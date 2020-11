Barack Obama, invitat la emisiunea lui Jimmy Kimmel

Fostul preşedinte american Barack Obama va fi invitatul ediţiei de joi a emisiunii "Jimmy Kimmel Live!", unde va discuta despre cartea sa de memorii recent lansată, "A Promised Land", prima dintre cele două despre preşedinţia lui, potrivit News.

Recent, Obama a acordat interviuri la "60 Minutes", realizatorilor Oprah Winfrey şi Gayle King de la CBS News pentru a-şi promova cartea.

După ce a devenit primul preşedinte în funcţie care a apărut la un show de televiziune, în 2009, când a acordat un interviu în cadrul "The Tonight Show With Jay Leno", Barack Obama este un obişnuit al acestor formate.

El a mai fost invitat la "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", "The Colbert Report", "The Late Show With David Letterman", "The Daily Show" şi "Late Night With Conan O'Brien".

Într-un articol publicat recent în The Atlantic, fostul preşedinte a spus că a scris cartea pentru a-i inspira pe tineri să continue să creadă în democraţie.

Luni, Obama a dezvăluit şi un playlist pentru a marca lansarea cărţii, care cuprinde piese importante pentru administraţia sa.

Între ele: "The Thrill Is Gone" - B.B. King, "Halo" - Beyonce, "Luck Be a Lady" - Frank Sinatra, "Cherish the Day" - Sade, "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours" - Stevie Wonder, "Michelle" - The Beatles şi "The Times They Are a Changin" - Bob Dylan.