Armistiţiul SUA-Iran: versiuni diferite şi termeni deja contestaţi

Deşi Washingtonul şi Teheranul au confirmat public existenţa unui armistiţiu, până în acest moment nu a fost publicat un document comun, oficial şi integral, care să stabilească limpede şi unitar termenii înţelegerii dintre Statele Unite şi Iran. În schimb, din comunicările oficiale şi quasi-oficiale apărute în ultimele ore reiese că cele două părţi descriu diferit atât conţinutul, cât şi aria de aplicare a acordului, iar evoluţiile ulterioare sugerează că unele dintre elementele invocate de partea iraniană sunt deja contestate sau pur şi simplu nu sunt respectate în practică.

Cel mai clar reper oficial din partea americană este comunicatul publicat de Casa Albă pe 8 aprilie 2026, intitulat „Pace garantată de superioritatea militară: Operaţiunea Epic Fury neutralizează ameninţarea iraniană, pe fondul intrării în vigoare a armistiţiului”. În acest document, administraţia Trump afirmă explicit că Iranul a acceptat un armistiţiu, că Strâmtoarea Ormuz este redeschisă şi că Washingtonul negociază o înţelegere de pace mai amplă. Cu alte cuvinte, partea americană confirmă fără echivoc existenţa unui armistiţiu şi sugerează că acesta face parte dintr-un aranjament mai larg, aflat încă în curs de definire. Totuşi, comunicatul nu publică o listă detaliată de clauze şi nu menţionează explicit sancţiunile, programul nuclear iranian, prezenţa militară americană în regiune sau extinderea acordului asupra altor fronturi.

O imagine mult mai detaliată a ceea ce ar reprezenta „termenii” armistiţiului a fost pusă în circulaţie de partea iraniană. Pe contul oficial de X @Iran_GOV, guvernul iranian a prezentat public cinci puncte-cheie: încetarea agresiunii, menţinerea controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz, recunoaşterea dreptului Iranului de a îmbogăţi uraniu, ridicarea tuturor sancţiunilor primare şi secundare şi încetarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU şi ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică. Chiar şi numai această listă arată că, în lectura Teheranului, armistiţiul nu este descris ca o simplă oprire a focului, ci ca un cadru politic şi strategic mult mai amplu, care atinge simultan dimensiunea militară, dosarul nuclear şi regimul sancţiunilor.

Aceeaşi direcţie a fost întărită ulterior de contul oficial de X @PadDolat, care a publicat un mesaj atribuit Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, potrivit căruia „America a fost constrânsă să accepte planul Iranului structurat în 10 puncte”. Postarea a fost însoţită de imagini în limba persană, iar ulterior acelaşi cont a redistribuit şi o formulare explicită în limba engleză, în care lista iraniană apărea şi mai extinsă. Pe lângă punctele deja cunoscute - încetarea oricărei agresiuni, controlul asupra Ormuzului, recunoaşterea dreptului Iranului de a îmbogăţi uraniu şi ridicarea sancţiunilor - aceasta includea şi plata de despăgubiri către Iran, retragerea forţelor americane de luptă din regiune şi încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv împotriva a ceea ce partea iraniană numeşte „rezistenţa islamică” din Liban.

Aici apare însă prima mare problemă de fond: Washingtonul şi Teheranul nu par să vorbească despre acelaşi tip de acord. Dacă partea americană a confirmat doar existenţa armistiţiului şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz, partea iraniană prezintă public un pachet de condiţii mult mai ambiţios, care ar implica nu doar încetarea ostilităţilor directe, ci şi concesii diplomatice, economice şi strategice majore din partea Statelor Unite. Până în acest moment, în materialele analizate nu există nicio confirmare oficială americană că Washingtonul ar fi acceptat explicit recunoaşterea dreptului Iranului de a îmbogăţi uraniu, ridicarea tuturor sancţiunilor, anularea rezoluţiilor ONU şi ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, plata de despăgubiri sau retragerea forţelor americane din regiune.

