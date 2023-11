Agroland - venituri de 250,2 milioane lei, în primele nouă luni ale anului

Agroland Business System, grup antreprenorial românesc de retail, agricultură şi alimentaţie, raportează, la nivel consolidat, venituri din exploatare în valoare de 250,2 milioane de lei în primele nouă luni din 2023, în scădere cu 2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. De asemenea, rezultatul operaţional din primele nouă luni ale anului s-a ridicat la 11,1 milioane de lei, o majorare cu 61% faţă de perioada comparabilă din 2022, în timp ce profitul net a fost de 4,9 milioane de lei, o apreciere de 38% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent. conform unui comunicat de presă al companiei.

"În ciuda provocărilor, vom fi profitabili anul acesta, şi asta într-un context în care am continuat să efectuăm investiţii semnificative în capacităţile noastre de producţie. Având în vedere că efectele negative ale anului agricol nefavorabil se extind şi pe alte segmente precum grădinăritul hobby, impactul asupra vânzărilor noastre, combinat cu volatilitatea de pe piaţa alimentară demonstrează rezistenţa modelului nostru de afaceri. Am continuat să efectuăm investiţii care ne ajută să mărim marjele în viitor datorită propriei noastre linii de produse, care va avea un impact pozitiv asupra profitului şi a sezonalităţii afacerii noastre, prin introducerea produselor de bază pe tot parcursul anului, precum ouăle şi furajele. Cu toate acestea, având în vedere aceste vremuri tulburi, pentru anul acesta am fost nevoiţi să efectuăm o nouă rectificare a bugetul de venituri şi cheltuieli. În consecinţă, estimăm că vom încheia 2023 cu vânzări nete la nivel consolidat de 289,1 milioane de lei, EBITDA de 19,7 milioane de lei şi un profit net de 6,1 milioane de lei", a declarat Horia Cardoş, fondator şi CEO al Agroland Business System.

Potrivit sursei citate, în primele nouă luni din 2023, cifra de afaceri s-a ridicat la 249,9 milioane de lei, o creştere cu 2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2022. Aceasta este alcătuită, în principal, din vânzările de furaje şi concentrate, care au ajuns la 82,1 milioane de lei, în scădere cu 6% comparativ cu primele nouă luni din 2022, cauzată de diminuarea preţurilor acestei categorii, volumele rămânând pe o uşoară pantă ascendentă. Vânzările de inputuri agricole (rezultate generate de Agroland Agribusiness) au scăzut cu 8%, până la 52 de milioane de lei, având în vedere lichiditatea scăzută a fermierilor, ca urmare a secetei şi a preţurilor reduse la cereale.

Vânzările de pui de o zi au continuat evoluţia pozitivă, înregistrând un avans de 3%, până la 50,5 milioane de lei. Vânzările de produse food, care reprezintă vânzarea ouălor de consum, au înregistrat cea mai mare creştere absolută, ajungând la 20,7 milioane de lei, o majorare cu 93% comparativ cu primele nouă luni din 2022, pe fondul creşterii capacităţii de producţie de la Mihăileşti.

În ceea ce priveşte dezvoltarea Agroland, în luna noiembrie a acestui an, compania a pus în funcţiune o fabrică de hrană pentru animale de companie, o altă completare importantă la modelul de afaceri complex al Agroland. Astfel, Agroland produce hrană pentru animal de companie sub brandul propriu, A-Pet-It pentru pisici şi Pamax pentru câini. În prezent, compania dispune de o capacitate lunară de a produce 300 de tone de mâncare pentru animale de companie, ceea ce se transpune în venituri lunare de aproximativ 0,8 milioane de lei şi cu un impact pozitiv de aproximativ 10 milioane lei în venituri pe parcursul unui an, începând cu 2024.

O altă dezvoltare realizată de către companie este diversificarea produselor obţinute la Fabrica de Furaje Işalniţa. Anul acesta Agroland a introdus hrana pentru iepuri şi îşi propune ca anul viitor să ajungă la o cotă de 75% din această piaţă de nişă - în prezent, hrana este disponibilă doar prin reţeaua proprie şi online, dar începând de anul viitor, Agroland va avea opţiunea de a introduce marca proprie şi în magazine deţinute de alţi retaileri, arată sursa citată.

La fabrica din Caransebeş, compania a introdus o nouă linie de ambalare, iar acum ambalează premixuri pentru toate tipurile de animale de fermă. Obiectivul operaţional este de a se axa pe acoperirea unei game variate de produse din diferite categorii, deoarece deţinerea propriei unităţi de producţie contribuie la creşterea marjelor, transformând astfel Agroland dintr-un retailer într-un producător cu cea mai mare amprentă de unităţi de vânzare din România.

Agroland Business System este listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti începând cu data de 1 martie 2021 şi se tranzacţionează sub simbolul AG, având o capitalizare de piaţă de aproximativ 109 milioane de lei. La sfârşitul primelor nouă luni din 2023, Grupul Agroland opera 234 de magazine, dintre care 22 erau magazine MEGA.