolari, cu elicoptere noi, oameni pe teren, mai multă coordonare şi resurse sporite pentru a opri fluxul de fentanil. Am numit un ţar al fentanilului, am clasificat cartelurile criminale transnaţionale drept organizaţii teroriste, am lansat celula operaţională comună de informaţii şi creăm o forţă comună Canada-SUA de luptă împotriva criminalităţii organizate", a spus el.

Premierul canadian a mai afirmat că datorită acestei activităţi - în parteneriat cu Statele Unite - confiscările de fentanil din Canada au scăzut cu 97% între decembrie 2024 şi ianuarie 2025, ajungând la un minim aproape de zero, de 0,03 kilograme confiscate de Vama şi protecţia frontierelor din SUA.

"Canada nu va permite ca această decizie nejustificată să rămână fără răspuns. În cazul în care tarifele americane intră în vigoare în această seară, Canada va răspunde, începând de mâine la ora 12:01 a.m. EST, cu tarife de 25 % împotriva a 155 de miliarde de dolari de produse americane - începând imediat cu tarife pentru produse în valoare de 30 de miliarde de dolari şi cu tarife pentru restul de 125 de miliarde de dolari de produse americane în termen de 21 de zile. Tarifele noastre vor rămâne în vigoare până când acţiunea comercială a SUA va fi retrasă, iar în cazul în care tarifele americane nu vor înceta, suntem în discuţii active şi continue cu provinciile şi teritoriile pentru a aplica mai multe măsuri netarifare. În timp ce îndemnăm administraţia SUA să-şi reconsidere tarifele, Canada rămâne fermă în apărarea economiei noastre, a locurilor noastre de muncă, a lucrătorilor noştri şi pentru o înţelegere echitabilă", a spus Trudeau.

"Din cauza tarifelor impuse de SUA, americanii vor plăti mai mult pentru alimente, benzină şi maşini şi, eventual, vor pierde mii de locuri de muncă. Tarifele vor perturba o relaţie comercială incredibil de reuşită. Ele vor încălca chiar acordul comercial care a fost negociat de preşedintele Trump în ultimul său mandat."