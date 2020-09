Daca ti-a expirat permisul de conducere, probabil te gandesti la faptul ca obtinerea actelor necesare pentru schimbarea lui poate fi un proces dificil. Din fericire, lucrurile sunt mai simple in realitate.

In trecut, era nevoie sa te plimbi de la un ghiseu la altul si sa astepti la cozi care par interminabile pentru fisa medicala schimbare permis. Totusi, in prezent, nu mai este necesar sa pierzi ore in sir. In mod contrar, poti face totul intr-o singura zi. Iata ce pasi trebuie sa urmezi!

Programeaza-te la o clinica de specialitate

Acest lucru se face prin intermediul sectiunii "tarife si programari" de pe site-ul https://www.fisamedicala.info/. O alta metoda este sa apelezi numerele de telefon afisate pe ecran. Programarile se pot stabili intre orele 14:15 si 18:30, Luni, Marti si Joi. Intervalul orar de Miercuri si Vineri este intre 9:00 si 12:30.

In momentul in care te prezinti la clinica pentru fisa medicala pentru schimbare permis, trebuie sa ai la tine buletinul si o adeverinta de la medicul de familie, care sa ateste faptul ca nu suferi de boli cronice si ca esti apt pentru a conduce in continuare.

De asemenea, in cazul in care porti ochelari de vedere, acestia sunt necesari pentru examinare. Persoanele care sufera de diabet sau de boli cardiace au nevoie de o scrisoare medicala, in care sa fie trecut diagnosticul, tratamentul si confirmarea faptului ca afectiunea este tinuta sub control.

Fa-ti toate analizele!

Daca permisul auto a expirat, sunt necesare analize noi pentru redobandirea acestuia. In aceasta situatie, se efectueaza toate cele 6 examinari de specialitate(Medicina interna, ORL, Oftalmologie, Ortopedie/Chirurgie, Neurologie, Psihiatrie). Acest proces dureaza maximumo ora si jumatate de la completarea formularelor si are loc in aceeasi clinica.

Beneficiezi de 20 Ron reducere din pretul de lista la orice consultatie si ti se returneaza 50% din suma achitata, daca solicitarea ta nu este incheiata in intervalul stabilit.

Fisa medicala pentru schimbare permis este oferita in aceeasi zi de catre medicul coordonator al clinicii si va avea stampila institutiei, autorizata de catre Directia de Sanatate Publica si Politia Rutiera.

Solicitantii care sufera de tulburari grave, cum ar fi abuzul si dependenta de alcool, epilepsia sau alte afectiuni neurologice nu pot primi documentul, motivul fiind faptul ca astfel de probleme afecteaza vederea, auzul si locomotia. Li se poate refuza dreptul de a conduce in continuare si celor ce prezinta tulburari grave ale ritmului cardiac.

Ce sa faci dupa ce obtii fisa medicala schimbare permis?

In primul rand, trebuie sa completezi o cerere din care sa reiasa mai multe informatii despre situatia ta. Aceasta este disponibila la ghiseul DRPCIV sau se poate depune in format electronic. Atunci cand iti doresti un permis de conducere nou, este necesar sa il ai la tine pe cel vechi, impreuna cu actul de identitate, in original si copie.

In plus, ai nevoie de dovada platii taxei de 68 de lei. Aceasta se poate achita la Trezorie, prin posta sau la Politie Pipera. Fisa medicala schimbare permis este obligatorie si in cazul in care carnetul este deteriorat sau trebuie schimbat numele solicitantului.