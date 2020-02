ANPC:Amenzi contravenţionale în valoare de 1,21 milioane de lei pentru CFR SA

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au efectuat, în perioada 06-07 februarie, la nivel naţional, o serie de acţiuni de control care au vizat condiţiile de transport pe căile ferate, precum şi serviciile de alimentaţie oferite consumatorilor, în urma cărora au fost aplicate amenzi contravenţionale în valoare de 1.213.500 lei, au anunţat, ieri reprezentanţii ANPC, în cadrul unei conferinţe.

Paul Anghel, directorul general al instituţiei, a declarat: "Controalele au fost efectuate pe parcursul a două zile, în 42 de judeţe, în toate marile oraşe, inclusiv Municipiul Bucureşti. Astfel, în Gara de Nord, Gara Basarab şi Gara Obor am intrat în control în zona de administratie publică, în sala de aşteptare şi peroane. În data de 6/7 februarie, când noi am desfăşurat controlul, datorită zăpezilor abundente au existat şi anumite întârzieri la sosirea în gară sau la plecări, pe anumite rute. Am verificat informarea pe care CFR călători o făcea către consumatori şi bineînteles, au fost verificate şi zonele de aşteptare dacă au fost igienizate, încălzite etc."

Potrivit dominei sale, în urmă cu aproximativ cinci ani, a existat un control în legătură cu aceste gări, fiind verificate atunci tot zonele peroanelor şi zonele de aşteptare, iar diversele abateri au fost sancţionate în timp sau pe loc de către reprezentanţii ANPC însă anumite abateri sunt în continuare existente. De asemenea, Paul Anghel a afirmat că există planuri de remediere cu SN CFR Infrastructură şi în funcţie de abaterile constatate se va stabili care este perioada de timp necesară rezolvării fiecărei probleme şi dacă va fi sau nu nevoie şi de alocări suplimentare de fonduri.

Astfel, în urma verificărilor, în gara Basarab, a fost constatată lipsa unor porţiuni sau plăci fie de gresie fie de piatră, dar şi situaţia toaletelor care existau dar erau închise.

"Am avut infiltraţii în zona peroanelor, în zona de aşteptare, dar şi în zona de trecere la liniile de cale ferată. La gara Basarab am constatat o problemă foarte mare, şi anume că există o distanţă foarte mare între ultima treaptă a garniturii de tren şi nivelul peronului şi în apropierea peronului există şi o pantă, probabil făcută pentru scurgerea apei sau zăpezii, iar pasagerii riscă să calce pe marginea acesteia şi să scape sub tren, cum au existat deja cazuri de-a lungul anilor. Despre condiţiile igienico-sanitare acestea sunt, în Bucureşti, mult superioare faţă de ceea ce s-a întâlnit prin ţară, prin anumite gări, unde anumite zone nu pot fi folosite sub nicio formă pentru că sunt total insalubre", a declarat directorul ANPC.

Totodată, în urma controalelor din cadrul gării de Nord, toaleta bărbaţilor a fost închisă temporar de către comisarii ANPC datorită unui canal desfăcut. Conform reprezentanţiilor ANPC, în următoarea perioadă, va fi pus în aplicare un nou plan de remediere, potrivit căruia vor fi alocate anumite sume de bani pentru a se modifica cât mai repede aceste situaţii.

Paul Anghel a precizat: "Pentru CFR Infrastructură, pentru Gara de Nord s-a făcut o remediere cu un avertisment, dar exisă şi gări unde s-au aplicat amenzi contravenţionale."

În ceea ce priveşte transportul persoanelor cu dizabilităţi, potrivit unor verificări efectuate în 2014/2015, s-a constatat că accesul acestora la peron se face foarte greu sau, în unele gări, chiar deloc.

Astfel, la controalele din 6 şi 7 februarie, inspectorii ANPC au constatat că acest lucru s-a îmbunătăţit, cel puţin în gările din Bucureşti, unde există rampe care oferă acces până la peron.

Reprezentanţii ANPC au subliniat că, cele mai grave probleme au fost înregistrate în gările din Mehedinţi, Strehaia, Călăraşi, Giurgiu, Filiaşi şi Ialomiţa, dar există şi oraşe ca Alba, Oradea sau Sibiu, unde gările arată foarte bine ceea ce înseamnă că sunt administrate foarte bine.

Comisarii ANPC au verificat, de asemenea, şi interiorul trenurilor/vagoanelor, unde s-au descoperit tetiere murdare, banchete rupte, toalete murdare, geamuri crăpate sau sparte, uşi închise cu sârmă etc.

În cadrul conferinţei, reprezentanţii instituţiei au menţionat şi despre închiderea şi sancţionarea cu o amendă de 10 mii de lei a două unităţi de învăţământ din Capitală, mai exact a două grădiniţe din sectorul 4 care funcţionau la parterul unui bloc de locuinţe.

Potrivit acestora, unităţile au fost închise pentru o perioadă de şase luni, deoarece zona pentru desfăşurarea activităţilor celor 150 de copii era aceeaşi cu cea în care se lua masa şi se făcea şi odihna, iar spaţiul de joacă de afară al copiilor era de fapt o curte adiacentă, în spatele blocului.

Cu privire la târgul de turism al ţării noastre, care va avea loc începând de joi, 20 februarie, Eduard Cozminschi, preşedinte al ANPC, a explicat că autoritatea pentru protecţia consumatorilor va fi prezenţă la deschiderea oficială a evenimentului, acesta fiind şi unul dintre motivele pentru care au fost efectuate controalele privind căile ferate, iar cu această ocazie au fost realizate şi unele verificări ale spaţiilor de cazare.