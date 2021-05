AUTOCAR:''Plângerile mincinoase ale unor asiguratori auto maschează propriile practici înşelătoare, totul sub nasul ASF, ANPC şi Consilul Concurenţei''

"Plângerile mincinoase ale unor asigurători auto maschează propriile practici înşelătoare, totul sub nasul ASF, ANPC si Consilul Concurentei, care ar trebui să sanctioneze dur aceste abuzuri", reclamă AutoCar, într-un comunicat de presă.

În urma apariţiei unor materiale de presa privind o serie de verificări efectuate, in luna martie, de unele instituţii cu atribuţii specifice de control la câteva zeci de unităţi de reparaţie auto din Bucuresti si Ilfov, pentru corecta informare a opiniei publice, AutoCar face următoarele precizări: ''AutoCar a dat dovada de întreaga deschidere si disponibilitate pentru cooperare, sprijinind autorităţile de control pe întreg parcursul cercetărilor, iar toate instituţiile care au finalizat deja controalele confirmă faptul că societatea noastră nu a încălcat nicio prevedere legala şi nici nu are vreo calitate procesuala iniţiată împotriva sa. În plus, AutoCar nu a primit niciun fel de dispoziţie care sa vizeze necesitatea implementării vreunei măsuri sau condiţii suplimentare fata de cele pe care societatea le îndeplineşte in prezent.''

Florin Pandele, administratorul AutoCar, a declarat: "Pe măsură ce autorităţile verifica informaţiile colectate, lucrurile încep sa se clarifice. In prezent avem confirmarea că au fost încheiate rapoartele de control, fără a fi fost identificate niciun fel de nereguli. De altfel, Auto Car nu a primit nici măcar un avertisment din partea autorităţilor care i-au verificat activitatea. Consideram aceasta evaluare ca fiind corecta si fireasca, având in vedere brandul de încredere pe care Auto Car l-a construit in cei peste 20 de ani de activitate. Astfel, in timp ce, fata societăţile de asigurare au fost înregistrate doar in ultimul an un număr record de reclamaţii atât pe rolul ANPC (peste 750), cat si pe rolul Autorităţii de Supraveghere Financiara (41.544), Auto Car a înregistrat ZERO reclamaţii la Registrul Auto Roman, autoritatea echivalenta care supraveghează unităţile reparatoare."

''De altfel, procentul de 95% dintre procese pierdute de către societăţile de asigurări din Romania in relaţia cu AutoCar confirma că, de regula, in disputele comerciale, se dovedeşte că asiguratorii sunt cei care nu respecta legea. AutoCar a ales întotdeauna sa isi protejeze clienţii de practicile abuzive ale unor societăţi de asigurări, in acord cu necesităţile si interesele legitime ale clienţilor săi.

AutoCar asigura in continuare orice instituţie din Romania, precum si toţi partenerii si clienţii săi de întreaga transparenta, de faptul ca AutoCar îşi desfăşoară activitatea in deplina legalitate, iar cei peste 20 de ani de experienţa in domeniul reparaţiilor auto sunt dovada incontestabilă a faptului ca este o societate stabilă care isi desfăşoară activitatea cu respectarea legilor in vigoare, a regulilor de conduita, dar si a clienţilor si partenerilor săi.

AutoCar rămâne probabil singura unitate de reparaţii auto din Romania care oferă clienţilor săi garanţie de 10 ani la lucrările de caroserie efectuate, contribuind, totodată, cu taxe si impozite către Statul Roman de ordinul milioanelor de euro, in timp ce majoritatea societăţilor de asigurări care au cifre de afaceri de ordinul sutelor de milioane de euro pe an sunt mereu sunt "pe pierdere" sau isi "optimizează" veniturile. Pe cale de consecinţă, practicile ilicite ale asiguratorilor urmează sa fie analizate in perioada următoare inclusiv de către organisme europene competente'', se precizează în comunicat.

Florin Pandele, vicepreşedintele COTAR, a declarat: "În calitate de vicepreşedinte COTAR, propun conducerii Confederaţiei să analizăm responsabilităţile exercitate de unele instituţii ale statului implicate în verificarea activităţilor din domeniul asigurărilor auto"- a anunţat Florin Pandele.

În timp ce unii operatori economici sunt cu plata la zi a taxelor si respecta toate prevederile legale, aceştia sunt verificaţi meticulos de către autorităţile romane, in timp ce nişte societăţi de asigurări cu cifre de afaceri de sute de milioane de euro/ an se declara mereu pe pierdere de peste 20 de ani, fără , ajung să fabrice plângeri care se dovedesc a fi mincinoase împotriva operatorilor economici oneşti. Astfel de societăţi de asigurări înregistrează astăzi datorii catre pagubiti de ordinul sutelor de milioane de euro, aferente a zeci mii de dosare de daună, o parte dintre acestea având depăşite termenele legale de plată de peste 3 luni. Despăgubirile se calculează încălcând legea , în urma unor oferte bazate uneori pe firme fantomă care nu există în piaţă. Aşa am ajuns ca pentru reparaţii care au un preţ efectiv de ordinul miilor sau chiar zecilor de mii de lei, unii asiguratori sa achite despăgubiri de doar 200 - 300 de lei.

"Nu înţelegem cum e posibil ca unităţi reparatoare care achita anual sute de milioane de euro la bugetul de stat să fie supuse unor tratamente severe, in timp ce societăţi de asigurări cu zeci de mii de reclamaţii anual la ASF si ANPC , avand si mii de procese anuale pierdute in instanţă fac ce vor, sub aşa-zisă supraveghere a ASF care se pare ca ignora art 37 din Legea RCA 132/2017 . Se naşte clar cel puţin o întrebare: dacă avem peste 40.000 de reclamaţii/an la ASF împotriva unor firme de asigurări, plângeri care se dublează de la an la an, unde ar trebui autorităţile să descindă de fapt?"