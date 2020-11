AETI: Programul START-UP NATION, blocat probabil definitiv, este un eşec al politicilor ministerului Economiei

Ministrul economiei, dl Virgil Popescu a anunţat joi, ca nu vor mai lansa programul START-UP NATION/ STAR-TECH INOVATION în noiembrie 2020, cum promiseseră în septembrie şi posibil să lanseze programul pentru START-UP-uri, după ce trece pandemia, conform unui comunicat trimis redacţiei de către Asociaţia Europeană a Tinerilor Întreprinzători.

George Velcea, Presedintele Asociatiei Europene a Tinerilor Intreprinzatori: "Nu exista absolut niciun motiv pentru a bloca programul START-UP NATION, pe motiv ca este pandemie, din contra. Acest program, nu sustinea doar infintarea unor restaurante sau firme de organizari de evenimente ( care au activitatea restransa, in prezent). Aveam si tot felul de firme din sectorul IT, productie alimentara (cu livrari la domiciliu), confectii, constructii, cabinete medicale si multe altele. Ce facem cu ele ? blocam toate sectoarele economiei doar pentru ca in cazul restaurantelor si cluburilor sunt impuse restrictii? Daca ne uitam la domeniul alimentar, in cazul livrarii de mancare la domiciliu, s-a constatat a crestere imensa a cererii."

"Programul START-UP NATION, lansat in 2017, a fost cel mai mare program national de start-up din Romania, in urma caruia peste 17.300 de antreprenori au demarat o afacere si au creat peste 64.000 locuri de munca. In doar 2 ani de monitorizare, firmele ce au primit finantarea, vor genera prin taxele si impozitele platite de firme pentru salarii, impozitele trimestriale, pe profit, pentru dividende samd, genereaza la bugetul de stat cel putin 200% din valoarea finantarii primite. Printre pretextele pe care le enunta ministrul economiei, dl Virgil Popescu, pentru blocarea programului START-UP NATION, erau faptul ca banii au fost dati prea usor si afacerile ar fi nesustenabile. Daca facem insa o comparatie, cu granturile pentru masura 2- CAPITAL de lucru, unde banii s-au dat pe principiul primul venit-primul servit, fara un plan de afaceri/investitii, fara ca beneficiarii sa-si asume obligatia de a crea locuri de munca pe care sa le mentina 2 ani, ca la SUN, primind chiar si sume de peste 3 ori mai mari fata de programul START-UP NATION, avem niste intrebari pentru ministrul economiei:

1) de ce ati blocat programul START-UP NATION/STAR-TECH INOVATION, pe care promiteti de 1 an de zile ca il lansati? 2) de ce refuzati sa lansati programe care obliga beneficiarii sa creeze afaceri sustenabile, dar in schimb lansati programe unde se dau bani de 3 ori mai multi ca valoare (pana la 150.000 euro), pentru un numar de beneficiari de 3 ori mai mare, dar fara obligatii de sustenabilitate, fara planuri de investitii si fara ca beneficiarii sa spuna concret de la inceput pe ce o sa cheltuiasca banii?

3) de ce refuzati programe care creaza noi afaceri si zeci de mii de locuri de munca, dar cheltuiti sume triple din buget pentru programe care NU creaza locuri de munca?

4) de ce refuzati sa va aliniati economiilor occidentale care implementeaza astfel de programe, pentru START-UP-uri, prin care sunt create zeci de mii de locuri de munca si care genereaza crestere economica?

5) de ce ignorati profund toate cererile si solicitarile transmise de mediul de afaceri, in ceea ce priveste atat acest program, cat si celelalte programe guvernamentale?", arată sursa citată.

