ASF interzice investiţiile fondurilor de pensii private obligatorii în fonduri private de capital

Semnatarii acestui comunicat au aflat cu surprindere prin intermediul mass media despre decizia intempestiva a ASF de a interzice fondurilor de pensii private obligatorii (pilon 2) investitiile in fonduri de private equity. Este o decizie suprinzatoare din mai multe motive, conform unui comunicat emis redacţiei.

Potrivit sursei citate, decizia a fost luata fara consultarea principalilor actori din domeniu pentru a intelege mai bine in totalitate atat motivele cat si consecintele unei astfel de interdictii.

Interdictia vine dupa o perioada de cativa ani in care limita acestor tip de investitii a fost stabilita la 10%. In pofida acestei limite generoase care incuraja astfel de investitii, doar recent fondurile de pensii au inceput sa tatoneze prudent acest tip de investitii, cu expuneri foarte mici. Cu alte cuvinte, nu exista inca nicio istorie a investitiilor care sa permita o evaluare adecvata a oportunitatii interzicerii sau mentinerii lor.

Interdictia vine in contextul in care exista angajamente pe termen lung deja semnate de unele fonduri de pensii, cu respectarea legislatiei in vigoare, pentru subscrierea la fonduri de private equity. Instabilitatea legislativa in acest domeniu este de natura sa anuleze pe termen lung apetitul fondurilor de private equity de a se finanta din Romania si a finanta Romania, precum si orice intentie a unui fond de pensii private obligatorii de a se angaja in viitor in astfel de finantari. Amintim ca este pentru a doua oara cand o autoritate de supraveghere a fondurilor de pensii private interzice investitiile in fonduri de private equity, dupa ce initial acestea erau permise.

Interdictia vine in contradictie cu responsabilitatile asumate prin PNRR, care fac referire la cresterea diversificarii investitiilor fondurilor de pensii private obligatorii, dar si cu recomandarile OECD, in calitate de consultant, pentru dezvoltarea pietei de capital din Romania, subliniază sursa citată.

In ultima instanta, si cel mai important, decizia poate afecta interesul Romaniei de finantare a dezvoltarii prin resurse interne, stabile, intr-un context caracterizat de o scumpire a surselor de finantare internationale si o crestere a volatilitatii capitalului strain.

Atat in pietele dezvoltate cat si in cele emergente din Europa Centrala si de Est, fondurile de pensii private au devenit investitori traditionali in fondurile de private equity, avand in vedere beneficiile de diversificare si de stabilitate a evaluarilor pe care le aduc, precum si orizontul de investire lung, similar fondurilor de pensii. Pentru Romania, acest tip de investitii are cu atat mai mult sens avand in vedere cresterea timida a bursei locale, precum si investitiile majore de care au nevoie infrastructura si mediul de afaceri din Romania, contracarand subcapitalizarea cronica a companiilor romanesti. In consecinta, prin interdicitia adresata fondurilor de pensii, se taie un canal alternativ de finantare a economiei romanesti, care s-ar fi putut alatura celui bancar si celui bursier.

Pe langa aceasta, alaturarea fondurilor de pensii private unor investitori institutionali cu mare credibilitate precum BERD, EIF, IFC, Eximbank sau chiar guvernul Romaniei, care deleaga investirea fondurilor unor profesionisti selectati riguros, asigura un management al riscului adecvat permitand in acelasi timp randamente superioare altor clase de active.

Avand in vedere cele enuntate mai sus, semnatarii acestui comunicat solicita demararea unui dialog profesionist pe aceasta tema cu toate institutiile relevante, o decizie pripita, nefundamentata, de interzicere a investirii fondurilor de pensii private obligatorii in fondurile private equity riscand sa aiba un perdant cert: economia Romaniei, se mai arată în comunicat.