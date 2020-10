Ai nevoie de un credit rapid, dar eziti sa apelezi la o institutie bancara? Motivul este lesne de inteles: deseori bancile au proceduri complexe in ceea ce priveste acordarea de credite rapide, indiferent de valoarea acestora.

In general, trebuie sa faci multiple vizite la diferite institutii financiare de acest gen, sa te interesezi care sunt conditiile de aplicare in functie de fiecare banca in parte, sa prezinti numeroase acte si documente, precum si sa completezi foarte multe formulare. In cele din urma , dosarul tau este analizat dupa criterii de eligibilitate pe care uneori, mai ales atunci cand nu ai un istoric de creditare, e greu sa le indeplinesti si probabilitatea de a primi un raspuns pozitiv este destul de redusa.

Alternativa moderna o reprezinta accesarea de credite rapide nebancare. Deoarece probabil si tu te afli printre romanii care au nevoie de un imprumut rapid, dar nu intrunesc toate conditiile impuse de banci, Provident iti vine in ajutor. Aceasta companie din Romania este o institutie financiara nebancara, IFN, care desfasoara activitati de creditare cu titlu profesional.

Cu alte cuvinte, apeland la Provident Financial Romania poti obtine un imprumut pe termen scurt sau mediu, cu rate fixe lunare ori saptamanale, intr-un mod simplu si rapid, cu doar doua acte si in maximum 48 de ore.

Este suficient sa indeplinesti cateva conditii minime pentru accesarea unui imprumut de la Provident. Astfel, pe baza actului de identitate si a unei dovezi privind venitul tau fix lunar, poti imprumuta o suma de bani de pana la 20.000 de lei. Este necesar, bineinteles, ca actul de identitate sa indice faptul ca ai 18 ani impliniti, ca esti cetatean roman si ca locuiesti pe teritoriul Romaniei (adresa de domiciliu/resedinta).

Cu privire la dovada venitului, aceasta poate fi o adeverinta salariala, talonul de pensie sau un raport in urma interogarii in baza de date ANAF (pe care o va face creditorul, cu acordul tau). Nu ai nevoie de giranti sau garantii, iar tot ce-ti mai trebuie este doar un numar de telefon valabil.

In cazul creditului Standard Provident, venitul tau fix lunar trebuie sa fie de minimum 300 de lei. Pentru un astfel de imprumut vei plati rate fixe saptamanale. In schimb, pentru imprumutul STAR se percep rate lunare. Practic, la creditele rapide Provident ai flexibilitate in ceea ce priveste frecventa ratelor.

De asemenea, accesand credite rapide de la Provident, ai posibilitatea unui serviciu optional si auxiliar de gestionare a imprumutului la domiciliu. In felul acesta, renunti la metoda clasica de transfer bancar, iar un reprezentant de vanzari va veni chiar la tine acasa pentru a-ti inmana banii si pentru colectarea saptamanala sau lunara a ratelor. Astfel, in maximum 48 de ore vei intra in posesia banilor de care ai nevoie.

Provident este prima institutie financiara care a lansat in Romania imprumutul la domiciliu. Creditele rapide ale acestei institutii se adreseaza in special persoanelor cu venituri medii, care doresc sa imprumute rapid o suma de bani pentru diverse proiecte, platind rate potrivite propriilor posibilitati, fara a intampina dificultati financiare.

Pentru a obtine mai multe informatii despre credite rapide de la Provident, viziteaza site-ul Provident.ro, accesand pagina de promotii. Sau poti suna direct la unul dintre numerele cu tarif normal 021 9877 / 021 275 75 75.