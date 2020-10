AMBASADORUL SUA LA BUCUREŞTI:"Cred cu tărie că România poate fi un lider de talie mondială şi un model demn de urmat"

Mediul antreprenorial sănătos reprezintă un element cheie pentru construirea şi consolidarea democraţiei, iar România poate fi un lider de talie mondială şi un model demn de urmat de ţările din regiune, a declarat vineri ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Adrian Zuckerman, cu prilejul participării sale la "Topul naţional al firmelor private din România", eveniment organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, conform Agerpres.

"Mă bucur să văd astăzi atât de mulţi mari lideri în domeniul afacerilor - mă refer atât la cei prezenţi personal, cât şi la toţi ceilalţi care ne sunt alături virtual. (...) România este o ţară cu mulţi antreprenori - astăzi are loc a XXVIII-a ediţie a acestei ceremonii - ceea ce înseamnă că, la numai doi ani de la căderea regimului comunist, acum 30 de ani, întreprinderile mici şi mijlocii începeau să se dezvolte în România. Gândiţi-vă cât de departe aţi ajuns faţă de atunci! Veţi ajunge şi mai departe - dacă sunteţi în stare să gândiţi ideea, sunteţi în stare să o şi realizaţi. Statele Unite sprijină de multă vreme dezvoltarea antreprenoriatului şi a sectorului privat din România. Promovarea prosperităţii economice reciproce este un pilon central al Parteneriatului nostru Strategic şi totodată, ceva ce eu iau foarte în serios. Sunt convins de faptul că mediul antreprenorial sănătos reprezintă un element cheie pentru construirea şi consolidarea democraţiei", a declarat ambasadorul.

El a subliniat că, în momentul în care antreprenoriatul se dezvoltă, acesta este urmat de creşterea economică bazată pe piaţă, de inovaţie şi prosperitate.

"Suntem mândri să sprijinim eforturile Consiliului Naţional de a promova dezvoltarea antreprenorială bazată pe piaţă. De la sosirea mea în România, am vorbit de multe ori despre perioada Renaşterii în România. România este pe cale să devină un lider european în domeniul finanţelor, industriei, agriculturii, ştiinţelor şi artelor. Niciodată nu am avut reţineri în a crede că România este în stare de lucruri măreţe şi cred cu tărie că România poate fi un lider de talie mondială şi un model demn de urmat pentru celelalte ţări din regiune şi din întreaga Europă. Acum 30 de ani, după căderea regimului comunist, unul dintre primele lucruri care s-a realizat a fost privatizarea multora dintre companiile şi întreprinderile de stat. Acesta a fost un prim pas bun, însă demersul nu a fost finalizat. Astăzi, România are cel mai mare număr de companii deţinute integral de stat din Europa - peste 1.200. Are şi cel mai mare număr de companii deţinute parţial de stat. România trebuie să continue cesionarea şi calea către privatizarea completă", a spus oficialul american.

Ambasadorul SUA a arătat că Guvernul nu dispune de competenţele necesare pentru a crea şi conduce eficient şi profitabil companiile.

"Astfel de companii deţinute de stat reprezintă o sursă de patronaj politic, de persoane cu conexiuni politice, nepotism şi alte mediocrităţi. Companiile deţinute de stat încetinesc economia, adăpostesc corupţia, împiedică o concurenţă corectă şi amână creşterea economică. Este practic imposibil ca firmele private să concureze eficient cu companiile deţinute de stat. Pe întreg mapamondul s-a dovedit că pieţele libere, economiile private au generat mai multă bunăstare şi prosperitate pentru naţiunile şi popoarele lor, decât orice alt sistem. Un mediu antreprenorial sănătos necesită oameni extraordinari şi talentaţi, ca dumneavoastră care sunteţi astăzi aici, ca reprezentanţi din toate colţurile României. Însă acest lucru este doar primul pas, o sămânţă, dacă vreţi. Este nevoie şi de un mediu în care seminţele ideilor voastre şi munca asiduă să prindă rădăcini. Acesta presupune trei elemente: mijloace puternice de protejare a proprietăţii intelectuale, aplicarea principiului statului de drept şi reglementări de bun simţ în domeniul afacerilor", a explicat ambasadorul.

