Intr-o piata online intr-o continua crestere, numarul magazinelor ce se ocupa cu comertul online se mareste pe zi ce trece.

eSMART.ro este mai mult decat un simplu magazin online. Este un loc in care gasesti produsele electronice si electrocasnice de care ai nevoie, locul in care vei descoperi cele mai noi gadget-uri smart recent aparute si locul in care serviciile oferite te cheama sa cumperi iar si iar.

Cu o experienta de peste 10 ani in domeniul magazinelor online, echipa eSMART.ro a stiut de la inceput sa isi seteze obiective clare si sigure pentru clientii lor: servicii de calitate, cele mai noi produse si cele mai bune preturi.

Lansat de numai un an de zile, magazinul online, prin intermediul sloganului "Cumpara inteligent!", a atras de partea asta un numar neasteptat de mare de clienti, care au inteles ca experienta cumparaturilor online este mai mult decat achizitionarea unui produs la un anumit pret, ci presupune comunicare, interactionare, intrebari si raspunsuri clare si concise, servicii pre si post vanzare, taxe si costuri corecte si la vedere, produse de calitate si raport excelent servicii/pret.

Cele mai cautate produse pe eSMART.ro fac parte din categoria gadget-urilor smart, cum ar fi: smartphone-urile, smartwatch( https://esmart.ro/10-smartwatch 2https://esmart.ro/10-smartwatch )-uri, casti bluetooth, boxe portabile, espressoare sau mediaplayere tv.

Fiecare categorie in parte este atent analizata, iar pe site vei gasi tot timpul produsele de calitate si cele cu "priza la public".

"Ne-am dorit de la inceput sa fim mai mult decat un magazin online. Ne dorim ca in momentul in care clientul ne rasfoieste site-ul sa stie ca gaseste produse pe care le recomandam a fi cumparate, produse despre care ne-am documentat sau le-am testat, produse cu feedback-uri multe si pozitive. Toate produsele comercializate de noi au trecut printr-o adevarata selectie, bazandu-ne dupa principiul < < decat multe si degeaba, mai bine putine si bune > >. Am facut o cercetare de cateva luni si multe sondaje ca sa putem intelege cu adevarat ce isi doreste un client in momentul in care achizitioneaza un produs online, iar rezultatul a fost clar: nu vor milioane de produse, ci le vor pe cele mai ok din punct de vedere al raportului calitate-pret. De aceea, eSMART.ro nu va fi niciodata un site cu de toate, ci un site cu produse atent selectionate, recomandate cu incredere clientului nostru" - manager eSMART.ro

Si pentru ca eSMART.ro se bazeaza pe premisa "clientul nostru, prietenul nostru", deja a inceput selectia pentru campania Black Friday din acest an. Si nu de acum, ci inca de la inceputul verii. Produsele se selectioneaza in timp, preturile se negociaza la fel, iar cantitatile se incearca a fi cat mai mari, mai ales dupa succesul avut anul trecut in aceasta perioada, la numai doua luni de la lansarea pe piata.

"Ne dorim sa ne multumim clientii din toate punctele de vedere. Si financiar, prin preturi cat mai mici sau campanii de transport gratuit, cat si ca experienta buna a serviciilor, prin raspunsuri prompte la orice fel de solicitari si finalizari rapide ale problemelor de genul service sau retur. De curand am implementat si posibilitatea ridicarii coletului de la easybox, iar aceasta actiune se bucura de un adevarat succes, oferind libertate clientului de a intra in posesia coletului atunci cand are timpul liber necesar, ne mai fiind nevoit sa urmeze regulile curierului" - manager eSMART.ro

Vineri, 24 septembrie, eSMART.ro va da start campaniei "Un an de Cumparaturi Inteligente". O campanie gandita si conceputa pe durata mai multor saptamani, diferita de campaniile pe care le vedem de zi cu zi in piata online. Aceasta se va intinde pe durata unei saptamani si va contine cele mai cautate si vandute produse din primul an de existenta al magazinului online, plus cele mai noi gadget-uri si produse ale momentului. Vor fi o multime de produse cu preturi reduse, discount-urile ajungand pana la 70%. Mai mult decat atat, in fiecare zi de campanie va exista un produs vedeta, cu un pret la care nu te-ai astepta sa il vezi, insa pe care il tot astepti. Surprizele sunt mai multe si puteti fi la curent cu ele daca va abonati la newsletter sau daca vizitati zilnic site-ul.