Babasha, îngropat de Coldplay; învierea, a doua zi

Chris Martin este Dumnezeu, îngroapă maneliştii şi îi învie a doua zi. Muzica manelistului Babasha nu a mai fost "fucking amazing", cum a prezentat-o Chris Martin în prima zi a concertului trupei Coldplay, care a avut loc miercuri seară pe Arena Naţională din Bucureşti, ci, a doua zi, joi, acelaşi Chris Martin a prezentat-o la polul opus: "Dacă nu vă place muzica asta, e în regulă, dar vă rog, pe durata melodiei, alegeţi să mergeţi la toaletă sau să le daţi mesaje prietenilor voştri". Babasha a fost înmormântat de viu, în prima zi, sub un munte de huiduieli, de sub care, stins, abia i se mai auzea vocea "Păi na, păi na..." Fucking amazing a fost să auzi un stadion de 55.000 de persoane huiduind asurzitor. Coldplay a greşit, dar, paradoxal, TikTok-ul s-a umplut de critici la adresa publicului, din mulţimea cărora am reţinut:

1.O tânără a spus că îi este ruşine că este româncă şi că vrea să se mute în altă ţară, unde poporul nu îi huiduie pe artişti. Îi urez succes! În filme, am văzut că, în ţările civilizate, cântăreţii sunt despărţiţi de public cu plase de sârmă care să reţină sticlele de bere aruncate în capetele artiştilor. Ouăle trec. Atitudinea civilizată este să nu învinovăţeşti publicul.

2.Alta a spus că ne-am făcut de râs, ca popor, în faţa trupei Coldplay. Asta e tare. Ca să le treacă supărarea, ar trebui să le dăm banii înapoi. Ah, am greşit, nu, nu Coldplay i-a plătit pe spectatori, ci spectatorii pe Coldplay. Atunci cine s-a făcut de râs în faţa cui?

3.Nişte intelectuali au spus, fiecare separat, că este vorba despre ipocrizie, pentru că, de fapt, tuturor ne plac manelele şi le ascultăm la petreceri. Nu, nu tuturor. Doar vouă. Eu nu le ascult, pentru că de regulă nu îmi plac. Nu sunt ipocrit.

4.O frumoasă tânără învăţătoare a spus că Babasha este un copil al cărui vis a fost sfârâmat. Bine, doamna! Babasha are 22 de ani şi pare dezvoltat normal în toate privinţele. Nu continui.

5.Babasha însuşi a spus că "maneaua este rău famată din cauza rasismului, nu din cauza muzicii în sine". Ulterior a revenit: "Las de la Dumnezeu să aşeze el toate lucrurile, dar nu am spus eu că e vorba de rasism".

Da, e bine cu Dumnezeu, că numai El poate să te înţeleagă - spui că e vorba de rasism sau nu spui? Babasha minte.

Tuturor ne place muzica ţigănească.

"Ederlezi" şi "Gelem, gelem" sunt cântece minunate; tot aşa, cântecele şi dansurile din filmul "Şatra" (1976) regizat de Emil Lotreanu; cântecul lui Nora Luca din filmul "Gadjo Dilo" (1997), regizat de Tony Gatlif; cântecele ţigăneşti, în contrapunct cu cele evreieşti, din filmul "Trenul vieţii" (1998), regizat de Radu Mihăileanu.

Aici se cuvine menţionat că muzica evreiască tradiţională klezmer îşi trage seva din doina românească şi din muzica ţigănească, preluând modurile muzicale specifice, ornamentaţia şi unele motive melodice; în versurile în idish sunt integrate cuvinte româneşti, ca "mămăliga", "brânză" etc.

Vă recomand fierbinte să ascultaţi "Be That Man", pe care ţiganul Eugene Hutz îl cântă cu Goran Bregovic (Eugene Hutz a cântat şi cu Madonna). Amintiţi-vă de Tamango, în "Muro shavo" al lui Hara: "Muro ilo lo sharel cana de la dumadel / Nevastentza si cavel - hop hop" ("Îmi place să dansez cu voi în zilele de duminică / Soţia şi copilul meu - hop hop") Prin contrast, ce vedem aici?

Citiţi alături versurile cântecului compus de Babasha, ele sunt nişte tâmpenii care culminează cu "Mi-ai dat peste cap busola / Să te mănânc ca pe Ola".

Cuvântul Ola nu există.

