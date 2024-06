ANUNŢ ANUNT VANZARE PACHET "ZONA PARC REZERVOARE 1" DIN INCINTA PLATFORMEI PETROCHIMICE BRADU (ARGES)

Subscrisele BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Cladirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Numar de inscriere in Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006 si ROMINSOLV S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii Nr. 223, etaj 4, Sector 3, Numar de inscriere in Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, in calitate de lichidatori judiciari al debitoarei OLTCHIM S.A. desemnati prin Sentinta civila nr. 663 din data de 08.05.2019, pronuntata de Tribunalului Valcea Sectia a II-a Civila, organizeaza sedinta de licitatie publica cu strigarea pentru vanzarea, in bloc, a unui pachet de bunuri proprietate a OLTCHIM S.A., situate in jud. Arges, comuna Bradu, sat Geamana, str. Petrochimistilor, nr.3.

Sedinta de licitatie publica va avea loc in data de 04.07.2024, ora 11:00, la sediul Organizatorului din Bucuresti, Str. Invingatorilor, nr. 24, Cladirea Victory Business Center, etaj 4, Sector 3.

Pretul de pornire al sedintei de licitatie este 2.000.000 EUR, exclusiv TVA.

Pachetul de bunuri "ZONA PARC REZERVOARE 1" ce face obiectul sedintei de licitatie este compus in principal din:

Bunuri imobile (teren si constructii);

Constructii speciale;

Bunuri mobile, constand in principal din echipamente, instalatii, si obiecte de inventar;

1/4 din Pachetul de active «SRA 1» ;

Persoanele care doresc sa participe la sedinta de licitatie publica au obligatia de a depune documentele prevazute in Caietul de prezentare, personal sau prin curier, la sediul organizatorului (din Bucuresti, Str. Invingatorilor, nr. 24, Cladirea Victory Business Center, etaj 4, Sector 3), sau/si in format electronic cu semnatura digitala certificata extinsa la adresele de e-mail ale organizatorilor licitatiei business.restructuring@bdo.ro si valorificari.oltchim@rominsolv.ro pana pe cel tarziu pe 01.07.2024 la ora 14:00.

Caietul de prezentare se poate comunica pe e-mail in urma unei solicitari adresate la adresele de e-mail: business.restructuring@bdo.ro sau valorificari.oltchim@rominsolv.ro.

