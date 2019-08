Vezi cele 5 sfaturi pentru o mutare usoara. Scapa de povara cu StarMove!

Viata este plina de stres iar printre cele cateva evenimente majore din viata se regaseste si mutarea intr-o noua casa. Aceasta operatiune de schimbare a mediului poate fi cu siguranta o adevarata povara pentru cei mai multi dintre noi.

Daca ati trecut prin aceasta experienţa, cu siguranta stiti ce miscare de amploare si obositoare poate deveni rapid o astfel de relocare. Lucrurile trebuie sa fie organizate, ambalate si transportate, de obicei intr-o fereastra mica de timp. O alternativa mai usoara pentru majoritatea oamenilor este sa apelati la firma de mutari mobila Bucuresti StarMove, care sa faca acest proces pentru dumneavoastra.

La o mutare in alta locuinta va trebui sa ocupati de ridicarea mobilierului, va veti forta spatele, pot aparea eventuale accidente in timpul conducerii masinii si lista poate continua cu diferite probleme de logistica. Luand in considerare toate aceste obstacole, este recomandat sa contractati o firma de mutari mobila profesionista, care sa va scape de toate aceste griji.

Inainte de a va muta intr-un spatiu, fie el mare sau mic, luati in considerare urmatoarele sfaturi utile.

1. Cautati cea mai rentabila oferta de preturi si servicii

Obtineti mai mult de o oferta, de preferat cel putin trei variante pe care sa le evaluati. Daca aveti mai mult de o varianta, va veti permite sa va familiarizati cu modul in care fiecare firma taxeaza clientii pentru serviciul lor. Este esential sa aveti o idee despre cum functioneaza lucrurile in acest domeniu, astfel incat sa puteti face o comparatie bazata pe un alt furnizor de servicii de mutari mobila Bucuresti existent care va ofera acelasi tip de munca, pe baza aceluiasi inventar pe care trebuie sa il mutati.

Compararea unor companii de relocari cu optiuni similare este cu siguranta o necesitate pentru orice client. De asemenea, daca aveti mai mult de un tarif la dispozitie veti avea posibilitatea sa va orientati spre cele mai accesibile oferte. Daca majoritatea preturilor variaza in aceleasi limite si intalniti o firma care depaseste cu mult ceilalti concurenti, atunci puteti lua in calcul eliminarea acesteia.

Solicitati si obtineti toate informatiile necesare de la firma de mutari inainte de mutare. De asemenea, fiti onesti in ceea ce priveste inventarul care trebuie mutat si oferiti cat mai multe detalii posibile, pentru o estimare de cost corecta. In acest fel, stiti exact la ce sa va asteptati. Daca in ziua mutarii trebuie transportate mai multe lucruri decat cele precizate, pot aparea taxe suplimentare sau poate fi periclitat programul stabilit.

Discutati deschis cu compania de transport atunci cand le furnizati lista de active si amandoua partile vor avea de castigat.

2. Orientati-va doar spre firmele de transport cu o buna reputatie in domeniu

Un transportator cu o buna reputatie poate fi cel mai bun lucru care vi se intampla atunci cand vine vorba de mutarea bunurilor proprii intr-un mod cat mai rapid si profesionist. Cheia succesului este sa faceti o cercetare prealabila si chiar sa vorbiti cu alte persoane despre ce companie de relocare au ales in trecut.

Recomandarile si comentariile online sunt de un real folos pentru orice client, iar site-ul companiei reprezinta o adevarata carte de vizita. Feedbackul din partea clientilor este un indicator excelent al calitatii muncii oferite de o echipa de profesionisti.

In baza solicitarii dvs. firma de mutari trebuie sa va ofere serviciul potrivit. De exemplu, poate sunt necesare si optiuni de ambalare odata cu mutarea lucrurilor pe care le detineti sau aveti nevoie doar de un vehicul mai mic pentru putine marfuri. Totul depinde de dvs. si gama de servicii pe care o considerati importanta.

Consultati lista de optiuni oferite de firma de mutari mobila Bucuresti si abia apoi luati o decizie, pentru ca facilitatile respective sa se incadreze in bugetul pe care il trasati.

3. Contractati companii care va ofera pachete de servicii complete

O firma de mutari mobila ce ofera servicii complete este cel mai bun partener cu care sa lucrati, pentru ca dispun de suportul logisitic necesar. Acestea sunt mai flexibile cu cererea dvs. si va ofera de obicei informatii cheie care va ajuta sa va transportati eficient bunurile in noua locatie.

Asemenea facilitati sunt perfecte pentru clientii ocupati deoarece nu trebuie sa va faceţi griji pentru nimic. Specialistii in mutari se ocupa de ambalare, mutari mobila, transport si relocare in cel mai scurt timp posibil.

Un pachet total de optiuni va asigura ca toata operatiunea se va desfasura fara probleme. Bineinteles, vorbim despre o firma care are o anumita capacitate de lucru, cu oferte extrem de convenabile pentru ca au grija de tot, inclusiv de ambalare, de incarcare, de curatare a proprietatii dupa ce au terminat sa mute lucrurile etc.

