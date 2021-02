Novak Djokovic, acuzat că a mimat accidentarea de la Australian Open 2021. Cum răspunde criticilor

Acuzat că a mimat accidentarea, Novak Djokovic reacţionează. Sârbul a acuzat probleme fizice în timpul meciului câştigat cu americanul Taylor Fritz în turul 3 la Australian Open, şi a fost la un pas să abandoneze.

Mulţi l-au acuzat pe Novak Djokovic că a mimat accidentarea, dar liderul mondial anunţă că a avut ruptură musculară şi le transmite un mesaj celor care s-au grăbit să spună că s-a prefăcut: "E nedrept!".

"A fost cu adevărat cel mai provocator şi mai emoţional Grand Slam pe care l-am câştigat. Din cauza accidentării, a ce s-a întâmplat în afara terenului, a fost un adevărat roller-coaster. E o ruptură, o mică ruptură la un muşchi abdominal. Am simţit imediat că asta e, am şi spus-o după meciul din turul trei.

Ştiu că au fost o mulţime de speculaţii, oamenii s-au întrebat dacă sunt sau nu accidentat, cum mă pot recupera atât de repede. I-am auzit spunând că e imposibil, am înţeles ideea. Fiecare e liber să îşi exprime ideile, să îi critice pe ceilalţi.

Am simţit însă că e nedrept faţă de mine ce s-a discutat, dar nu a fost nici prima şi nici ultima oară. Vă spun sincer că am fost foarte îngrijorat, nu am ştiut ce şanse realiste am să joc în optimi. Nu am ştiut dacă pot juca până cu două ore înainte de meci. Am ieşit la încălzire cu două ore înainte de partidă şi m-am simţit destul de bine. Am acceptat că va trebui să joc cu durere.", a declarat Novak Djokovic.

Novak Djokovic a dezvăluit că a fost la un pas să abandoneze, dar dorinţa arzătoare de a câştiga un nou trofeu la Melbourne l-a făcut să meargă mai departe. După o discuţie cu staff-ul medical, "Nole" a decis să continue.

"Da, am fost conştient că mă expun la riscuri jucând în condiţiile acelea. Dar am spus-o şi alte conferinţe de presă, dacă era alt turneu, poate că abandonam. Dar era Australian Open şi am riscat o accidentare mai gravă pentru că voiam neapărat să ajung cât mai departe în competiţie.

Desigur, nu a fost o decizie pe care am luat-o de capul meu. Staff-ul medical m-a monitorizat şi şi-a dat acordul şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că am reuşit să trec cu bine peste tot şi m-am putut impune din nou.", a mai spus liderul mondial.