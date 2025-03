800 de cereri de negociere primite de CSALB în acest an; Ce beneficii au consumatorii bancari

De la începutul anului, consumatorii de servicii financiare au trimis către Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB) peste 800 de cereri de negociere cu băncile, iar până acum au fost încheiate sau se află în negociere 150 de dosare, conform unui comunicat de presă. Acesta arată că propunerile conciliatorilor CSALB acceptate de părţi includ mixuri de beneficii care vizează diminuări de datorii, ştergeri de penalităţi, restituiri de sume, închiderea cazurilor de executare silită sau a celor de dare în plată. "Băncile sunt la fel de deschise pentru soluţionarea cazurilor din instanţă, indiferent dacă vorbim de procese pentru credite în CHF acordate acum peste 15 ani sau procese care nu au ajuns încă la primul termen", arată sursa citată. Aceasta subliniază că 40 dintre cereri s-au rezolvat direct, fără ajutorul unui conciliator, chiar dacă solicitarea a fost adresată CSALB. Anul trecut, CSALB a primit peste 3.500 de cereri, din care au fost alcătuite 1.078 de dosare de negociere. În 94% din concilieri părţile s-au înţeles, iar valoarea medie a beneficiilor obţinute într-un timp mediu de 15 zile pentru fiecare dosar de conciliere a fost de 3.000 de euro.

Alexandru Păunescu, reprezentantul Băncii Naţionale a României în Colegiul de Coordonare al CSALB, subliniază că diversitatea cererilor, a negocierilor şi a soluţiilor oferite descriu o perfecţionare constantă a singurei entităţi din România care intermediază cu ajutorul unor specialişti reputaţi, rapid şi gratuit pentru consumatori problemele pe care le întâmpină româniii în relaţie cu băncile şi cu IFN-urile. Reprezentantul CSALB adaugă: "Negocierea dintre consumatori şi bănci în cadrul CSALB a intrat în al 10 an de rezolvare a disputelor în afara instanţelor de judecată şi observăm o serie de evoluţii, atât prin specificul cazurilor soluţionate, cât şi prin comportamentul părţilor implicate. Vedem că tot mai multe cazuri care debutează în instanţă îşi găsesc rezolvarea în cadrul CSALB în câteva săptămâni. Practic, diferenţa de timp dintre cele două proceduri este incontestabil în favoarea soluţionării amiabile. Printre cazurile prezentate sunt demersuri juridice aflate în faza de executare silită, aflate înaintea primului termen într-un proces sau chiar cazuri în care părţile au pierdut şi patru ani prin proceduri de dare în plată a imobilului, dar, până la urmă, s-au înţeles cu banca fără niciun cost, în cadrul Centrului.

Marele beneficiu în toate situaţiile acestea îl reprezintă faptul că soluţiile sunt solicitate şi convenite împreună cu consumatorii. Mai exact, un consumator care a luat, poate, o decizie nepotrivită la un moment dat în legătură cu un împrumut, are ocazia în cadrul CSALB să renegocieze mult mai atent condiţiile acelui contract de credit. În plus, de data aceasta are la dispoziţie serviciile unei persoane cu expertiză în domeniul financiar-bancar care îi explică detaliile înţelegerii cu banca şi îl ajută să-şi evalueze mai bine capacitatea de plată şi modul în care contractul se va derula pe viitor.

Modul în care părţile negociază arată o perfecţionare a acestui mecanism în activitatea CSALB. Observăm că, deşi cererile consumatorilor sunt tot mai puţin detaliate, mecanismele de negociere devin tot mai complexe. Aplicaţia CSALB pune la dispoziţia consumatorilor 64 de categorii care sumarizează obiectul problemei semnalate prin intermediul CSALB. De cele mai multe ori soluţiile vizează aspecte care nici măcar nu fuseseră semnalate în solicitare. Acesta este, în primul rând, meritul conciliatorilor care, după aproape zece ani de intermediere a relaţiei consumatori-bănci, au deprins moduri de negociere diferite, în funcţie de fiecare bancă şi ţinând cont de fiecare consumator întâlnit. Astfel, în anumite speţe, unele bănci sunt rapide în a transmite răspuns şi vin cu soluţii în 2-3 zile, altele doresc o soluţie echitabilă pentru disputele aflate pe rolul instanţelor, iar alte instituţii bancare negociază în detaliu şi chiar, în mod excepţional, depăşesc termenul recomandat de 90 de zile".

