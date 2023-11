APAPR: Un milion de români cu profesii liberale riscă să fie excluşi definitiv din Pilonul II

APAPR atrage public atenţia asupra unei modificări legislative în proiectul noii legi a pensiilor care va exclude definitiv din Pilonul II de pensii private aproape un milion de liber-profesionişti (PFA, II, IF, DDA, etc.), funcţionari publici şi manageri angajaţi cu contract de mandat. Această nouă excludere din Pilonul II s-ar adaugă milionului de salariaţi deja excluşi cu contribuţiile viitoare până în 2028 (construcţii, agricultură, industrie alimentară, IT), adică un impact major asupra stabilităţii Pilonului II de pensii private obligatorii, conform unui comunicat de presă al organizaţiei.

Potrivit sursei citate, în Art. 35 alin. (2) din proiectul noii legi a pensiilor, prevederea în vigoare în prezent (conform căreia la Pilonul II contribuie salariaţii şi toţi cei care plătesc CAS) este înlocuită de o prevedere care menţine în sistem doar salariaţii, nu şi pe cei asimilaţi salariaţilor (profesii liberale, contracte de mandat, etc.). Modificarea legislativă este aparent minoră - înlocuirea unui "sau" cu un "şi" - dar produce efecte dramatice pentru aproape un milion de români şi pentru Pilonul II ca sistem. Modificarea este prezentă doar la alin. (2), care se referă la contribuţia virată Pilonului II, nu şi alin. (1), care se referă la contribuţia virată la bugetul public de pensii.

APAPR mai menţionează că face apel public la Ministerul Muncii, Guvern şi Parlamentul României să menţină în proiectul legii pensiilor prevederea care este în vigoare în prezent (Art. 39 alin. (2) din Legea 263/2010), fară să afecteze dreptul românilor de a contribui la Pilonul II de pensii private, cu rezultate excelente în primii 15 ani de funcţionare.