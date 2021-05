Gala Women in Economy premiază performanţa în afaceri, într-un an "atipic"

Gala Women in Economy 2021, ediţia a treia, organizată de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF, va avea loc miercuri, 19 mai, în format hibrid, putând fi urmărită live la adresa www.facebook.com/conafromania, conform unui comunicat de presă.

Prima femeie Preşedintă a Senatului, Anca Dragu, va deschide Gala Women in Economy 2021, ediţia a treia, alături de Ludovic Orban, Preşedinte al Camerei Deputaţilor, Raluca Turcan, Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ioana Mihăilă, Ministru al Sănătăţii şi Excelenţa Sa, Ingrid Kressel Vinciguerra, Ambasadorul Estoniei în România. Pe parcursul evenimentului vor fi anunţate parteneriate de interes naţional pentru susţinerea educaţiei digitale şi proiecte cu impact economic important. Gala Women in Economy 2021, ediţia a treia, reprezintă un prilej de recunoaştere a performanţelor de business a doamnelor antreprenor la nivel naţional.

Preşedinta CONAF, Cristina Chiriac, a declarat: "Meritele doamnelor care au schimbat lumea afacerilor din România trebuie recunoscute, iar Gala Women in Economy, ediţia a treia, reprezintă cel mai bun prilej de a sărbători performanţa în business. Este un moment de revenire pentru noi toţi, dupa un an marcat de restricţii şi distanţare socială, un an în care multe segmente economice au avut de suferit şi iată că, sunt antreprenoare care au reuşit să dovedească valoarea chiar şi într-un context extrem de complicat."

Potrivit sursei citate, Gala Women in Economy, ediţia a treia, se va desăşura în format hibrid în acest an, cu respectarea tuturor măsurilor de distanţare impuse de contextul actual şi se va bucura de prezenţa reprezentanţilor de marcă ai mediului de afaceri la nivel naţional, parteneri şi reprezentanţi ai instituţiilor care susţin implicarea şi dezvoltarea iniţiativelor feminine în afaceri, în societate sau în cultură. De asemenea, personalităţi guvernamentale, ambasadori şi reprezentanţi ai companiilor naţionale şi multinaţionale vor fi alături de organizatori pentru a aplauda performanţele femeilor în economie. Ca şi în cadrul galelor precedente, premiantele sunt femei din domenii de activitate diverse: energie, IT&C, sănătate, industrii, voluntariat pentru o societate mai bună, etc. Printre câştigătoarele anilor anteriori sunt nume sonore ale mediului de afaceri: Christina Verchere - OMV Petrom, Măriuca Talpeş - Bit Difender, Mihaela Marcu - Medlife, Camelia Şucu - Class Living, Doina Cepalis - Grupul Te-Rox, Doina Vornicu - CEZ România şi lista poate continua.

Gala Women in Economy, ediţia a treia, se va încheia cu trupa The Motans care se alătură demersului CONAF de a susţine excelenţa doamnelor în afaceri şi antreprenoriatul din România.

"CONAF a cunoscut o ascensiune imporantă de la înfiinţare şi până în prezent datorită implicării continue în dezvoltarea unei Românii moderne, competitive şi incluzive. Împreună dorim să contribuim la poziţionarea corespunzătoare a antreprenoriatului feminin în cadrul societăţii şi la eliminarea barierelor de gen", a declarat Liliana Agheorghicesei, Prim-vicepreşedinte CONAF.

"Uneori, un singur cuvânt defineşte o eră şi este potrivit ca în acest an excepţional, şi extrem de dificil - 2020, să încercăm pe lângă cuvântul "pandemie" să identificăm şi "performanţe". Astfel, am hotărât ca în ciuda tuturor obstacolelor din ultima perioadă să premiem performanţa întrucat este cu atât mai greu să excelezi în condiţii extrem de dificile decât într-un mediu de business normal. Acest lucru trebuie recunoscut la nivel naţional pentru că dovedeşte încă o dată puterea antreprenorilor de a se adapta tuturor condiţiilor economice şi sociale, de a se diversifica şi replia în funcţie de contextul dat", a declarat Cristina Chiriac, Preşedinta CONAF.

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin este organizaţia patronală care are ca obiectiv promovarea şi susţinerea antreprenoarelor din România. În plus, organizaţia îşi propune creşterea competitivităţii, coagularea antreprenorilor din România, realizarea unei platforme comune de cooperare cu confederaţii internaţionale, susţinerea intereselor antreprenorilor în spaţiul UE, schimb de experienţă şi promovarea intereselor economice ale României.

''Pe această cale, dorim să le mulţumim celor care ne ajută la organizarea evenimentului: Asociaţia Naţională a Antreprenorilor şi Patronatul Femeilor Antreprenor. Alături de noi, ca parteneri strategici, vor fi: Federaţia Patronatelor Femeilor Antreprenor, Federaţia Femeilor de Afaceri din Regiunea Nord-Est, Google pentru IMM-uri, iar ca parteneri: Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton, Şcoala de Business şi Scripor Alphabet.

