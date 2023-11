Baza de recuperare medicală a fost inaugurată la Bicaz cu sprijinul UniCredit Bank şi Heidelberg Materials România

Astăzi a avut loc inaugurarea Bazei de recuperare medicală, unul dintre cele mai importante proiecte de revitalizare a infrastructurii medicale din regiunea Moldovei. Noua bază de recuperare medicală va deservi întreg judeţul Neamţ şi aparţine Spitalului Orăşenesc Bicaz, fiind situată în imediata proximitate a unităţii medicale, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, iniţiativa proiectului aparţine organizaţiei non-guvernamentale Volunteer for Life, care a beneficiat de sprijinul Primăriei Bicaz şi a conducerii Spitalului Orăşenesc Bicaz. Investiţia totală pentru realizarea bazei medicale a fost de peste şase sute de mii de euro, UniCredit Bank şi Heidelberg Materials România fiind principalii parteneri privaţi ai proiectului.

Pornit în 2021 ca un centru de recuperare medicală pentru persoanele afectate de virusul SARS CoV2, Baza de recuperare medicală, kinetoterapie, balnefizioterapie şi de recuperare medicală Bicaz este acum singura de acest fel din întreg judeţul Neamţ, având o adresabilitate de peste 100.000 de mii de persoane doar pe raza judeţului Neamţ.

UniCredit Bank sprijină demersurile asociaţiei Volunteer for Life încă din anul 2019 şi de atunci contribuie anual la realizarea unor proiecte cu caracter medical în zonele şi comunităţile cu risc social ridicat din România.

"UniCredit Bank susţine, în mod tradiţional, comunităţile să progreseze, iar progresul nu poate fi posibil în absenţa unor servicii care să acopere nevoi sociale stringente, cum ar fi accesul la servicii medicale de calitate pentru toate categoriile sociale. Ni s-a demonstrat de-a lungul timpului că în drumul nostru spre viitor şi performanţă cei mai importanţi sunt partenerii alături de care mergem la drum, iar Volunteers for Life este o organizaţie care acolo unde ajunge reuşeşte să facă minuni, să ofere un tip de sprijin pe termen lung comunităţilor. Ne bucurăm, aşadar, că şi acum, prin realizarea Bazei medicale de recuperare din Bicaz putem contribui la un demers care să fie relevant în procesul de recuperare al cât mai multor pacienţi", a declarat Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank.

"Suntem privilegiaţi că putem transforma în bine viaţa unei comunităţi, peste 100.000 de oameni din judeţul Neamţ, o regiune care, pentru mare parte din echipa noastră înseamnă "acasă". Anul acesta este unul foarte important pentru noi, atât la nivel de grup, cât şi la nivel local. Este un an al schimbărilor, al primilor paşi către un viitor sustenabil, al obiectivelor curajoase şi al reimaginării unei întregi industrii. Însă toate acestea pot funcţiona doar dacă sunt fundamentate pe acţiuni concrete şi de mare impact, aşa cum este şi acest proiect. Suntem mândri când reuşim să construim împreună parteneriate care evoluează şi inspiră altele similare, pentru că doar printr-un efort comun putem transforma ziua de mâine în una plină de speranţă", a declarat Florian Aldea, CEO Heidelberg Materials România.

Baza de recuperare medicală Bicaz este un proiect iniţiat de Asociaţia Volunteer for Life.

"Din 2016 ne-am dedicat tot timpul şi energia noastră pentru a ajuta acolo unde alţii nu ajung, pentru a construi punţi între sectorul ONG, public şi privat prin proiecte care în timp şi-au dovedit deja utilitatea. Avem mii de beneficiari deserviţi de clinicile dentare din judeţul Neamţ care tratează copii cu diferite tipuri de afectiuni, am construit primul centru de primire al refugiaţilor în urma izbucnirii conflictului din Ucraina care oferă condiţii decente (apă curentă, toalete, încălzire etc,), inclusiv dotări speciale pentru persoanele cu dizabilităţi. În toate aceste proiecte am avut alături de noi parteneri fără de care nimic nu ar fi fost posibil, aşa cum este şi UniCredit Bank şi le mulţumim că ne sunt alături. Prin inaugurarea Bazei medicale de recuperare din Bicaz facem un pas important pentru recuperarea persoanelor cu diferite tipuri de afecţiuni din judeţul Neamţ, realizând o unitate cu dotări moderne şi profesioniste" a declarat Ionuţ Ursu, Preşedinte Volunteer for life.

Începând de astăzi, în cadrul Bazei de recuperare din Bicaz vor putea fi tratate persoane care suferă de probleme neurologice, patologii oncologice post-tratament chimio sau radioterapie, tumori osoase, paralizii musculo-scheletale, patologii ortopedice sau patologii degenerative post-operatorii. În plus, copii vor beneficia de tratamente amănunţite pentru un spectru foarte larg de boli, de la scolioza specifică celor mici, până la maladii neurologice severe. O atenţie deosebită a fost acordată bolilor respiratorii, Baza medicală fiind dotată cu un spaţiu special unde au fost aduse 17 tone de cărămizi de sare provenite de la salina Praid. Pentru o eficienţă deosebită, blocurile de sare vor fi înlocuite cu unele noi la un interval de 3-5 ani.

Baza medicală de recuperare medicală din Bicaz îşi propune să devină un model de bună practică regional, atât prin dotările şi expertiza necesară operării lor, dar şi prin elemente care ţin de proiectarea centrului în linie cu principii de eficienţă energetică. Astfel, zidurile clădirii au o grosime de patruzeci şi cinci de centimetri şi conţin două straturi de polistiren ignifug sigilate exterior cu trei coli de rigips şi vată bazaltică.

Baza de recuperare medicală de la Bicaz poate trata simultan treizeci de pacienţi care pot beneficia de tratamente gratuite, pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un alt medic specialist, susţinute în prezent de fonduri oferite de Casa de Asigurări de Sănătate coroborate cu fondurile proprii, ale spitalului. Din fondurile Casei de Asigurări de sănătate sunt decontate, integral, patru tipuri de proceduri medicale, restul putând fi accesate contra cost. La nivel naţional, orice pacient asigurat are dreptul la 21 de zile de tratament, ideal efectuate în două sesiuni pe an.

Proiectul este o iniţiativă a asociaţiei Volunteer for life, susţinută de Primăria Bicaz şi Spitalul Orăşenesc Bicaz, dezvoltat cu fonduri publice şi private. Fondurile alocate dezvoltării Bazei de recuperare se ridică la peste şaset sute de mii de euro, dintre care peste aproximativ patru sute cincizeci de mii de euro provin din surse private, UniCredit Bank fiind principalul partener din sectorul privat al proiectului.