2021 a fost un an bun, este de părere Alexandru Rizea, preşedintele producătorului de mobilă Lemet, care subliniază, într-un interviu: "Anul 2021 a fost încă un an de «Şcoală Lemet», cu prezenţă fizică obligatorie. Ziua am învăţat, noaptea am repetat. Şi în ziua următoare am aplicat în practică învăţăturile. Fenomene din piaţă, evoluţii, statistici, indicatori la care ne uitam o dată pe lună sau o dată pe an, sunt acum în atenţia noastră zilnic".