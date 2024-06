AWS şi SAP dezvăluie noi inovaţii cu ajutorul inteligenţei artificiale generative

Amazon Web Services (AWS), o companie Amazon.com (NASDAQ: AMZN), şi SAP SE (NYSE: SAP) anunţă o colaborare strategică extinsă pentru a transforma experienţele moderne de tip cloud enterprise resource planning (ERP) şi pentru a sprijini companiile să obţină noi capacităţi şi eficienţe cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI) generative, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Împreună, AWS şi SAP caută să faciliteze adoptarea mai uşoară de către clienţi a soluţiei RISE with SAP pe AWS, să îmbunătăţească performanţa şi eficienţa volumelor de lucru SAP care rulează în cloud şi să integreze inteligenţa artificială generativă în întregul portofoliu de aplicaţii critice pentru business al unei organizaţii.

"AWS a fost primul furnizor de cloud certificat pentru a susţine portofoliul SAP şi, în prezent, mii de întreprinderi rulează soluţiile SAP pe AWS pentru a obţine cele mai bune rezultate din aplicaţiile lor esenţiale", a declarat Matt Garman, noul CEO la AWS. "Acum, AWS şi SAP permit companiilor să aplice mai rapid şi mai uşor inteligenţa artificială generativă la datele de bază ale afacerii lor, pentru a deveni mai eficiente, mai receptive şi mai sustenabile."

"Parteneriate precum acesta cu AWS sunt esenţiale în momentul în care integrăm soluţii de AI generativ în aplicaţiile noastre ERP, astfel încât clienţii să poată conduce inovaţia într-un ritm accelerat", a declarat Christian Klein, CEO al SAP SE. "Pe lângă faptul că oferim clienţilor noştri comuni un sistem ERP modern în cloud, suntem încântaţi să sprijinim Amazon în propria călătorie de transformare, pe măsură ce adoptă RISE with SAP pentru domenii de pionierat precum Project Kuiper, iniţiativa menită să sporească accesul global în bandă largă", se menţionează în comunicat.

Modelele de inteligenţă artificială generativă de la Amazon Bedrock sunt disponibile pe Generative AI Hub în SAP AI Core

Hub-ul de inteligenţă artificială generativă din infrastructura SAP AI Core oferă clienţilor acces securizat la o gamă largă de modele lingvistice mari (LLM) care pot fi integrate cu uşurinţă în aplicaţiile de business SAP. Prin integrarea modelelor generative AI de la Amazon Bedrock, cum ar fi familia de modele Anthropic Claude 3 şi Amazon Titan, clienţii SAP vor putea accesa LLM-uri de înaltă performanţă şi alte modele de fundaţie (FM) pentru a crea aplicaţii personalizate cu propriile lor date. Zeci de mii de clienţi folosesc Amazon Bedrock pentru a construi şi extinde cu uşurinţă, rapid şi în siguranţă aplicaţii de AI generativ, folosind FM-uri de la companii de top din domeniul AI, precum AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI şi Amazon.

Prin această integrare, clienţii SAP pot accelera adoptarea inteligenţei artificiale generative şi pot moderniza procesele de business cheie implementate pe soluţiile SAP. Aceste inovaţii pot fi utilizate în cadrul unor use case-uri încorporate în RISE with SAP şi în funcţionalitatea de gestionare a scenariilor inteligente (intelligent scenario lifecycle management) ca o componentă integrată sau în mod complementar direct pe SAP Business Technology Platform (SAP BTP). SAP şi AWS plănuiesc să extindă utilizarea capabilităţilor Bedrock în hub-ul de inteligenţă artificială generativă pentru a permite în continuare funcţionalitatea de inteligenţă artificială încorporată în cadrul portofoliului de soluţii şi aplicaţii cloud al SAP. Aceasta include use case-uri suplimentare în domeniile finanţelor şi gestionării ciclului de viaţă al produselor, se precizează în comunicat.

