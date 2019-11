Subscrisa, BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, cu sediul in Bucuresti, Victory Business Center, Str. Invingatorilor nr. 24, Etaj 3, Sector 3, Numar de inscriere in Registrul Formelor de Organizare RFO II 0239/2006, desemnata in calitate de lichidator judiciar al debitoarei CROWN CONSTRUCTIONS S.R.L., prin Hotararea intermediara nr. 2985 din data de 01.11.2018, pronuntata in Dosarul nr. 1002/93/2015, de Tribunalul Ilfov-Sectia Civila, organizeaza in datele de 19.11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019 si 10.12.2019, ora 11:00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., din Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, Et. 4, Sector 3, sedinta de licitatie publica cu strigare pentru vanzarea imobilelor situate in Ilfov, str. George Bacovia, nr.13D, oras Voluntari-Pipera, aflate in patrimoniul societatii debitoare. Imobilele se vor putea valorifica, fie individual (6 apartamente), fie la pachet, astfel:

- Pachet 1 compus din: blocul I, impreuna cu un numar de 21 parcari, din care: 16 parcari simple si 5 parcari duble, precum si 14 boxe aflate la subsol;

- Pachet 2 compus din: blocul J, impreuna cu un numar de 17 parcari simple si 12 boxe aflate la subsol;

- Pachet 3 compus din: apartamentele din blocul G, H1 si H2, impreuna cu un numar de 26 de parcari, din care: 23 simple si 3 duble, precum si 19 boxe aflate la subsol, impreuna cu constructia "club";

- Pachet 4 compus din: apartamentele din blocurile G, H1 si H2, blocul I si blocul J, impreuna cu 53 boxe, 64 parcari si "club".

Preturile de pornire aferente vanzarii bunurilor in mod individual sunt urmatoarele:

Nr. Tip de proprietate Nr. Bloc Pret de pornire a licitatiei (EUR)

1Ap nr. 2 cu 2 cam G72.180

2Ap nr. 5 cu 2 cam G65.862

3Ap nr. 17 cu 4 cam G129.496

4Ap nr. 2 cu 3 cam H1110.416

5Ap nr. 12 cu 4 cam H1126.609

6Ap nr. 12 cu 4 cam H2156.092

Preturile de pornire a licitatiei in ipoteza valorificarii bunurilor, pe pachete de active, sunt urmatoarele:

- Pentru Pachetul 1, compus din blocul I impreuna cu un numar de 21 parcari, din care: 16 parcari simple si 5 parcari duble, precum si 14 boxe aflate la subsol, 1.164.870 EUR, exclusiv TVA;

- Pentru Pachetul 2, compus din blocul J impreuna cu un numar de 17 parcari simple si 12 boxe aflate la subsol, 792.355 EUR, exclusiv TVA;

- Pentru Pachetul 3, compus din apartamentele din blocul G, H1 si H2, impreuna cu un numar de 26 de parcari din care: 23 simple si 3 duble, precum si 19 boxe aflate la subsol, impreuna cu constructia "club", 1.345.370 EUR, exclusiv TVA;

- Pentru Pachetul 4, compus din apartamentele din blocurile G, H1 si H2, blocul I si blocul J, impreuna cu 53 boxe, 64 pacari si "club", 3.111.250 EUR, exclusiv TVA.

Persoanele interesate vor solicita lichidatorului judiciar detalierea componentei pachetelor de active la adresa de e-mail business.restructuring@bdo.ro.

Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cel mai tarziu cu doua zile lucratoare inainte de organizarea sedintei de licitatie, pana la ora 16:00, documentele specificate in cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. pentru suma de 2.000 Lei, exclusiv TVA. Plata Caietului de sarcini se va realiza prin transfer bancar in contul unic de insolventa al societatii CROWN CONSTRUCTIONS S.R.L., pe baza facturii comunicate de lichidatorul judiciar.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul 021.319.94.76 sau e-mail: business.restructuring@bdo.ro.