ARQA a tranzacţionat 50% din ARQA Jolie Village

Dezvoltatorul imobiliar ARQA a vândut jumătate din întregul ansamblu rezidenţial ARQA Jolie Village din zona Iancu Nicolae, în mai puţin de un an de la începerea construcţiei, conform unui comunicat de presă al companiei.

ARQA Jolie Village este un ansamblu rezidenţial premium din zona Iancu Nicolae, ce oferă comunitaţii sale 158 de unităţi. Investiţia totală în proiect este de peste 22 de milioane de euro, iar pentru suma de 12 milioane de euro, compania a obţinut finanţare prin intermediul Libra Bank.

Comunitatea ARQA Jolie Village este formată preponderent din clienţi finali, având în vedere proximitatea faţă de principalele şcoli private din zonă, care se află la o plimbare de câteva minute distanţă.

"Proiectul a captat şi atenţia investitorilor până în această fază de dezvoltare, iar în momentul de faţă se realizează schimbarea către clienţii finali, care au, în general, un apetit mai mic de risc decât investitorii. Astfel, discuţiile prezente sunt în proporţie de peste 90% cu clienţi finali, iar acest lucru reiese şi din tipologiile de apartamente solicitate, precum penthouse-uri, sau apartamente mari cu grădină proprie şi, în mare parte, apartamente cu o valoare mai mare de 500.000", a declarat Alexandru Rădulescu, Chief Sales Officer, ARQA.

Termenul de livrare al proiectului, dezvoltat într-o singură etapă, este finalul primului semestru al acestui an, iar evoluţia de construcţie a proiectului are un flux de execuţie rapid, dezvoltând 85% din proiect în mai puţin de un an de la lansare lucrărilor.

"Ne aşteptăm ca anul 2024 să asigure o evoluţie constantă din perspectiva vânzărilor, aşa cum am avut şi în anul precedent. Debutul anului a fost peste aşteptările noastre, având parte de un număr de solicitări superior celui din ultimul trimestru al anului trecut. Conform analizelor de piaţă pe care le realizăm constant, estimăm că în următoarele 6 luni vom finaliza vânzarea unităţilor din proiectul ARQA Jolie Village", explică Alexandru Rădulescu.

În 2023, de la lansare şi până la finalul anului, dezvoltatorul a tranzacţionat unităţi în valoare de peste 15 milioane de euro.

"Atenţia noastră la detalii se vede în toate spaţiile gândite pentru comunitatea ARQA Jolie Village: de la piscina încălzită cu instalaţie de tratare a apei prin salinizare, zona de lounge, zona de coworking şi after-school, peisagistica bogată, materialele şi soluţiile tehnice alese pentru dezvoltarea proiectului, precum şi prin personalizarea apartamentelor penthouse, pe care o realizăm alături de un designer dedicat pentru fiecare client din această categorie", spune Alexandru Rădulescu, Chief Sales Officer, ARQA.