SAP va folosi cipurile AWS pentru a antrena şi implementa viitoarele oferte SAP Business AI

Utilizarea de către SAP a cipurilor AWS Graviton3 pentru a susţine SAP HANA Cloud contribuie la creşterea performanţei, la reducerea costurilor şi la eficienţa energetică de către SAP. Prin adoptarea instanţelor Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) bazate pe Graviton3, SAP a realizat o îmbunătăţire cu până la 30% în executarea fluxurilor de lucru analitice şi o reducere estimată de 45% a amprentei de carbon pentru SAP HANA Cloud. În prezent, SAP şi AWS colaborează la implementarea următoarei generaţii de Graviton4 pentru SAP HANA Cloud şi alte aplicaţii SAP, pentru a continua să îmbunătăţească performanţa şi eficienţa. Pe baza succesului înregistrat în rularea SAP HANA Cloud pe AWS Graviton, SAP intenţionează să utilizeze AWS Graviton pentru a sprijini soluţii şi aplicaţii SAP precum SAP BTP, SAP Datasphere, SAP Analytics Cloud şi soluţia SAP Cloud ALM.

SAP intenţionează să utilizeze cipurile AWS Trainium şi AWS Inferentia, construite special pentru volumele de lucru şi de învăţare automată (ML) bazate pe inteligenţă artificală, pentru instruirea şi implementarea viitoarelor soluţii SAP Business AI. Utilizând instanţe bazate pe Trainium şi Inferentia2 în cadrul unei testări de concept, inginerii SAP au construit şi antrenat LLM-uri generative AI în două zile, faţă de 23 de zile cu instanţe Amazon EC2 comparabile. Prin valorificarea arhitecturii specializate a Trainium, concepută pentru instruirea eficientă a modelelor de tip ML, SAP poate accelera procesul de dezvoltare, menţinând în acelaşi timp niveluri ridicate de precizie şi fiabilitate.

Performanţă crescută pentru RISE with SAP pe AWS

Mii de clienţi au ales RISE with SAP pe AWS pentru a rula cele mai mari şi mai complexe implementări de soluţii SAP la nivel global. Acum disponibile la nivel general, instanţele Amazon EC2 High Memory U7i de ultimă generaţie oferă până la 32TiB de memorie într-o singură instanţă şi asigură clienţilor memoria şi flexibilitatea de care au nevoie pentru a susţine cerinţele în creştere ale bazei de date SAP HANA. Instanţele Amazon EC2 High Memory U7i sunt prima ofertă cu memorie DDR5 bazată pe 8 socket-uri, oferită de un furnizor de cloud de top, pentru a îmbunătăţi performanţa aplicaţiilor care utilizează intensiv memoria, cum ar fi SAP S/4HANA Cloud, ca parte a programului RISE with SAP.

Proiectul Kuiper de la Amazon alege RISE with SAP

Companiile Amazon, printre care Twitch, Zappos.com şi Zoox Inc., folosesc deja software-ul SAP pe AWS pentru a-şi susţine operaţiunile. Iar acum, Project Kuiper - reţeaua de bandă largă prin satelit a Amazon - implementează RISE with SAP pentru a sprijini operaţiunile complexe ale lanţului său de aprovizionare şi de producţie şi pentru a obţine cea mai bună performanţă şi cea mai mare valoare din software-ul SAP. Rularea soluţiilor SAP pe AWS permite companiei Kuiper să profite de cele mai recente capacităţi SAP încorporate în RISE with SAP pentru a contribui la o transformare cu impact, accelerând deciziile companiei şi îmbunătăţind performanţa şi productivitatea generală.

Sute de milioane de oameni nu au acces adecvat la internet, iar obiectivul Proiectului Kuiper este de a contribui la eliminarea decalajului digital prin furnizarea de bandă largă rapidă şi la preţuri accesibile unei mari varietăţi de clienţi care îşi desfăşoară activitatea în locuri fără conexiuni fiabile la internet. Realizarea acestei viziuni necesită ca Kuiper să construiască sateliţi într-un ritm fără precedent. RISE with SAP permite echipei Project Kuiper să profite de cea mai fiabilă şi scalabilă infrastructură pentru a rula un ERP modern, în cloud, ca serviciu gestionat, astfel încât să se poată concentra pe inovaţie în loc de managementul IT, se arată în comunicat.