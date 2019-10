Daca implantul dentar nu poate fi garantat, de ce va extrageti dintii naturali pe care ati putea sa ii mentineti mult timp?

Frecvent ajung in cabinetul nostru multi pacienti care chiar daca au intr-adevar 1-2 dinti in stare grava, inca mai dispun de multi dinti sanatosi care s-ar mai putea pastra mult timp pe arcada. Ajung la noi dupa ce in diferite clinici de renume li s-a recomandat extragerea tuturor dintilor (inclusiv a celor sanatosi, atentie !) pentru a se putea monta o reabilitare totala pe implanturi despre care se stie ca intr-adevar necesita inserarea implanturilor pe anumite pozitii unde de obicei pacientul inca prezinta dinti sanatosi. Si fara a se respecta principiul de baza al Medicinii li se recomanda renuntarea la tesuturile naturale pentru a fi posibila inserarea implanturilor in zonele de electie, pentru simplu motiv ca prezenta dintilor sanatosi impiedica medicul chirurg la inserarea implanturilor dentare in zona de electie.

Multi dintre pacienti, fara sa ceara o a doua opinie, au acceptat extractia tuturor dintilor (inclusiv a celor sanatosi care s-ar putea mentine inca mult timp pe arcada) si afla apoi ca de fapt pe implanturile dentare nu se poate oferi nici o garantie deoarece durata de viata a implanturilor depinde in primul rand de metabolismul osului in care s-au inserat implanturile dentare.

Chiar daca inserarea implanturilor se face intr-o clinica foarte mare si medicul chirurg a vizitat sute de congrese de specialitate, riscul de reject este acelasi deoarece el depinde de « materialul pacientului » si nu de bunastarea financiara a clinicii respective. De asemenea trebuie precizat ca in 2019 nu mai exista implanturi dentare de calitate inferioara deoarece standardele de calitate in medicina sunt aceleasi pentru toate fabricile producatoare.

In ultimul timp, s-au inmultit astfel de cazuri de pacienti care din pacate au renuntat la toti dintii lor naturali (inclusiv la cei sanatosi) pentru a face rapid o reabilitare total pe implanturi si nu opteaza pentru intarirea dintilor care se misca. Nu luam in calcul in acest articol si considerentele financiare care au determinat aceasta indicatie ci doar caracterul medical al acestei optiuni.

Multi pacienti, dupa ce renunta la dintii lor sanatosi si accepta inserarea implanturilor au neplacuta surpriza sa piarda implantul si evident acesta nu era acoperit de nici o garantie reala. L-i se promite reintroducerea unui alt implant in acelasi tesut fara sa se tina cont de faptul ca exista intotdeauna o memorie tisulara extrem de lunga in timp si reactia hiperimuna instaurata in osul maxilar va rejecta orice se doreste reinserat (grefa de os sau implant dentar).

Exista astazi Electronic Stem Generator care are ca rezultat reducerea reactiei hiperimune din interiorul osului dar de ce sa nu il folosim in stadiile in care inca mai putem pastra dintii naturali si vom avea siguranta unei lucrari dentare pe dinti naturali, mult mai usor de intretinut si garantat.

Marketingul intens facut pentru extragerea dintilor si inserarea implanturilor nu se refera decat la timpul scurt din prima sedinta cand se extrag dintii si se insera implanturile, nu pomeneste nimic de perioadele insuportabil de lungi in care in viitor acel pacient va sta fara dinti si va suporta multiple reinterventii chirurgicale pentru a se putea repara lucrarea dentara in cazul in care se pierde un implant.

Si pana la urma de ce toata aceasta complicatie cu suferinte mari si costuri exagerate cand oamenii au dintii lor de 1000 ori mai buni decat orice implant ? De ce se renunta la dintii naturali pentru o simpla iluzie a implanturilor dentare ?

Implantul ar trebui folosit doar in cazul extrem al esecului tratamentului conservator, si in nici un caz sa braveze dentistii pe seama extragerii dintilor buni pentru a se realiza rapid o lucrare complicata din punct de vedere al intretinerii ? Interesul pacientului este sa aiba o masticatie eficienta, sa aiba un zambet frumos si natural si sa nu existe retentivitati ale lucrarilor implanto-protetice in care sa se acumuleze alimentele si sa putrezeasca determinand mirosul greu al gurii. Aceste deziderate se puteau indeplini perfect si acum 30 ani cand nici nu existau implanturile dentare dar pacientii si mai ales dentistii evitau sa extraga un dinte natural care inca mai putea fi salvat. Din pacate, cresterea continua a numarului de implanturi inserate in Romania demonstreaza ca se extrag din ce in ce mai multi dinti naturali. Si toate acestea, in conditiile in care pastele si periutele de dinti sunt mult mai performate decat in trecut.

De fapt, pacientul are tot ce are nevoie pentru indeplinirea celor 3 deziderate, trebuie doar educat corect incat sa nu mai renunte cu atata usurinta la proprii dinti naturali si sa ceara o a doua sau o a treia opinie inainte de a accepta extractia unui dinte al sau. Noi suntem specializati in salvarea si mentinerea dintilor cu mobilitate sau retractie gingivala si ne oferim sa va dam o a doua opinie daca ne trimiteti radiografia dumneavoastra pe StemGenerator.ro