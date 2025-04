Anca Macovei Vlăsceanu, Fondatoarea Mark Twain International School (MTIS) şi CEO Romania Education Alliance (REA), desemnată "Arhitecta Educaţiei Viitorului"

Învăţământul privat din România s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani, pe fondul subfinanţării sistemului educaţional de stat. În prezent, aproximativ 7% dintre elevii din învăţământul primar sunt înscrişi în instituţii private. Mark Twain International School (MTIS), prima şcoală privată cu un curriculum dual fondată în România acum 30 de ani, a devenit un reper al educaţiei private, oferind un mediu de învăţare modern centrat pe elev şi programa preuniversitară completă International Baccalaureate integrată cu cea naţională, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Fondatoarea MTIS, Anca Macovei Vlăsceanu, un lider în antreprenoriatul educaţional, a fost distinsă cu premiul "Arhitecta Educaţiei Viitorului" la Gala Women in Economy 2025 pentru contribuţia sa la dezvoltarea educaţiei private din România şi implementarea standardelor internaţionale în sistemul naţional de învăţământ.

Evenimentul, desfăşurat la Ateneul Român, a fost organizat de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin din România (CONAF) şi a premiat zece femei care au redefinit excelenţa în diverse industrii prin inovaţie şi performanţă.

La acceptarea premiului, Anca Macovei Vlăsceanu a declarat: "Obţinerea premiului `Arhitecta Educaţiei Viitorului` mă înnobilează desigur, însă, poate mai răspicat, mă responsabilizează din nou şi îmi reînnoieşte dăruirea în această misiune aleasă ca dascăl, antreprenor şi lider în EDUCAŢIE. Deşi nominală, această distincţie este o recunoaştere a muncii şi rezultatelor obţinute în ultimii 30 de ani de către Comunitatea Mark Twain International School (elevi, părinţi, profesori), atât în România, cât şi la nivel global, în calitate de International Baccalaureate World School. Alături de mine, în meritul acestei distincţii, se află şi Dan Macovei Vlăsceanu, partenerul de viaţă şi business, copiii noştri, Ioana şi Petre, echipa de leadership din cadrul MTIS, precum şi, de curând, partenerii din cadrul Morphosis Capital cu care avem planuri ambiţioase pentru următorii ani", potrivit comunicatului.

Planurile de dezvoltare instituţională urmărite de familia Macovei Vlăsceanu si Morphosis Capital se vor axa în perioada următoare pe două direcţii strategice:

1. Dezvoltarea Romania Education Alliance (REA) - prima reţea educaţională de acest tip din România care urmăreşte parteneriate strategice şi de dezvoltare cu alte şcoli private de succes din Bucureşti, Ilfov şi oraşe-cheie precum Cluj-Napoca, Iaşi, Braşov, Sibiu, Constanţa, Timişoara şi Bacău.

2. Expansiunea organică a reţelei MTIS în cadrul REA prin deschiderea unor campusuri noi, moderne şi ultradotate, care vor păstra valorile, principiile şi bunele practici ale şcolii. Aceste campusuri vor fi dezvoltate în parteneriat cu mari investitori imobiliari din Bucureşti, Ilfov şi alte oraşe universitare:

Lansarea noului campus Mark Twain IS Cosmopolis, aflat la graniţa dintre Tunari şi Ştefăneştii de Jos, desfăşurându-se pe un teren de aproape un hectar, cu teren de sport, locuri de joacă şi spaţiu verde în apropierea lacului Creţuleasca. Suprafaţă construită de 8.000 mp de clădiri şcolare va găzdui Gradiniţă, Şcoală Primară şi Şcoală Gimnazială, deservind peste 800 de elevi. Investiţia depăşeşte 10 milioane euro şi este realizată în parteneriat cu Opus Land Development. Deschiderea este planificată în septembrie 2025.

Dezvoltarea Campusului Flagship Mark Twain International School, în nordul capitalei, o investiţie în valoare de 20 milioane euro, realizată în parteneriat cu Partener Construct Logistic. Campusul, un ecosistem educaţional pionier, va avea o suprafata de 60.000 mp pe malul lacului în Baloteşti, oferind 15.000 mp de construcţii şcolare, sportive şi culturale celor peste 1200 de elevi cu vârste cuprinse între 2-18 ani, ce vor studia aici. Deschiderea este planificată pentru septembrie 2026.

De asemenea, există discuţii preliminare pentru construirea unui campus şcolar inovator în cadrul unui proiect amplu de rejuvenare urbană în Bucureşti, de 4.000 mp, care va deservi 400 de elevi de Grădiniţă şi Şcoală Primară. Deschiderea planificată ar fi pentru Septembrie 2027, iar investiţia cumulată ar depăşi 5 milioane euro.

Între anii 1995 şi 2025, peste 5.000 de elevi din România şi din alte 60 de ţări au făcut parte din comunitatea educaţională a Mark Twain IS. În prezent, Mark Twain IS are circa 650 de elevi, înscrişi în cele două divizii de studii preuniversitare: bilingvă română-engleză şi internaţională. Absolvenţii Mark Twain IS au fost admişi, numeroşi cu burse de merit, să îşi continue studiile în peste 150 de instituţii renumite de învăţământ superior din România şi din peste 30 de ţări de pe glob (UCLA, Stanford, Cambridge, London School of Economics, Berklee Boston, Guildhall School London, EH Lausanne, Babeş-Bolyai Cluj, printre altele).