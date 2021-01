AURSF solicită urgentarea adoptării decontării directe obligatorii

Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) solicită Ministerului Finanţelor să pună cât mai urgent posibil în dezbatere publică proiectul de ordonanţă de urgenţă privind decontarea directă obligatorie a daunelor aferente contractelor de răspundere civilă auto (RCA), conform unui comunicat remis de AURSF.

Acest mecanism, generalizat la nivelul intregii piete, va permite consumatorilor sa se adreseze propriilor asiguratori pentru a fi despagubiti, in cazul in care vor fi situatia de a fi in postura de pagubiti in cadrul unui contract RCA.

In felul acesta, ne asteptam la o reducere semnificativa a numarului de petitii care vor fi depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiara, care au explodat pe parcursul anului trecut.

AURSF a propus, inca din 2017, de la discutiile pe marginea adoptarii Legii RCA, adoptarea mecanismului de decontare directa obligatorie, pentru a permite consumatorilor sa se adreseze propriilor asiguratori in cazul in care vor fi victimele unui eveniment rutier in care au fost implicati, pentru a evita situatiile in care ramaneau luni de zile cu masina in service sau erau obligati sa se adreseze instantelor pentru a beneficia de o despagubire corecta.

De asemenea, AURSF a atras in repetate randuri atentia asupra costurilor prohibitive impuse de unii asiguratori pentru optiunea de decontare directa, ceea ce constituia o adevarata bariera, fiind un factor important de descurajare a optiunii consumatorilor pentru aceasta modalitate de decontare.

In context, AURSF a initiat opinia pentru introducerea decontarii directe obligatorii, adoptata cu o larga majoritate de membrii Grupului Consultativ de Dialog Permanent in Domeniul Protectiei Consumatorilor de Servicii Financiare Nebancare din cadrul ASF in decembrie 2019, mai arată sursa citată.

"Decontarea directa obligatorie va usura situatia consumatorilor care vor fi victimele unui eveniment rutier, acestia nemaifiind obligati sa astepte decontarea din partea asiguratorului soferului vinovat.

In plus, avand in vedere generalizarea la nivelul pietei, decontarea directa obligatorie ar trebui sa determine scaderea, in unele cazuri semnificativa, a pretului politelor RCA pentru consumatorii care au optat in trecut pentru decontarea directa.

Consideram ca decontarea directa obligatorie va determina si o schimbare a comportamentului consumatorilor, care vor fi direct interesati sa aleaga serviciile acelor asiguratori care s-au remarcat prin plata la timp a despagubirilor aferente contractelor RCA si care nu au fost reclamati pentru acest aspect la Autoritatea de Supraveghere Financiara", afirma Alin Iacob, presedintele AURSF.