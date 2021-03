Proiectul Perfect Metal reprezentat de Uzina de neutralizare a deseurilor periculoase, menajere si medicale prin metoda incinerarii pirolitice reprezinta o reala oportunitate de afaceri pentru cei ce vor sa demareze o investitie pe termen lung.

Potentialul de investitie in aceasta afacere este strans legat de cresterea consumului de materii prime si materiale, fapt care genereaza producerea unei cantitati mai mari de deseuri, iar incinerarea deseurilor reprezinta o solutie eficienta si actuala ce poate aduce numeroase avantaje.

Avantajul incinerarii deseurilor este acela ca intr-un timp scurt se pot trata cantitati foarte mari de deseuri. In plus, se reduce in mod considerabil cantitatea de material solid iar astfel se reduce necesarul de spatiu de depozitare si utilizare in alte scopuri.

Incinerearea deseurilor este o metoda care poate sa transforme foarte rapid toate categoriile de deseuri generale evitand toate riscurile asociate. Astfel, se elimina posibilitatea de contaminare si poluare a naturii. Este o metoda sigura dar si eficienta pentru a putea reduce efectele cauzate de poluare.

Proiectul Perfect Metal este situat in zona industriala a municipiului Pitesti, resedinta de judet si cel mai mare oras din judeţul Argeş. Uzina este situata în apropiere de staţia de epurare a rafinariei Petrom-Arpechim, care nu mai este utilizata, şi lângă o instalaţie de tratare a apelor reziduale, precum si la aproximativ 800 de metri distanţă de autostrada Bucuresti - Pitesti.

Terenul pe care este edificata uzina este in suprafata de 13.600 m2 (acesta nu este detinut de SC Perfect Metal SRL), este conectata la reţele de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale. Uzina este alimentata cu apa menajera cu ajutorul a doua puturi de mare adancime proprii pentru alimentare cu apa dar care se afla pe terenul care nu este in proprietatea SC PERFECT METAL SRL.

Accesul este asigurat pe un drum ce poate fi utilizat pentru transporturi grele.

Componentele uzinei de neutralizare

C1 Depozit pentru deseuri cu continut de produse petrolire;

C2 Instalatie de procesare deseuri cu continut de produse petroliere si deşeuri conţinând ulei vegetal prelucrat;

C3 Instalatia de inicnerare a deseurilor periculoase;

C4 Pavilion tehnico - administrativ si laborator;

C5 Buncare pentru depozitarea deseurilor pentru incinerare;

O6 Camera frigorifica pentru deseuri spitalicesti;

C7 Depozit pentru depozitare temporara a deseurilor;

C8 Containere de depozitare zgura;

C9.1 Gospodarie apa industriala, potabila si incendiu potabilă, apă industrială şi de incendiu

C9.2 Gospodarie apa recirculata de uz casnic

C10 Cantar bascula si cabina pentru cantarire camioane

C11 Statie epurare apa, staţie de epurare ape reziduale

C12 Post de transformare

C13 Estacade technologice si de utilitati

C14 Put captare apa de apă

C15 Casa poarta si punct de control

C16 Statie producere azot si aer comprimat pentru instalaţii;

C17 Generator de electricitate, turbina de energie electrică;

C18 Statie demineralizare apa de plante demineralizare a apei

C19 Statie spalare autocisterne de spalat tancuri staţie

C20 Retele de alimentare cu apa si canalizare;

Caracteristici Generale:

Tip: cuptor rotativ

Tehnologie: ardere pirolitica

Capacitate: 3,5 t/h, 28.000 t/an

Recuperare: conversia energiei termice in energie eletrica

Sistem de retinere a poluantilor: Reactor (var si uree) + filtru tip CERCAT + filtru carbune activ.

