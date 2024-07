Ajutor pentru copiii din comunităţile izolate, afectate de sărăcie severă

English Version

Organizaţia Salvaţi Copiii România anunţă cea de-a 27-a ediţie a Grădiniţelor estivale, cu un concept inovator al Şcolii mobile, care va ajunge în comunităţi izolate şi afectate de sărăcie severă. În anul şcolar 2022-2023, dintre cele 7.471 de grădiniţe publice, 1.616 au funcţionat cu program prelungit, doar 310 aflându-se în mediul rural, în contextul riscului crescut de sărăcie şi excluziune socială. Organizaţia Salvaţi Copiii România anunţă deschiderea grădiniţelor estivale şi a programelor de educaţie remedială, în care vor fi incluşi peste 1.500 de copii. De asemenea, Şcoala mobilă a organizaţiei va ajunge la copiii cu acces redus sau inexistent la educaţie, care trăiesc în zone izolate sau în comunităţi profund afectate de sărăcie. În anul şcolar 2022-2023, doar 74,8% din copiii de vârstă preşcolară erau înscrişi la grădiniţă, în scădere de la 75,6% în anul precedent şi mult sub media EU de 93,1% (1). Pentru viitorul an şcolar, sursele oficiale estimează 665.000 de locuri în grădiniţe, calculate pentru a cuprinde în totalitate copiii cu vârste între 4 şi 6 ani şi peste 70% dintre cei sub 4 ani (0-4, potrivit notei de fundamentare). Nefrecventarea şcolii afectează o proporţie din ce în ce mai mare de copii români: aproape 16% dintre copiii de vârsta gimnaziului se aflau în afara şcolii la nivelul anului şcolar 2022-2023, în timp ce peste un sfert dintre cei de vârsta liceului (25,03%) erau în aceeaşi situaţie. România înregistrează un procent de 16,6% al tinerilor între 18-24 de ani care au finalizat cel mult studiile gimnaziale, cel mai mare procent în ultimii 6 ani. Impactul programului: dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii: de la 15% la intrarea în program la 60% la finalizarea programului; dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii: 10% la intrarea în program, 55% la finalizarea programului; 94% dintre copii au fost înscrişi în învăţământul de masă, restul de 6% sunt în monitorizare şi vor fi înscrişi în anul şcolar următor.

Organizaţia Salvaţi Copiii a atras atenţia în mod repetat asupra impactului pe care îl are, în România, situaţia socio-economică a familiei asupra rezultatelor şcolare ale copiilor. Cele mai recente rezultate disponibile ale PISA plasau România printre ţările care înregistrează o puternică legătură între statutul socioeconomic al elevilor şi performanţele înregistrate de aceştia. "Accesul la educaţie timpurie este o condiţie fundamentală pentru ca dreptul copilului la un viitor bun să fie unul real. Discriminarea pe care o induce sărăcia are efecte devastatoare pe termen lung pentru copil şi, totodată, costuri imense pentru întreaga societate", a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România. Cele mai multe dintre familiile beneficiare ale programelor Salvaţi Copiii România (51,58%) au un venit de sub 400 lei/membru de familie, 32,48% dintre familii declară un venit sub 600 lei/membru de familie şi doar 15,9% afirmă că venitul pe membru de familie depăşeşte 600 lei.

Familiile cuprinse în anchetă au declarat că au fost nevoite să renunţe la anumite cheltuieli, după cum urmează: 71% au renunţat la cheltuielile cu îmbrăcămintea şi încălţămintea; 35% au renunţat la cheltuielile legate de activităţi extraşcolare; 12% dintre familii au renunţat la achiziţia de jocuri şi jucării; 24% dintre familiile vulnerabile au diminuat bugetul alocat alimentelor. Cheltuielile publice pentru educaţia copiilor români sunt cele mai scăzute din Uniunea Europeană, iar părinţii sunt nevoiţi să acopere lipsurile sistemului.