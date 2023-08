5 to go a înregistrat o cifră de afaceri în creştere cu 55%, în prima jumătate a anului

Cu o medie de 13 locaţii noi deschise lunar şi peste 1.650.000 de clienţi care trec pragul cafenelelor 5 to go în fiecare lună, brandul a depăşit cu 5% cifra de afaceri estimată pentru anul acesta şi înregistrează o creştere de 55% faţă de rezultatele obţinute anul trecut, arată un comunicat de presă remis Redacţiei.

Potrivit sursei citate, 5 to go anunţă şi o îmbunătăţire a mediei de bon, care a atins 12,6 lei la nivel naţional şi ajunge chiar la 16 lei în anumite zone din ţară.

"Fiecare nou record setat de 5 to go este pentru noi mai mult decât o realizare internă de care suntem mândri şi recunoscători. Este înainte de toate o confirmare a potenţialului enorm pe care îl are un brand 100% românesc, început de la zero, în care am crezut şi pe care l-am dezvoltat zi de zi, vreme de 8 ani. Aceste rezultate sunt o surpriză plăcută mai ales pentru că vin într-un context economic provocator, care a adus creşteri de preţuri şi a impus o adaptare sau chiar resetare a obiceiurilor de consum. Cu toate acestea, am reuşit să ne menţinem ritmul alert de creştere, iar a doua parte a anului se preconizează chiar mai productivă decât prima, astfel că ne aşteptăm să depăşim bugetul estimat şi să ajungem la 150 de cafenele deschise în 2023. Se remarcă şi o estompare a crizei forţei de muncă, ceea ce nu poate fi decât o veste extrem de bună", a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Din cele aproximativ 500 de unităţi 5 to go din România, cifră pe care brandul îşi propune să o dubleze în următorii 4 ani, 64 au fost deschise anul acesta, la care se adaugă 33 de locaţii renovate.

5 to go deţine deja şi 5 locaţii dedicate zonei drive, cu vizibilitate crescută pe drumurile naţionale, accesibile unui nou segment de consumatori: şoferii care îşi doresc să savureze o cafea de calitate ori alte băuturi răcoritoare şi gustări delicioase la preţuri corecte, care să le asigure energia până la destinaţie.

"Semnăm lunar aproximativ 13 noi contracte de franciză, iar 97% dintre contractele deja active au fost prelungite, ceea ce dovedeşte eficienţa acestui model de business şi valoarea parteneriatelor pe care am reuşit să le construim cu francizaţii noştri. Comunicăm îndeaproape cu fiecare antreprenor şi acţionăm ca o echipă, pentru a ne asigura că toate locaţiile respectă standardele 5 to go şi oferă clienţilor experienţe pozitive de consum", completează Lucian Bădilă, cofondator 5 to go.