Potrivit acestuia, fără drepturi de proprietate intelectuală nu există un stimulent real pentru inovare, iar "oamenii nu sunt motivaţi să muncească din greu şi să creeze produse şi servicii dacă ştiu că roadele muncii lor vor fi furate de companii din China şi din alte ţări care nu au respect pentru drepturile de proprietate intelectuală".

"Situaţia era la fel şi cât timp a condus regimul comunist aici, când persoanele talentate şi munca poporului român erau direcţionate integral să susţină clasa coruptă de la guvernare. A doua condiţie necesară pentru dezvoltarea unui mediu antreprenorial înfloritor este aplicarea principiului statului de drept - un sistem juridic predictibil, consecvent - cu drepturi executorii - şi transparent. Antreprenoriatul adevărat nu poate înflori într-un mediu în care nu există căi de recurs pentru îngrijorările legitime ale mediului de afaceri, în care nu există predictibilitate pe pieţe şi în care capriciile personale ale persoanelor cu relaţii, corupte, pot submina un proces judiciar corect. De îndată ce investitorii au încredere într-un sistem de legi sigur, care asigură siguranţă, fondurile acestora vor deveni mult mai disponibile antreprenorilor, cum sunteţi şi dumneavoastră", a adăugat Adrian Zuckerman.

În cele din urmă, a arătat ambasadorul, "ultima măsură de care este nevoie pentru ca antreprenoriatul să înflorească este ca guvernul să îi lase cale liberă să se dezvolte".

"Guvernul ar trebui să pună în aplicare doar reglementări de bun simţ, să reducă impozitul pe profit şi să creeze un mediu favorabil afacerilor. Sub conducerea preşedintelui Trump, am realizat acest lucru în Statele Unite. Ca rezultat, am obţinut cele mai favorabile valori ale indicilor economici şi ai ratei şomajului din istorie. Această abordare a încurajat companiile din toată lumea să facă investiţii în Statele Unite. Şi România poate crea un mediu care să conducă la un climat de afaceri mai puternic. Salut eforturile preşedintelui Iohannis şi ale prim-ministrului Orban depuse în vederea atingerii acestui obiectiv şi încurajez ferm guvernul să dubleze aceste eforturi. La preluarea mandatului, prim-ministrul Orban s-a confruntat cu modificările nefaste aduse legislaţiei şi cu nepotismul care a infestat sistemul economic al României. În ciuda acestor obstacole, acest guvern a muncit asiduu pentru a crea mediul economic şi juridic corespunzător, care va conduce la perioada Renaşterii în România, iar Statele Unite vor fi alături de România, pentru a realiza acest lucru", a subliniat Adrian Zuckerman.

Ambasadorul american la Bucureşti a arătat că pandemia de COVID-19 a generat provocări imense în domeniul economiei şi al sănătăţii publice, daunele de ordin economic şi social provocate de acest virus fiind fără precedent, iar calea către redresarea completă din această criză va fi lungă şi anevoioasă.

"Este o tragedie pentru toţi, sincerele mele condoleanţe celor care au pierdut o persoană dragă din cauza pandemiei. Cu toate acestea, dacă se pune problema să găsim o nouă normalitate, acest lucru se va datora unor oameni ca dumneavoastră, care îşi folosesc talentele şi muncesc din greu pentru a crea soluţii potrivite pentru noile probleme, pentru ca oamenii să poată reveni la muncă, copiii să aibă parte de educaţia corespunzătoare pe care o merită şi pentru ca cei care au nevoie să poată primi îngrijirea medicală corespunzătoare. Am încredere absolută în poporul român şi nu am nicio îndoială că România şi dumneavoastră puteţi realiza tot ceea ce vă propuneţi. Ţara aceasta are un potenţial magnific! Investiţiile în infrastructură corespunzătoare, stabilirea unor reglementări de bun simţ pentru mediul de afaceri şi aplicarea principiului statului de drept vor debloca acest potenţial şi vor accelera realizarea perioadei Renaşterii în România!", a concluzionat Zuckerman.