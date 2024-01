ANUNT privind initierea procedurii de retragere a actionarilor minoritari ai CONTACTOARE S.A.

1. Identificarea Emitentului

Denumire societate: CONTACTOARE S.A.

Forma juridica: Societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania;

Sediul social: Str. Mesteacanului 10, Buzau, jud. Buzau, România;

Nr. Inmatriculare ORC: J10/594/1991;

CUI: 1145395;

Capital social: 33.214.942,50 lei impartit in 13.285.977 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei pe actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale;

Principalul obiect de activitate: Activitatea principala a societatii conform codificarii Rev. CAEN (2) este: 2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor CONTACTOARE S.A. la data de 08.12.2023

Actiunile emise de Emitent se tranzactioneaza pe piata SMT, categoria AeRO Standard, administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), simbolul CONQ, cod ISIN ROCONQACNOR4, Cod LEI: 254900S7P90FADCRML63.

2. Identificarea actionarului majoritar

Actionarul care isi exercita dreptul prevăzut la art. 44 alin. Valoarea de piata a 13.285.977 acţiuni / 100% din capitalul social al CONTACTOARE S.A., prin această abordare este: 118.157.861 lei, echivalentul a 8,8934 lei/acţiune

Raportul de evaluare prin care este determinat pretul la care urmează a se realiza retragerea acţionarilor este pus la dispoziţia acţionarilor societatii emitente, începând cu data publicării prezentului anunt si pana la finalizarea procedurii de retragere prevazute la art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul intermediarului operaţiunii, al ofertantului şi al societatii emitente, precum şi pe website-ul intermediarului (www.estinvest.ro) si al emitentului (www.contactoare.ro).

5. Perioada şi locul unde vor putea fi depuse acţiunile

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul IASITEX S.A., care initiaza procedura impreuna cu actionarii cu care aceasta actioneaza in mod concertat si pot notifica Intermediarului, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, respectiv incepand cu data de 31.01.2024 si pana la data de 13.02.2024, asupra modalitatii alese pentru plata actiunilor detinute, respectiv:

(i) mandat postal cu confirmare de primire sau

(ii) transfer bancar in contul personal indicat de actionar.

Notificarea se poate face prin scrisoare la adresa Intermediarului din Str. Republicii nr. 9, Focsani, jud. Vrancea, cod postal 620018, prin fax la numarul 0237 237471 sau pe e-mail: contact@estinvest.ro, cu precizarea ca notificarea trebuie sa fie primita de catre Intermediar pana cel tarziu in ultima zi a termenului de notificare, la ora 16:00.

Informatii privind documentele ce trebuie sa insoteasca notificarea pot fi obtinute de la Intermediarul SSIF ESTINVEST S.A., la telefon 0237 238900.

In vederea incasarii sumelor aferente actiunilor lor, actionarii minoritari ai CONTACTOARE S.A. trebuie sa transmita intermediarului, pe langa notificare, si urmatoarele documente:

A. Actionarii persoane fizice (rezidente sau nerezidente):

- copia cartii de identitate, pasaport, certificat de nastere, certificat de casatorie, sentinta divort, dupa caz, sau a altui document care indica codul numeric personal;

- certificatul de mostenitor, sau certificatul de legatar cu titlu particular, sau actul de partaj, sau sentinta judecatoreasca, sau, dupa caz, orice alt document care atesta ca solicitantul a dobandit prin mostenire de la actionarul minoritar decedat actiunile CONTACTOARE SA;

- in cazul persoanelor fara capacitate de exercitiu - copia cartii de identitate a tutorelui/curatorului precum si copia documentului prin care s-a instituit tutela/curatela; in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa - acordul reprezentantului legal pentru efectuarea platii;

- extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa-i fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii.