CSALB transmite, în comunicatul său, câteva rezultate obţinute în urma rezolvării amiabile a litigiilor dintre bancă şi client.

Într-un caz de executare silită, un consumator din Bucureşti a solicitat sistarea popririlor şi suspendarea procedurii. Clientul a propus băncii să achite lunar 1.000 de lei plus 200 de lei cheltuielile de executare, similar cu plata pe care a făcut-o într-un alt dosar de executare silită în care a fost implicat. Banca a diminuat creanţa totală de 44.800 de lei cu 50%, condiţia fiind achitarea unor rate egale, timp de un an. Mai întâi, consumatorul trebuie să plătească un avans de 3.000 de lei, iar după plata avansului banca va ridica poprirea instituită pe conturile consumatorului. Apoi, banca va reduce la 22.400 de lei datoria consumatorului, iar această sumă trebuie achitată în 12 rate egale. În cazul în care debitorul nu va respecta plăţile convenite cu banca, comerciantul nu va mai opera reducerea de creanţă la finalul celor 12 luni. În vederea implementării soluţiei, consumatorul va renunţa la contestaţia la executare formulată în instanţă.

Într-un alt caz, din Maramureş, datoria clientului era de 42.000 CHF, având izvorul în contractul de credit din anul 2008. Titularul creditului a decedat, iar solicitarea de conciliere a fost făcută de garantul ipotecar. Banca acceptă stingerea creanţei în baza unui angajament de plată al garantului, încheiat prin biroul executorului judecătoresc. Astfel, garantul trebuie să plătească lunar, timp de 24 de luni, suma de 2.400 de lei în contul executorului. Banca va proceda la remiterea parţială a datoriei pentru suma de 31.300 CHF, diferenţa dintre valoarea totală a creanţei şi suma ce va fi achitată de către garant, conform angajamentului de plată menţionat. Garantul va plăti cheltuielile de executare şi onorariul executorului judecătoresc, potrivit sursei citate. Acesta va putea achita, în măsura posibilităţilor sale, şi sume mai mari de 2.400 de lei, pentru a putea stinge creanţa într-un termen mai scurt de 24 de luni. După acceptarea acestei soluţii, banca va sista poprirea conturilor şi va suspenda executarea silită.

Un al treilea exemplu oferit de CSALB face referire la un dosar din Iaşi, clientul solicitând găsirea unei soluţii împreună cu banca pentru datoriile acumulate. Suma totală datorată băncii la momentul formulării cererii de conciliere era de peste 69.000 CHF, din care dobânzile şi penalităţile reprezentau peste 37.000 CHF. Propunerea băncii a fost de a diminua datoria consumatorului la 32.000 CHF (principala creanţă), stoparea penalităţilor şi dobânzilor şi posibilitatea de a achita datoria în rate lunare timp de cinci ani. Pentru implementarea soluţiei, consumatorul a renunţat la procesul din 2021 de dare în plată a imobilului, care reprezintă garanţia creditului contractat.

Teodor Bungău, din judeţul Bihor, menţionează: "M-a impresionat foarte plăcut rezolvarea cazului meu prin intermediul CSALB, mai ales că, iniţial, banca nu a vrut să accepte o soluţionare amiabilă şi am fost nevoit să o acţionez în instanţă. Ştiam de CSALB din presă şi mă documentasem bine înainte să apelez la conciliere. Chiar dacă nu am primit tot ce am cerut, sunt mulţumit. Soţia mi-a spus să cer 30.000 de euro, dar fiind o negociere din care toată lumea trebuie să fie mulţumită, nu am putut cere atât de mult. Cererea mea a fost pentru 12.000 de euro, iar în urma negocierilor cu banca am obţinut 10.000 de euro despăgubiri, iar apoi am închis procesul din instanţă. Banca a fost deschisă în negociere pentru că nici ei nu îi convine să aibă procese cu clienţii".