Această diferenţă devine şi mai vizibilă dacă este luată în calcul şi poziţia ulterioară a lui Donald Trump. Într-o postare pe Truth Social, liderul american a afirmat că „muniţia, armamentul şi orice altceva este adecvat şi necesar pentru desfăşurarea operaţiunilor de luptă şi distrugerea unui inamic deja serios slăbit vor rămâne în poziţie, în şi în jurul Iranului, până când acordul real convenit va fi respectat pe deplin”. Această formulare este importantă nu doar pentru că arată că şi Washingtonul tratează armistiţiul ca parte a unui aranjament mai larg, ci şi pentru că intră în contradicţie directă cu versiunea iraniană potrivit căreia una dintre clauze ar fi retragerea forţelor americane de luptă din regiune. Pe acest punct, cel puţin la nivelul declaraţiilor publice, cele două versiuni sunt incompatibile.

O a doua contradicţie majoră priveşte Libanul. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a anunţat pe contul său oficial de X că Iranul şi Statele Unite, „împreună cu aliaţii lor”, au convenit asupra unui armistiţiu aplicabil „pretutindeni, inclusiv în Liban şi în alte zone”. Mesajul a fost redistribuit ulterior de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, care a susţinut că termenii înţelegerii sunt „clari şi expliciţi” şi că Washingtonul trebuie să aleagă între armistiţiu şi continuarea războiului prin Israel. În schimb, vicepreşedintele american JD Vance a afirmat că Libanul nu face parte din acord, descriind întreaga dispută drept o „neînţelegere legitimă”. Această divergenţă este esenţială, pentru că arată că nu există nici măcar o interpretare comună asupra ariei geografice de aplicare a armistiţiului.

Disputa privind includerea Libanului în armistiţiu nu a rămas însă doar la nivel declarativ, ci a fost rapid pusă sub semnul întrebării şi de evoluţiile din teren. Armata israeliană a anunţat, într-un şir de postări publicate pe contul său oficial de X, că a desfăşurat în aproximativ 10 minute „cea mai amplă lovitură coordonată” asupra Libanului de la începutul operaţiunii „Roaring Lion”, vizând peste 100 de obiective atribuite Hezbollah în Beirut, Valea Bekaa şi sudul Libanului. În aceeaşi serie de mesaje, IDF a transmis că va continua să lovească Hezbollah „cu hotărâre” şi că nu va face compromisuri în ceea ce priveşte securitatea locuitorilor din nordul Israelului. Dacă lectura iraniană a armistiţiului este că acesta ar include încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, atunci continuarea pe scară largă a loviturilor israeliene sugerează fie că acest punct nu a fost niciodată acceptat de partea americană şi israeliană, fie că nu este respectat în practică.

În acest punct, întrebarea firească nu mai este doar „ce conţine armistiţiul?”, ci şi „cât din ceea ce ştim că a fost invocat public este respectat?”. Pe baza exclusivă a informaţiilor analizat până în acest moment, răspunsul cel mai prudent este că armistiţiul pare respectat doar parţial. Există cel puţin două elemente care par să fi fost asumate de ambele părţi: încetarea focului dintre SUA şi Iran şi menţinerea deschisă a Strâmtorii Ormuz. În schimb, alte puncte prezentate public de partea iraniană sunt deja fie contestate, fie infirmate de fapte. Cel mai clar exemplu este Libanul, unde operaţiunile israeliene continuă, în ciuda afirmaţiilor iraniene că încetarea focului ar trebui să se aplice „pe toate fronturile”. Un al doilea exemplu este chiar prezenţa militară americană, pe care Iranul o prezintă ca urmând să fie redusă sau retrasă, în timp ce Trump afirmă exact contrariul.

Concluzia care se desprinde, în acest moment, este una clară: există un armistiţiu confirmat public între SUA şi Iran, dar termenii săi compleţi nu au fost publicaţi într-o formă comună şi neechivocă. Iranul a pus în circulaţie o versiune maximalistă, care depăşeşte cu mult simpla oprire a focului şi include revendicări strategice majore, de la dosarul nuclear şi sancţiuni până la retragerea forţelor americane şi încetarea ostilităţilor în Liban. Statele Unite, în schimb, au confirmat doar o versiune mult mai limitată şi mai coercitivă a înţelegerii, insistând simultan asupra faptului că dispozitivul militar american rămâne în poziţie şi contestând cel puţin unele dintre interpretările iraniene. În aceste condiţii, ceea ce există astăzi pare mai degrabă un armistiţiu cu termeni parţial opaci, interpretaţi diferit şi deja contestaţi de realitate, decât un acord limpede şi stabilizat, recunoscut în aceeaşi formă de ambele părţi.