B. Actionarii persoane juridice (rezidente sau nerezidente):

- copie a certificatului de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului sau alta institutie echivalenta sau orice document doveditor conform legislatiei aplicabile unei entitati nerezidente, insotit de traducere legalizata in limba romana;

- certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului sau orice document echivalent conform legislatiei aplicabil persoanei juridice nerezidente, dar nu mai vechi de 30 de zile anterioare initierii procedurii de retragere, insotit de traducere legalizata in limba romana - in original;

- extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa-i fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii.

In cazul in care o asemenea notificare din partea actionarului nu este facuta catre Intermediarul ESTINVEST SA, acesta efectueaza plata actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului precizata in structura consolidata a actionariatului emitentului de la Depozitarul Central.

6. Modalităţile şi termenul de plată a acţiunilor

In termen de maximum 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de comunicare prevazut la punctul 5, Intermediarul efectueaza platile catre actionarii indreptatiti. În situatia in care sumele platite actionarilor sunt returnate Intermediarului, acesta le depune intr-un cont deschis de IASITEX S.A. la o institutie de credit autorizata de BNR sau la o sucursala deschisa in Romania a unei institutii de credit autorizate in alt stat membru, in favoarea actionarilor care au de incasat contravaloarea actiunilor.

Dovada realizarii platilor catre actionarii minoritari si a constituirii contului mentionat la alineatul anterior este transmisa Depozitarului Central in vederea efectuarii transferului de proprietate asupra actiunilor platite, catre actionarul care isi exercita dreptul precizat la art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicata, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de efectuare a platilor. Transferul dreptului de proprietate este efectuat de catre Depozitarul Central in maximum 4 zile lucratoare de la primirea documentelor mentionate anterior.

7. Denumirea intermediarului prin care se realizează retragerea acţionarilor

Intermediarul prin care se realizează retragerea acţionarilor este S.S.I.F. ESTINVEST S.A., societate de servicii de investitii financiare, cu sediul social in Focsani, str. Republicii, nr. 9, telefon 0237/238900; fax 0237/237471, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995, CUI: 8017326, autorizata de CNVM/ASF prin Decizia nr. 2668/05.08.2003.

8. Informaţii privind contul ce va fi deschis de acţionarul majoritar în favoarea acţionarilor care nu vor încasa contravaloarea acţiunilor sau modalitatea în care acţionarii minoritari sunt informaţi cu privire la numărul contului şi banca unde contul este deschis

In situatia in care sumele platite acţionarilor minoritari sunt returnate intermediarului, acesta le va depune intr-un cont deschis de IASITEX S.A. la o instituţie de credit autorizata de Banca Naţionala a Romaniei sau la o sucursala deschisa in Romania a unei instituţii de credit autorizate în alt stat membru in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor. Informatiile privind numele bancii si numarul contului deschis de IASITEX S.A. in favoarea actionarilor minoritari, care nu au incasat contravaloarea actiunilor detinute, vor fi comunicate acestora dupa aprobarea anuntului de retragere de catre ASF prin aceleasi modalitati de publicare ca si anuntul initial.

Dobanda aferentă sumelor depuse în contul respectiv se cuvine actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor si in favoarea carora a fost deschis contul.

Actionarii interesati pot afla informatii atat despre procedura de retragere atat de la CONTACTOARE S.A. (Str. Mesteacanului 10, Buzau, jud. Buzau, România, telefon: 0238/710.933, office@contactoare.ro), cat si de la Intermediar (Str. Republicii nr. 9, Focsani, jud. Vrancea, Romania, telefon: 0237 238900, e-mail: contact@estinvest.ro).

Conform art. 80 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acest anunt va fi publicat pe website-ul ASF (www.asfromania.ro) si al BVB (www.bvb.ro), precum si in doua ziare financiare de circulatie nationala.

In conformitate cu prevederile art. 80 alin. (16) din Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, costurile reprezentand comisioanele bancare precum si alte costuri aferente administrarii contului prevazut la art. 80 alin. (14) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi suportate de catre actionarul IASITEX S.A.

Aprobarea anunţurilor nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile realizate ca urmare a procedurii obiect al anunţului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea anunţului în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

