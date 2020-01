"1917" a mai câştigat un premiu prestigios

Sam Mendes a câştigat cu filmul "1917", o peliculă despre Primul Război Mondial, cel mai important trofeu decernat la cea de-a 72-a ediţie a galei Sindicatului Regizorilor Americani (Directors Guild of America - DGA), la hotelul Ritz-Carlton din Los Angeles.

Acest premiu îl plasează pe cineas-tul britanic Sam Mendes în fruntea favoriţilor la câştigarea trofeului pentru cel mai bun regizor la gala premiilor Oscar, ce va avea loc în luna februarie, potrivit AFP. Lungmetrajul "1917", care prezintă cursa contra cronometru a doi tineri soldaţi britanici, trimişi într-o misiune secretă pe frontul franco-german din timpul Primului Război Mondial, a câştigat deja la începutul lunii ianuarie Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic şi a primit 10 nominalizări la premiile Oscar. Sam Mendes, care a câştigat un premiu DGA în urmă cu peste 20 de ani pentru pelicula "American Beauty", a dedicat noul trofeu bunicului său, a cărui viaţă l-a inspirat în realizarea filmului "1917". "Tuturor celor care vor să îngroape cinematografia, vă spun: nu vă grăbiţi!", a declarat Sam Mendes, care a salutat apoi în discursul său de acceptare a premiului activitatea celorlalţi cineaşti nominalizaţi alături de el la categoria "cel mai bun regizor": Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Bong Joo-ho ("Parasite") şi Taika Waititi ("Jojo Rabbit"). Premiul aferent categoriei "cel mai bun regizor debutant" a fost câştigat de Alma Har'el cu filmul "Honey Boy", informează Agerpres. Sindicatul Regizorilor Americani a premiat şi o serie de producţii de televiziune. Astfel, la categoria "cel mai bun serial dramatic" s-a impus serialul "Watchmen", iar la categoria "cel mai bun serial de comedie" a triumfat producţia "Barry". Miniseria TV "Chernobyl" s-a impus la categoria "cel mai bun serial în format limitat sau lungmetraj TV". Jason Cohen a câştigat premiul DGA pentru reality-show cu episodul "Annie" din emisiunea "Encore!", aducând astfel platformei Disney+ primul său trofeu major. Amy Schatz s-a impus în categoria emisiunilor pentru copii cu "Song of Parkland", Spike Jonze a triumfat în categoria reclamelor cu "Dream It" (pentru platforma Squarespace), iar Steven Bognar şi Julia Reichert au fost premiaţi pentru "American Factory" la categoria "cel mai bun documentar".

Premiile DGA reprezintă unul dintre cei mai buni indicatori în cursa pentru Oscaruri - cu excepţia a şapte cineaşti, toţi regizorii care au câştigat premiul DGA în istoria acestor trofee au câştigat apoi Oscarul pentru regie în acelaşi an. Ultima oară când cele două premii au revenit unor regizori diferiţi s-a întâmplat în 2013, când Ben Affleck a primit DGA Award pentru filmul "Argo", dar nu a fost nominalizat la Oscarul pentru regie, câştigat în acel an de Ang Lee cu filmul "Life of Pi".