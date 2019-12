Autonom şi Impact Hub, parteneri

Impact Hub Bucharest încheie procesul de redefinire a strategiei de dezvoltare început în vară prin preluarea locaţiilor 3house, iar acum prin atragerea unui nou partener acţionar, Autonom, potrivit unui comunicat remis Redacţiei noastre.

Din această toamnă, Autonom a devenit acţionar în Impact Hub Bucharest, investind 2 milioane de euro sub formă de equity, scrisori de garanţii bancare şi linii de creditare pentru amenajările noilor spatii.

În vara anului 2019, Impact Hub Bucharest şi 3house au fuzionat sub acelaşi brand, avându-i ca parteneri pe Oana şi Vlad Craioveanu, co-fondatori ai organizaţiei şi pe Ilinca Păun, CEO The Entrepreneurship Academy. La finalul lui 2019, după un scurt proces de due-dilligence, Autonom s-a alăturat ca partener minoritar, cu o investiţie de 2 milioane de Euro.

Oana şi Vlad Craioveanu, fondatori ai Impact Hub Bucharest au declarat: "Acum 8 ani, când am deschis uşile primului nostru prototip de spaţiu de co-work, nu ştiu daca eram foarte clari când ne gândeam la unde vom fi peste ani. Începutul a fost o perioada în care am învăţat multe despre noi ca oameni, ca antreprenori, despre business-ul de co-work, despre comunităţi si mai ales am învăţat că creşterea unui business local nu este neapărat atât de uşor. Suntem onoraţi şi bucuroşi de încheierea acestui parteneriat şi de creşterea care va urma pentru Impact Hub, alături de parteneri care ştiu ce înseamnă să construieşti o afacere solidă şi ambiţioasă. Alături de Dan, Marius şi Ilinca şi de echipa noastră, ne propunem să ducem mai departe misiunea de a dezvolta noi medii de lucru pentru antreprenori, freelanceri, companii mai mici sau mai mari, oportunităţi de dezvoltare antreprenorială precum si noi parteneriate între actori publici, privaţi şi non-guvernamentali din industrii variate. Investiţia în Impact Hub îndeplineşte cele două criterii esenţiale pe care le căutăm în orice investiţie: afacerea este una sustenabilă şi scalabilă, cu un model de business deja confirmat, iar fondatorii sunt implicaţi, competenţi şi etici''

Mai mult decât atât, Impact Hub ajută la dezvoltarea mediului antreprenorial local, o direcţie cheie pentru Autonom. Ne bucurăm că alături de Vlad, Oana şi Ilinca avem ocazia să facem încă un pas în această direcţie." a declarat Dan Ştefan, co-fondator Autonom.

"Iniţial am lucrat cu Vlad sa punem bazele 3House, un co-work central, cool si nisat, un vis de al meu încă de când am plecat din consultanta. Experienţa pentru mine a fost frumoasa si cu foarte multe lecţii. Bucuria cea mai mare la locaţia din Universitate a venit o data cu primii clienţi, care au fost incantaţi de atmosfera, de servicii si calitatea membrilor si atunci am ştiut ca suntem intr-un moment in care clienţii caută exact ce noi oferim si a meritat efortul. Fuziunea cu Impact a fost un pas natural de consolidare înainte de a semna cu Autonom, un partener ideal pentru Impact Hub si cu care suntem aliniaţi la nivel de valori si principii de business. Dan si Marius sunt prieteni dragi si de încredere si sunt bucuroasa sa fim împreuna acum investitori intr-un business condus aşa cum trebuie de Oana si Vlad Craioveanu. Serviciile noastre vin oportun intr-un moment in care cuvintele cheie din toate întâlnirile de management sunt flexibilitate, cooperare, antreprenoriat, inovaţie si optimizare, iar soluţiile noastre sunt construite exact pe aceste nevoi" a declarat Ilinca Păun, CEO Entrepreneurship Academy.

Viziunea Impact Hub pentru viitor este de a crea medii de lucru complexe, unde accentul este pus pe wellbeing şi tehnologie, comunităţi puternice pentru freelanceri, antreprenori, investitori, companii şi parteneri strategi de orice dimensiune, precum şi programe de accelerare şi incubare şi evenimente cu impact local şi internaţional.

Prin acest nou parteneriat, ne propunem sa deschidem noi locaţii in viitor, astfel încât să putem oferi membrilor noştri, indiferent de dimensiunea organizaţie lor, posibilitatea de "multi-location" pentru angajaţii lor. În acelaşi timp, vom continua să investim in echipă şi cultura internă a organizaţie, bazată pe autonomie şi învăţare continuă, urmând ca pe parcursul anului 2020 să lansăm şi primele proiecte publice de educaţie adresate celor care vor sa devină practicieni în dezvoltare si administrare de comunităţi, potrivit comunicatului citat.