Dar, hai să nu ne împiedicăm de versuri, am văzut versuri cu mult mai tâmpite la "Dragostea din tei" al lui O-Zone şi asta nu a împiedicat melodia să penetreze Europa, America, China şi Japonia. Desigur şi Rusia.

Poate că melodia lui Babasha este la fel de penetrantă.

Dacă i-a plăcut lui Chris Martin, poate că este o melodie bună.

Nu, melodia este la fel de stearpă ca versurile.

În concluzie, huiduielile au fost justificate; deşi nu se înţelege din prima, ele nu i-au fost adresate lui Babasha, ci trupei Coldplay, care a greşit flagrant. Pe Chris Martin nu l-a interesat valoarea piesei muzicale a lui Babasha, ci dacă ea are priză la public, a văzut-o în top şi hop-ţop a servit-o unui stadion care, de bună-credinţă, i-a ascultat recomandarea: "Este un artist foarte nou şi vă rog să vă deschideţi minţile şi inimile pentru că este muzică românească tânără şi, fie vorba între noi, «is fucking amazing»".

Tinerii de pe stadion şi-au deschis minţile şi inimile, pe unde le-a intrat, pe neanunţate, o "fucking amazing" manea prostească, urcată în top de şapte milioane de vizualizări în zece zile, ale unui public complet diferit.

Fără să fac generalizări care să excludă diversitatea şi complexitatea audienţei muzicale, există totuşi percepţia unei legături între manele şi un public "mai puţin înstărit" şi/sau "mai puţin educat".

Practic, Coldplay şi-a insultat publicul.

Chris Martin dăduse deja semne de dispreţ, când a spus "Poate nu înţelegeţi ce fel de oameni aveţi în România, este incredibil".

A urmat dezastrul.

Publicul a avut o reacţie sănătoasă de respingere la insultă.

O reacţie civilizată.

Nimeni nu a aruncat cu petarde, nimeni nu a distrus gradenele, nimeni nu a aruncat cu sticle sau cu scaune spre scenă.

Nu s-a luat la ciomăgeală nimeni cu nimeni. Babasha, complet nevinovat, s-a prăbuşit sub superficialitatea şi enorma lipsă de discernământ a trupei Coldplay.

Reacţia publicului ar fi reclamat eliminarea lui Babasha din spectacolul de a doua zi.

Dar, încărcaţi cu responsabilitatea traumatizării tânărului manelist şi eventual chiar cu distrugerea carierei sale, Chris Martin şi ai lui l-au menţinut pe Babasha în concert, alegând să nu respecte preferinţele publicului.

Între eroism şi dispreţ.

De data asta, Chris Martin nu a mai spus "Ladies and gentlemen, please welcome our friend, the amazing Babasha!", cum spusese cu o zi înainte, ci "Nu trebuie să vă alăturaţi. După aceea, revenim la calitatea supremă Coldplay şi va fi al naibii de uimitor!"

Între timp, pe TikTok şi alte reţele de socializare apăruseră fetele disperate să părăsească România, celelalte disperate că noi, ca popor, nu am trecut examenul în faţa trupei Coldplay, tinerii intelectuali oneşti care au renunţat la ipocrizie şi au recunoscut, în sfârşit, că, de fapt, le plac mult manelele, frumoasele învăţătoare pedofile îngrijorate să nu le fie distrus visul copilului şi, mai ales, au apărut acuzaţiile de rasism sau, nu se ştie, au dispărut.

Chris Martin şi-a cerut iertare:

"Vă rog să mă iertaţi că vorbesc atât de mult în engleză, dar călătorim în toată lumea şi poate nu înţelegem prin ce aţi trecut fiecare sau cu ce se confruntă cultura voastră."

Asta este indubitabil.

Coldplay nu a făcut minimul efort să înţeleagă că manelele sunt considerate de unii ca un vector al kitsch-ului, iar nu ca o specie de artă.

Coldplay nu a înţeles că enorma priză a lui Babasha la public nu include publicul Coldplay.

Coldplay nu a înţeles că manelele sunt privite în România la fel cum este privită "camp music" în Marea Britanie.

În final, minune! Babasha a înviat, a fost aplaudat.

Nu de tot stadionul.

Unii au continuat să-l huiduie.

Manipularea a semănat confuzie în public.

Dar, fără dubiu, Chris Martin este Dumnezeu.

Este Dumnezeul la manele.

Gen.