Intotdeauna asigurati-va ca ati intrebat toate detaliile si asigurati-va ca toate raspunsurile pe care le-ati dat sunt prompte si foarte clare in ceea ce va priveste. Nu fiti niciodata multumiti de o comunicare sumara, deoarece astfel se pot omite detalii importante. StarMove este locul unde gasiti toate informatiile de care aveti nevoie si intelegerea necesara, atat inainte cat si in timpul transportului bunurilor dvs.

Mutarea mobilei dintr-o casa sau birou poate fi o incercare costisitoare si agitata pentru oricine. O companie nu isi poate permite sa se inchida prea mult pe durata relocarii, ceea ce inseamna ca trebuie sa se miste repede, chiar in timp ce isi desfasoara inca activitatea. Aceasta deschide calea pentru numeroase erori si probleme de raspundere care pot afecta o firma atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.

Cereti o estimare gratuita a operatiunii contactand transportatorul si oferindu-i toate detaliile necesare. Acest lucru va asigura ca obtineti un pret corect pentru serviciile cerute.

4. Interesati-va ce fel de instrumente si resurse are firma de mutari pentru activitatea sa

Daca aveti articole mai fragile care trebuie dezasamblate si reasamblate, gasiti un prestator de servicii care are echipamentele si cunostintele necesare pentru a face acest lucru. In cazul in care sunteti posesorul unor lucruri fragile sau vechi, este important sa contractati o firma care are mai mult decat cutii de carton pentru a va mentine obiectele in siguranta.

Cereti echipamente cum ar fi containere de transport, materiale rezistente de impachetare si mecanisme de fixare a bunurilor. Aceste elemente sunt, de obicei, indicative pentru un profesionist in mutari mobila Bucuresti care va vor garanta ca produsele dvs. ajung in siguranta la destinatie.

Fie ca este vorba de cateva cutii cu bunuri personale sau de un pian clasic, o companie de mutari mobila profesionala va avea resursele necesare pentru a va tine obiectele transportate in siguranta, fara a va face griji pentru integritatea lor. Aflati ce fel de spatii de depozitare si sisteme de securitate utilizeaza firma de mutari, in mod normal acestea trebuind sa fie dotate cu camere video si paza.

Pentru a gasi un depozit care va poate gazdui cu bine toate bunurile pentru o perioada mai lunga, apelati la unitati de stocare care au clima controlata. Astfel de spatii sunt importante deoarece ofera protectie impotriva mucegaiului, ruginei sau daunatorilor. Urmati aceste sfaturi si astfel veti contracta o companie care sa va ajute cu fiecare aspect complicat al mutarii.

Acestea sunt doar cateva sfaturi pe care trebuie sa le urmati atunci cand contractati o firma profesionista de transport, dar daca veti tine cont de ele, veti putea mult mai usor sa gasiti un transportator potrivit pentru necesitatile dvs.

5. Vehiculele companiei de transport sunt esentiale pentru o relocare de succes

Verificati calitatea vehiculelor pe care firma le foloseste pentru a va transporta bunurile. Acest lucru va ajuta sa evaluati cat de mult timp va fi nevoie in tranzit pentru a va aduce lucrurile intr-o locatie noua. StarMove detine autoutilitare moderne de diferite dimensiuni, astfel incat bunurile transportate vor ajunge la destinatie in siguranta intr-un timp cat mai scurt, fara a fi nevoie de mai multe drumuri.

Cei de la StarMove cunosc foarte bine aceasta cerinta a clientilor iar mutarile sunt efectuate in mod rapid si eficient. Un indicator al calitatii activitatii intr-o firma mutari mobila este modul in care este instruit personalul companiei de transport in ambalarea, incarcarea, descarcarea si pastrarea in siguranta a bunurilor clientilor.

Pregatirea personalului este una dintre cele mai importante caracteristici ale unei companii care se respecta. De asemenea, interesati-va ce fel de garantie ofera firma respectiva impotriva oricarui tip de deteriorare sau spargere a bunurilor dvs. in timpul transportului. Afacerile de mutari mobila Bucuresti de incredere vor acoperi pe deplin daunele si vor compensa orice pierdere a bunurilor. In cazul in care o firma de mutari satisface pe deplin consideratiile de mai sus, o puteti alege fara probleme pentru relocarea dvs. la noul sediu ori locuinta.

La StarMove veti avea la dispozitie o echipa de specialisti in mutari mobila care isi fac datoria in mod profesionist si cu ani de experienta in mutari. In plus, sistemul logistic la cele mai inalte standarde asigura servicii complete de mutari si relocari Bucuresti. Daca va intrebati cum sa va duceti bunurile dintr-o casa sau birou la urmatoarea destinatie, firma de mutari mobila StarMove este alegerea perfecta pentru dvs.