Apocalipsa vine din oră în oră

Duminica aceasta am decis să pun televizorul la treabă. Cum fizicul nu mi-a permis nişte plimbări în aer liber, iar neatenţia mi-a blocat accesul la cărţi (m-am aşezat pe ochelari, nu de soare) m-am trezit prins în tentaculele programelor posturilor TV de ştiri. Două dintre ele, nu le nominalizez, deşi bănuiesc că bănuiţi cel puţin trei, mi-au atras atenţia prin carnavalul jurnalistic propus. Am simţit cum asist la o rispă de inventivitate fără legătură cu adevărul sau bunul simţ şi am decis să risipesc la rândul meu câteva ore din această viaţă. O crimă a devenit "măcelul de la munte", o informare meteo banală s-a transformat în "ciclonul, care va mătura România", nişte filmări mai vechi găsite prin diverse locuri au devenit motiv de "breaking news", două declaraţii au pornit "al treilea război mondial", nu au fost uitate nici informaţiile de ultimă oră despre pensii, deşi era clar că nimic nu se întâmplase pe această temă în ultimele zile şi nu au lipsit nici discuţiile despre un posibil cutremur, totul asezonat cu mici "mondenisme" insalubre. Nicio nenorocire nu a fost ocolită. Apocalipsa a venit din oră în oră, iar după câteva ceasuri priveam la televizor înspăimântat cu ciocanul de şniţele într-o mână, o lanternă în cealaltă şi la picioare cu un mic bagaj cu care să pot fugi undeva - nu la munte că sunt urşi, lupi fioroşi şi turişti cu macete, nu la mare că vine un tsunami, nici la câmpie că ciclonul mătură tot, nici la deal că au loc alunecări de teren, în ţările vecine nu, că e război nuclear şi nici în spaţiu că sunt explozii solare. Ruinat emoţional, am găsit ultimele resurse de energie şi ambiţie şi am stins televizorul cu ciocanul de şniţele, aplicând o uşoară lovitură în telecomandă, ca un adevărat membru de clan interlop. La întrebarea "De ce să faci asta?" am găsit repede un răspuns, care cuprindea cuvinte precum: manipulare, bani, audienţă, ticăloşie. În schimb, la chestiunea "De ce să te uiţi la asta?", un răspuns mi-a venit mai greu, dar nu intenţionez să vă ofer cuvintele din componenţă. Urmează câteva luni sub semnul campaniei electorale şi nu e greu de anticipat ce va urma la unele posturi TV sau prin zona internetului.

Altfel, nu e cazul să ne pierdem speranţa, există în continuare şi locuri de unde se pot obţine informaţii serioase.