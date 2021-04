Analiză APC a preţurilor la sortimentele de carne de miel comercializate în reţeaua marilor magazine

Asociaţia Pro Consumatori a realizat o analiză a preţurilor la sortimentele de carne de miel comercializate în reţeaua marilor magazine alimentare, potrivit unui comunicat de presă al asociaţiei.

Experţii APC au găsit la vânzare următoarele sortimente de carne de miel comercializate la preţurile de mai jos:

Cotlet de miel cu os: 129,99 lei per kg din Irlanda se vinde în Metro; 44,99 lei per kg în Cora; 44,95 lei per kg în Auchan; 43,35 lei per kg (cu piept de miel) în Selgros.

Pulpă de miel cu os: 47,30 lei per kg în Selgros; 42,99 lei per kg în Cora; 42,95 lei per kg în Auchan.

Sfert posterior de miel: 49,99 lei per kg (BIO) în Carrefour; 41,99 lei per kg în Cora; 40,98 lei per kg în Metro; 39,99 lei per kg în Kaufland; 36,99 lei şi 38,99 lei per kg în Carrefour; 29,90 lei per kg în Lidl.

Sfert anterior de miel: 44, 99 lei per kg (BIO) în Carrefour; 35,99 lei per kg în Kaufland; 34,99 lei per kg în Cora; 24,99 lei şi 27,99 lei per kg (cu cap de miel) în Carrefour; 26,90 lei per kg în Lidl.

Spată de miel cu os: 43,35 lei per kg (cu gât de miel) în Selgros; 39,99 lei per kg în Cora; 38,95 lei per kg în Auchan.

Organe de miel: 41,99 lei per kg în Cora; 39,99 lei per kg în Kaufland; 39,95 lei per kg în Auchan; 39,65 lei per kg în Selgros; 29,90 lei per Kg în Lidl; 14,99 lei per kg organe de miel congelate din Argentina în Kaufland.

Ceafă de miel cu os: 37,95 lei per kg în Auchan; 35,99 lei per kg în Cora.

Carcasă miel (jumătate de miel fără cap): 35,95 lei per kg în Auchan; 34,99 lei per kg în Carrefour.

Piept de miel cu os: 29,95 lei per kg în Auchan.

Cap de miel: 10,99 lei per kg în Cora; 10,95 lei per kg în Auchan; 9,99 lei per kg în Lidl.

Ce trebuie să ştim despre carnea de miel!

Carnea de miel este o carne roşie, bogată în acizi graşi Omega 3, zinc (100 g carne de miel conţine 40% din doza zilnică recomandată de zinc), complexul de vitamine B, este hipocalorică, din 100 g carne de miel preparată la grătar sau la cuptor asimilăm 160 kcal.

Cum se recunoaşte carnea de miel proaspată?

Aprecierea prospeţimii cărnii de miel se realizează cu ajutorul organelor de simţ: văz, miros şi pipăit. Astfel, la aprecierea calităţii cărnii se verifică:

aspectul cărnii: la carnea proaspătă suprafaţa este acoperită cu o peliculă uscată, iar în secţiune, carnea este lucioasă şi slab umedă;

culoarea cărnii: la suprafaţă este roz, iar în secţiune culoarea este roşie, caracteristică regiunii anatomice;

consistenţa cărnii: fermă şi elastică, urma lăsată de apăsarea cu degetul dispare repede;

mirosul cărnii: plăcut, caracteristic speciei;

culoarea şi consistenţa grăsimii: albă şi compactă;

măduva oaselor: elastică, lucioasă, iar în secţiune umple complet canalul medular;

tendoanele şi articulaţiile: lucioase, elastice, tari, lichid sinovial limpede;

bulionul (fiertura de carne după sedimentare): limpede şi aromat, cu un strat de grăsime la suprafaţă.

Recomandăm consumatorilor să achiziţioneze miei verificaţi de către medicul veterinar, cu o greutate a carcasei de peste 12 kg. Mieii sub această greutate au un conţinut ridicat de apă, ceea ce face ca prin operaţia de pregătire (fierbere, prăjire, frigere) să se diminueze foarte mult cantitatea de preparat rămasă pentru consum.

"Din păcate, comercianţii care vând sortimente de carne de miel în pieţele agroalimentare nu le oferă consumatorilor informaţii referitoare la data sacrificării animalului/data ambalării, data expirării, locul de provenienţă a mielului. De asemenea, există situaţii în care igiena este precară în spaţiile de vânzare amplasate în pieţele agroalimentare. Consumatorii trebuie să cunoască faptul că termenul de valabilitate la carnea de miel neambalată este de 4 zile dacă se respectă lanţul de frig pe durata depozitării, temperatura de păstrare fiind cuprinsă în intervalul 0-4 grade Celsius. În cazul sortimentelor de carne de miel ambalate în vacuum/vid termenul de valabilitate variază între 12 zile şi 30 de zile." Conf. univ. dr. Costel Stanciu, Preşedinte Asociaţia Pro Consumatori.