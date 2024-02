Absolvenţii Programului de Leadership Createrra îşi vând cărţile în scop caritabil

Cei 46 de absolvenţi ai Programului de Leadership Createrra îşi vând cărţile scrise în cadrul unui eveniment-fenomen de lansare de carte, demn de Cartea Recordurilor, iar banii strânşi vor fi donaţi programului "Ajungem MARI" al Asociaţiei Lindenfeld, care susţine educaţia copiilor şi tinerilor din centre de plasament şi medii defavorizate, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

"Anul acesta, pe 17 februarie va avea loc evenimentul TransformNation, care este, de fapt, încununarea unui an de leadership a unui grup de 46 de oameni care au hotărât să-şi publice cărţile împreună. Ideea acestui eveniment, care va intra în Cartea Recordurilor, fiind ceva ce nu s-a mai făcut până acum la acest nivel, a venit din înţelegerea că a renunţa la gloria personală în favoarea unităţii şi a unei măreţii colective este, de fapt, calea prin care oamenii pot atinge obiective înalte. În momentul în care o persoană renunţă la individualitatea sa în favoarea umanităţii, toate se îndeplinesc. Noi alegem să oferim fondurile colectate tocmai pentru a transmite mai departe această dorinţă de a face bine", explică Marius Spiridon, fondator Createrra, organizatorul Programului de Leadership şi al evenimentului TransformNation.

Acesta estimează că la finalul evenimentului se vor strânge minimum 115.000 de lei (aproximativ 23.000 de euro) care vor fi donaţi Asociaţiei Lindenfeld, contribuind astfel la incluziunea socială a copiilor abandonaţi prin direcţionarea banilor către şedinţe de psihoterapie. "Din experienţa mea, fiecare autor va vinde la acest eveniment între 50 şi 100 de cărţi, preţul mediu al unei cărţi fiind de 50 de lei. TransformNation este la a doua ediţie, anul trecut au fost 20 de autori, iar banii strânşi au fost direcţionaţi tot pentru susţinerea copiilor defavorizaţi. De regulă, ne gândim la copii, la dezvoltarea meseriilor", precizează fondatorul Createrra.

La Programul de Leadership Createrra 2023-2024 au participat persoane din România şi din Republica Moldova. Evenimentul de absolvire şi lansare de carte din Chişinău, la care au participat 28 de autori, a avut loc pe 10 februarie şi a intrat în Cartea Recordurilor, devenind record naţional în domeniul social şi cultural, fiind validat de Agenţia de Recorduri Naţionale a Moldovei.

"O treime dintre absolvenţii din acest an sunt din Republica Moldova. Faptul că în cadrul Programului de Leadership Createrra au participat oameni de pe ambele părţi ale Prutului este din nou un simbol al unităţii. Createrra este despre a unifica oamenii, iar evenimentul TransformNation este despre transformarea unei naţiuni. Subiectele pe care oamenii le-au discutat în cărţile lor, pe care le aduc şi le expun publicului sunt tocmai despre a unifica, despre a vindeca, despre a aduce laolaltă, despre a cauza responsabilitate în interiorul oamenilor în legătură cu propria lor stare. Noi suntem responsabili de fericirea noastră şi în momentul în care acest «noi» devine din ce în ce mai mare, naţiunea capătă o conştiinţă de sine, devine responsabilă pentru propriul univers", explică Marius Spiridon.

La Programul de Leadership Createrra au participat oameni din diverse domenii - antreprenori, manageri, scenarişti, psihologi, terapeuţi.

"Noi am demistificat scrierea cărţilor. Toată transformarea noastră pe parcursul programului a fost de aşa natură încât să depăşim toate conversaţiile interioare care ne-au oprit până acum să realizăm lucruri măreţe: «Nu pot», «Nu ştiu», «Nu reuşesc», «Nu sunt în stare», «De ce vocea mea ar conta?», «Cine ar citi cartea mea?». Am reuşit şi pentru că ne-am susţinut unii pe alţii. De altfel, eu am descoperit că cel mai important lucru este să începi. După ce vezi că poţi, nu te mai opreşti până nu termini. Şi, imediat, te gândeşti la următoarea carte", povesteşte Maria Duduman, unul dintre cei 46 de absolvenţi, autoarea cărţii "Exerciţii de Iubire - calea către echilibru într-o lume fără repere". În cartea sa, aceasta spune povestea care a stat la baza dezvoltării "Fă Bine!", o platformă care azi generează impact social multiplicat şi care, în ultimii ani, a susţinut zeci de mii de persoane. Maria Duduman recunoaşte că a ales să-şi pună povestea pe hârtie pentru a fi inspiraţie şi încredere pentru orice femeie şi mamă care trece prin momente de zbucium şi discriminare, personală şi profesională.

"Scrierea cărţii a fost un proces de autodescoperire. Prin aranjarea gândurilor în pagină am depăşit cea mai mare provocare - cea de a trece peste propriile limite şi convingeri. Teama de eşec a devenit oportunitate de învăţare şi transformare. Prin împărtăşirea esenţei interioare în această carte, acum ştiu că pot să inspir anume prin ceea ce conţin. Am convingerea că ofer valoare fiecărui cititor, că am ceva important de spus şi că experienţele mele pot avea un impact pozitiv asupra celorlalţi. E revelator şi de-a dreptul fantastic", spune Daniela Gîrjev, autoarea cărţii "Spaţiul Care Ne Defineşte şi Ne Inspiră", care a participat şi la lansarea de la Chişinău.

Programul de Leadership Createrra se desfăşoară pe parcursul unui an şi costă 200 de euro pe lună. Următorul va începe pe 24 februarie, iar organizatorii estimează că vor avea în jur de 80 de cursanţi. "Programul este unic pentru că se ocupă de partea ontologică a omului, ontologia fiind ştiinţa fiinţei. După cum putem observa, fiinţa nu este un subiect abordat în educaţia clasică, tradiţională. Latura ontologică presupune că oamenii descoperă că resursele se află, de fapt, în interiorul lor, că ceea ce au ei de oferit altora se află în interiorul lor, ca fel de a fi", explică Marius Spiridon.

Acesta precizează că Programul de Leadership Createrra înseamnă cel puţin 400 de ore de practică şi cel puţin 50 de ore de asistenţă alături de creatori de programe de succes, de interacţiune cu oamenii, absolvirea pe scenă, marele test de a fi în faţa unui public larg, de 400-500 de persoane, şi, nu în ultimul rând, şansa de a deveni autoritate în propria