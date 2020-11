BARNA:"Legile justiţiei au rămas cum le-a lăsat Dragnea"

Reprezentanţii USR PLUS au prezentat, vineri, în cadrul "primului miting electoral digital din România", principalele obiective din programul "O Românie fără hoţie", marcând astfel începutul campaniei electorale, relatează Agerpres.

"Dincolo de percepţiile dintr-un moment sau altul, dincolo de situaţia complexă generată de COVID şi această pandemie, care este într-adevăr o problemă majoră pentru ţară, sunt teme care au rămas în nelucrare. Astăzi, la peste un an, aproape, de la plecarea guvernului PSD, legile justiţiei sunt exact aşa cum le-a lăsat Liviu Dragnea. De ce? E greu de răspuns, dar vă asigurăm că ele nu vor rămâne aşa după ce USR PLUS va veni la guvernare", a precizat Dan Barna, copreşedinte USR PLUS.

El a criticat faptul că iniţiativa "Fără penali", susţinută de un milion de cetăţeni, este în acest moment "pierdută prin sertare" la Parlament. Barna a subliniat că USR PLUS se va asigura că această iniţiativă va fi supusă votului în cadrul unui referendum, în vederea includerii în legea fundamentală.

"Tema pensiilor speciale - o primă iniţiativă USR în Parlament - a fost blocată de vechea clasă politică, în ansamblul ei, într-o ipocrizie teribilă. Toate aceste teme şi multe altele pot deveni realitate pentru că USR PLUS îşi asumă aceste lucruri", a adăugat el.

Liderul USR PLUS a subliniat că în acest moment numărul consilierilor locali USR PLUS este mai mare decât numărul membrilor USR în 2017, dar şi că de-a lungul ultimilor ani zeci de mii de oameni s-au alăturat proiectului USR PLUS. Dan Barna a apreciat că USR a realizat o opoziţie care "intră în manualele de istorie politică de la facultăţile din România", dar că acum e momentul construcţiei.

"Au fost lupte foarte grele în aceşti patru ani. La o parte dintre ele ni s-a alăturat, din când în când, şi PNL - şi a fost foarte bine, pentru că au înţeles cu toţii cât de gravă a fost situaţia - dar la foarte multe dintre ele USR, în Parlament, a fost singur, pentru că am reuşit în aceşti ani să ducem vocea dumneavoastră începând cu acele pancarte pe care vi le amintiţi, în care duceam mesajul de la ordonanţa 13 până la luptele pe celelalte teme. Ne-am dat seama atunci că nu avem nicio şansă - doar 2.000 de oameni - să putem schimba cu adevărat lucrurile în România. Şi am decis atunci, în 2017, împreună cu colegii care ne sunt şi astăzi alături, să deschidem partidul şi să vorbim cu cât mai mulţi oameni şi să le cerem implicarea. În toţi aceşti ani, acesta a fost mesajul principal al USR PLUS: nu mai staţi deoparte", a spus Barna.

Dacian Cioloş, copreşedinte USR PLUS, a subliniat importanţa eliminării corupţiei şi a vorbit despre digitalizarea şi reindustrializarea României, pornind inclusiv de la oportunităţile oferite de Pactul Verde. Totodată, el a pledat pentru dialog între decidenţii politici şi cetăţeni, pentru un parteneriat cu mediul antreprenorial şi societatea civilă.

"Programul nostru de guvernare are în vedere o relaţie directă cu oamenii. Guvernul, oricare ar fi el, trebuie să fie unul care să asculte oamenii, să ştie să asculte oamenii şi să ştie să le vorbească. E nevoie de empatie. Prea mult am văzut şi vedem guverne care se bazează pe cifre, pe tot felul de analize reci şi mai puţin pe ceea ce simt oamenii în momente dificile sau de ce au oamenii nevoie, ca să ne mobilizăm cu toţii, ca societate, şi să mergem mai departe. Şi asta va fi în centrul programului de guvernare al USR PLUS: ceea ce noi putem să facem pentru oameni, ceea ce putem să facem pentru medici şi pacienţi, ceea ce putem să facem pentru dascăli şi pentru elevi şi ceea ce putem să facem pentru mamele, surorile noastre, soţiile noastre, pentru copii, pentru persoanele vârstnice, pentru şomeri", a spus Cioloş.