Valoarea portofoliului de investiţii imobiliare al Grupului MLP a ajuns la 4,2 miliarde PLN

Situaţia financiară a Grupului rămâne puternică, aşa cum demonstrează cifrele raportate pentru primul semestru al anului 2022, conform unui comunicat remis redacţiei. În primele şase luni ale anului, valoarea activului net (NAV) a Grupului a crescut cu 26%, la 2,3 miliarde PLN. Valoarea proprietăţilor sale de investiţii a crescut cu 25%, la peste 4,2 miliarde PLN. Venitul consolidat a crescut cu 26% pe an, la 123,2 milioane PLN. Venitul net din chirii, pe de altă parte, a crescut cu 22% pe an, la 90,4 milioane PLN. Profitul operaţional a crescut cu 181%, la 577,2 milioane PLN. Pentru prima jumătate a acestui an, MLP Group a înregistrat un profit net de 433,9 milioane PLN, o îmbunătăţire de peste 2,5 ori (+161%) faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

"Am avut o perioadă de H1 foarte reuşită, în ciuda mediului economic şi politic dificil. Am dat rezultate excelente, atât din punct de vedere operaţional, cât şi financiar. Pe parcursul perioadei am semnat contracte de închiriere pentru 214 mii mp, cu aproximativ 91% mai mult decât în H12021. Acesta a fost rezultatul nostru record în leasing. Asistăm la creşterea cererii pentru spaţiul de depozitare nou şi existent al MLP Group în întreaga Europă, deoarece companiile caută din ce în ce mai mult un mijloc rentabil de a-şi spori rezistenţa lanţurilor lor de aprovizionare şi a capacităţilor de producţie prin onshoring din Asia în Europa. Împreună cu oferta continuă restrânsă de active industriale de înaltă calitate, acest factor s-a tradus în creşterea chiriilor. Creşterea ratelor de închiriere de aproximativ 24% a fost mult mai mare decât creşterea costurilor de construcţie, ceea ce a afectat pozitiv şi rezultatele Grupului MLP", a declarat Rados³aw T. Krochta, Preşedinte şi CEO, MLP Group S.A.

Potrivit sursei citate, grupul MLP operează pe pieţele din Polonia, Germania, Austria şi România. Are un portofoliu de proprietăţi cu aproximativ 1,2 milioane mp de spaţiu de închiriat existent, în construcţie şi autorizat pentru construcţie. Grupul operează în prezent 22 de parcuri logistice în Polonia şi în străinătate. În plus, în 2022 a încheiat mai multe acorduri de rezervare pentru noi terenuri în vederea dezvoltării de noi parcuri logistice în Polonia şi Europa. Pe baza actualelor terenuri deţinute si a terenurilor rezervate (în total aprox. 200 ha), a asigurat potenţial de dezvoltare pentru încă 1 milion mp de spatiu de depozitare.

"Eu folosesc o mulţime de zicale, una este atribuită pe scară largă lui Mark Twain - "istoria nu se repetă, dar rimează". Prevăd că, în viitorul apropiat, ne vom confrunta cu un mediu macroeconomic dificil, aşa cum l-am experimentat în trecut, în timpul încetinirilor economice. Cu toate acestea, la MLP Group suntem bine pregătiţi pentru potenţialele provocări economice. Avem practic 100% din spatiul inchiriat, foarte buna diversificare a chiriasilor atât geografic, cât si ca industrie. Toate contractele noastre de închiriere sunt indexate la ratele inflaţiei europene, ceea ce înseamnă că orice creştere a valorii inflaţiei va declanşa o creştere automată a veniturilor noastre. Toate chiriile sunt denominate în EUR sau sunt direct exprimate în EUR, ceea ce reduce semnificativ expunerea noastră la riscul valutar. Aproape 100% dintre împrumuturile noastre sunt acoperite IRS pentru următorii 5 ani, ceea ce duce la expunerea limitată la ratele dobânzilor. În plus, concentrarea noastră pe menţinerea relaţiilor strânse cu clienţii noştri, portofoliul de terenuri bine localizate şi structura prudentă de capital oferă oportunităţi semnificative pentru o creştere profitabilă în continuare", a adăugat Rados³aw T. Krochta.

Scopul strategic este de a extinde continuu portofoliul de depozite prin dezvoltarea clădirilor BigBox şi a proiectelor City Logistics. Grupul MLP intenţionează să continue să se dezvolte rapid, mai ales în Germania, unde creşte constant portofoliul de proiecte în principal în zona Ruhr, regiunea Hessen şi Brandenburg. De asemenea, intenţionează să-şi consolideze poziţia pe piaţa austriacă. În România, Grupul intenţionează să-şi extindă în continuare parcul logistic existent şi să achiziţioneze noi terenuri pentru proiecte ulterioare. În plus, analizează intrarea în noi ţări, cum ar fi Benelux şi Ungaria. Piaţa poloneză rămâne foarte importantă pentru grup, unde îşi va extinde în mod constant oferta în regiuni cheie de logistică. În 2022, cheltuielile de capital (CAPEX) se vor ridica la cca. 150-200 milioane EUR, din care aproximativ 30% vor fi alocate pentru achiziţionarea de noi terenuri.

Activităţile Grupului MLP sunt concentrate în special pe protecţia mediului şi atingerea emisiilor zero de CO2 până în 2026. Ca parte a instalaţiilor existente şi emergente, este în curs de implementare un proiect de construire de parcuri fotovoltaice pe acoperişurile parcurilor logistice. Scopul este ca 80% din proiectele Grupului să fie certificate BREEAM la nivel Excelent sau Foarte Bine şi să se asigure certificate DGNB Gold sau Platinum pe pieţele germane şi austriece, până la sfârşitul anului 2022.

În conformitate cu strategia sa de build & hold, MLP Group păstrează în portofoliu parcurile logistice finalizate şi le gestionează. Toate proiectele întreprinse de MLP Group se disting prin locaţii foarte atractive ale parcurilor logistice, aplicarea de soluţii adaptate şi sprijinul acordat chiriaşilor pe durata contractului de închiriere, se mai arată în comunicat.