"In data de 2.11.2020, am solicitat Ministerului Economiei cele mai importante date despre programul START-UP NATION (cate firme din cele ce au primit finantare functioneaza, cate locuri de munca sustin in prezent, cate si-au schimbat actionariatul, cate au avut profit sau daca e vreuna in faliment). Conform Legii 544/2001, Ministerul Economiei avea obligatia sa ne furnizeze aceste date in termen de 10 zile. Ministerul Economiei nu a raspuns in aacest termen, iar cand am trimis o revenire, mi-au comunicat ca NU imi pot da aceste date, fiindca nu le au si trebuie sa le solicite de la alte institutii. Acest raspuns este halucinant si inadmisibil. Inseamna ca ori Ministerul Economiei minte cu nerusinare si refuza sa faca publice aceste date, fiindca: 1) ele ar confirma fara niciun dubiu succesul fantastic pe care l-au avut cele 2 editii (si ei nu accepta ca programul implementat de fostul guvern al PSD sa fie considerat de succes) sau 2) Ministerul Economiei chiar nu are aceste date si nu ni le poate prezenta. Asta inseamna ca toate declaratiile ministrului economiei, Virgil Popescu si ministrului de finante Florin Cîţu, prin care criticau cele 2 editii ale programului erau complet nefundamentate, nerealiste si mincinoase. Cum poti sa afirmi sus si tare tot felul de lucruri negative despre un program, fara ca macar sa ai vreo statistica la Ministerul Economiei cu privire la acesta? Cum poti sa spui ca acel program a fost slab, daca tu de fapt, habar nu ai care a fost situatia reala ?", a continuat George Velcea, Presedintele Asociatiei Europene a Tinerilor Intreprinzatori.

În comunicat se mai arată: "In contextul in care in ultimele luni, in urma crizei sanitare si economice, foarte multe firme si-au restrans sau suspendat activitatea (După numărul de IMM-uri la 1000 de locuitori suntem pe ULTIMUL LOC în UE, iar 80% sunt decapitalizate), iar in acest moment sunt peste 471.000 de someri la nivel national, avem nevoie urgenta de un astfel de program care sa stimuleze scaderea ratei somajului, sa sustina crearea de noi locuri de munca si sa vina in sprijinul antreprenorilor aflati la inceput de drum. Astfel, mare parte dintre actualii someri pot fie sa aplice in cadrul unui nou program de start-up si sa devina antreprenori, fie sa se angajeze in randul noilor firme ce vor cauta forta de munca. In luna septembrie 2020, am lansat o petitie on-line pe https://platforma-imm.ro/comunicare/ ce a strans in total, peste 1500 de semnaturi din partea unor organizatii si antreprenori care sustin si solicita lansarea urgenta a programului pentru START-UP-uri.Petitia inca poate fi semnata. In contextul in care Ministrul Economiei, dl. Virgil Popescu, desi a promis in nenumarate randuri ca urmeaza sa lanseze programul pentru START-UP-uri, de fapt a blocat acest program, la fel cum a blocat si programele COMERT si Servicii de PIATA, MICROINDUSTRIALIZARE, Internationalizare, Femeia Antreprenor si altele, in conditiile in care desi putea sa pregateasca de 5-6 luni organizarea si lansarea granturilor, a demarat inscrierile pe ultima suta de metri, schimband procedura dupa lansarea inscrierilor la toate cele 3 submasuri, gestionand tot procesul extrem de prost si complet lipsit de transparenta, in conditiile in care niciun leu din mult mediatizatul program de 1 miliard de euro nu a ajuns la antreprenori, solicitam DEMISIA acestuia, sau ii solicitam premierului Ludovic Orban sa il demita de urgenta pe Ministrul Economiei. Daca domnul ministru Virgil Popescu nu isi poate face treaba cu profesionalism si competenta, suntem convinsi ca exista in Romania oameni capabili, care pot prelua acest minister si sa conduca mediul de afaceri in aceste vremuri grele. In contextul celor prezentate mai sus, solicitam GUVERNULUI ROMANIEI demiterea de urgenta a ministrului economiei si lansarea celei de-a treia editii a programului START-UP NATION/ STAR TECH INOVATION, sau a unui program similar pentru start-up-uri, care sa limiteze efectele economice dezastruase generate de criza sanitara (virusul CO-VID19) si sa reduca rata somajului."