Furnizorii de echipamente:

Instalatia de incinerare completa: funizor MAGUIN SAS Franta

Sistemul de producere a energiei electrice: furnizor GENERAL TURBO SA

Turnuri de racire: furnizor Industrial Cooling System

Echipamente de laborator: Ronexprim, Of Systems, Romspectra

Sistem de cantarire: Phirlo Industrial

Sistem de pompare PSI.: SONNEK Engineering

Proiectant: societatea de proiectare SC Imuc FPB SRL

Componente:

1. Generator turbo

2. Echipamente de laborator

3. Instalatia electrica si de automatizare aferenta incineratorului

4. Instalatia electrica si de automatizare aferenta turbo generatorului.

5. Confectii metalice

6. Instalatia electrica pentru alimentare de 6Kv

7. Celula conectare generator in retea

8. Camera frigorifica

9. Cantar auto

10. Constructii civile si industriale

Gama de deseuri eliminate:

- deseuri industriale: vopseluri, uleiuri, diverse materiale periculoase, solide si/sau lichide, slamuri petroliere, solventi chimici, diverse combinatii de substante chimice, soluri contaminate.

- namoluri provenite din statiile de epurare.

- namoluri de sonde.

- deseuri provenite din industria textila, industria de prelucrare a lemnului, industria de hartie, agro-zootehnice

- deseuri municipale

- deseuri medicale

Avantaje:

- eliminarea finala a deseurilor periculoase si nepericuloase

- gama larga de deseuri(solide, lichide, pastoase)

- control continuu al emisiilor la cos

- capacitate mare de eliminare 84 t/zi

- temperatura de eliminare foarte mare: 1100°C

- producere de energie electrica: 3 MWh

- producere de energie termica: 13,5t/h abur de 35 bar si 380°C

- producere de energie termica(abur rezidual dupa producerea de energie electrica: 4t/h abur de 6 bar si 180°C

Valoarea totala a investitiei : 20.400.000 Euro incluzand punerea in functiune.

Pana in prezent au fost investiti: 15.800.000 euro, stadiul actual al investitiei fiind in prezent de 85%. Investitia nu a fost finaliza - nu a fost pusa in functiune.

In urma evaluarii intocmita in procedura de insolventa a rezultat o valoare de piata de : 7.932.088 euro, iar valoarea de vanzare fortata a fost estimata la : 5.552.462 euro.

Valorificarea se va face prin licitatie publica, competitiva, cu strigare cu pret in urcare impreuna cu stocul de deseuri de 2.409,44 tone care se afla localizate astfel: - in localitatea Bradu (jud. Arges) - 346,66 tone; - in localitatea Brazi (jud. Prahova) - 2.062,78 tone.

Pretul de pornire al licitatiei este 498.000 euro la care se adauga tva. Tototdata adjudecatarul, isi asuma cheltuielile cu neutralizarea deseurilor, precum si orice alte cheltuieli in legatura cu deseurile.

Licitatiile vor fi organizate la sediul lichidatorului judiciar Prime Insolv Practice SPRL din Bucuresti, Bd. Aviatorilor, nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, incepand cu data de 13.04.2021, incepand cu ora 15.00. In caz de neadjudecare a activului, urmatoarele licitatii vor fi organizate in datele de 20.04.2021, 27.04.2021; 04.05.2021 la aceeasi locatie si ora.

Platile se vor face in contul de insolventa al debitoarei in lei la cursul de schimb de la data efectuarii platii.

Persoanele interesate sa participe la licitatie pot consulta Regulamentul de vanzare si la secretariatul lichidatorului, dupa achitarea pretului caietului de sarcini in cuantum de 1000 lei +tva.

Oferta de cumparare si documentele care constituie conditia acceptarii ofertei pentru a participa la licitatie se vor depune pana in preziua fiecarei zi de licitatie - ora 17,00.

Mai multe informatii pot fi obtinute prin contatarea directa a organizatorului licitatiilor lichidatorul judiciar Prime Insolv Practice SPRL. (office@primeinsolv.ro)