AROBS încheie anul 2024 cu o cifră de afaceri de 412 milioane de lei şi un profit net de 22 milioane de lei

AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS) raportează pentru anul 2024 o cifră de afaceri consolidată de 412 milioane de lei, cu 2% peste bugetul de venituri şi cheltuieli revizuit în trimestrul al treilea, conform unui comunicat transmis redacţiei. EBITDA a atins 60 de milioane de lei, în creştere cu 11% faţă de bugetul estimat, iar profitul net a fost de 22 milioane de lei, depăşind cu 21% previziunile ajustate.

"Pentru AROBS, 2024 a fost un an atât al obstacolelor de depăşit, cât şi al oportunităţilor de consolidare şi expansiune strategică în zone în care nu eram atât de prezenţi. În plan financiar, am revizuit bugetul în noiembrie, pe fondul schimbărilor din piaţă. În ultimul trimestru al anului am înregistrat cele mai bune rezultate, cu o cifră de afaceri trimestrială care a depăşit performanţele din T4 2023. EBITDA a crescut cu 12% faţă de T3 2024 şi cu 4% comparativ cu T4 2023. Aceste rezultate reflectă concentrarea noastră asupra optimizării costurilor, eficientizării activităţii şi explorării unor noi pieţe cu potenţial ridicat de creştere", a declarat Voicu Oprean, fondator şi CEO al AROBS.

Segmentul de "Servicii Software" a generat venituri de 325 milioane de lei, reprezentând 79% din cifra totală de afaceri a grupului în 2024. Veniturile din segmentul "Produse Software" au crescut cu 14% faţă de 2023, ajungând la 81 milioane de lei şi reprezentând 19% din veniturile totale.

Segmentul "Sisteme Integrate", reprezentat de AROBS Systems, a înregistrat venituri de 7 milioane de lei, fiind afectat de amânarea unor proiecte de digitalizare. Potrivit companiei, potenţialul de creştere rămâne ridicat, iar deciziile de atribuire a contractelor pentru restul proiectelor sunt aşteptate în prima jumătate a acestui an.

"Într-un context marcat de provocări, dar şi de oportunităţi, am adoptat o strategie prudentă, dar agilă, concentrată pe eficienţa operaţională, optimizarea costurilor şi menţinerea unei profitabilităţi sustenabile. La nivel de grup, am implementat măsuri de ajustare a structurii de cheltuieli şi eficientizare a proceselor interne. De asemenea, am aplicat un control riguros al resurselor umane pentru a menţine un echilibru între creşterea afacerii şi prudenţa financiară", a declarat Bogdan Ciungradi, CFO al AROBS, potrivit comunicatului.

AROBS îşi menţine direcţia de inovare şi dezvoltare tehnologică, investind în soluţii bazate pe inteligenţă artificială, machine learning şi big data. Compania îşi propune să continue dezvoltarea de produse şi soluţii tehnologice pentru piaţa europeană şi să îşi extindă prezenţa internaţională prin achiziţii, deschiderea de noi birouri şi consolidarea parteneriatelor.

În paralel, pe fondul creşterii impactului AI şi al automatizării în afaceri, AROBS va continua investiţiile în aceste domenii, având în vedere potenţialul lor de a eficientiza şi extinde soluţiile tehnologice dezvoltate.

AROBS Transilvania Software este listată pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, categoria Premium, începând cu 25 septembrie 2023.