BCR a înregistrat un profit net de 2,77 miliarde lei în 2024

Grupul BCR a încheiat 2024 cu un profit net de 2,77 miliarde lei (+19,2%) şi venituri operaţionale mai mari cu 15,6%, susţinute de creşterea activităţii de creditare şi digitalizarea accelerată a serviciilor bancare potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Rezultate cheie:

Finanţarea economiei: Peste 6.500 de companii finanţate, generând 280.000 de locuri de muncă.

Credite noi: 15,6 miliarde lei pentru persoane fizice şi microîntreprinderi; 13,9 miliarde lei pentru companii.

Digitalizare: 87% dintre produsele retail vândute 100% digital; 2,53 milioane utilizatori George, dintre care 2,16 milioane activi (+16%).

Educaţie financiară: 1,8 milioane de români au beneficiat de programele BCR, iar ZBOR, cel mai mare ecosistem pentru tineri, a fost lansat cu o investiţie de 2 milioane euro.

"În 2024, am fost acolo unde contează, alături de oameni şi de companiile din România, prin soluţii financiare şi sprijin pentru a se dezvolta şi a-şi planifica viitorul cu încredere. Am finanţat 6.500 de companii care generează 280.000 de locuri de muncă, susţinând oportunităţile economice şi extinderea afacerilor locale. Am accelerat digitalizarea în BCR pentru un banking simplu, rapid şi personalizat, şi am dus educaţia financiară la peste 1,8 milioane de români, prin Şcoala de Bani, dar şi prin serviciul de Coaching Financiar, prin care oferim clienţilor un plan financiar adaptat obiectivelor de viaţă. În plus, am lansat ZBOR, ecosistemul dedicat tinerilor din România, unde punem la dispoziţia noilor generaţii resursele necesare pentru dezvoltarea personală şi profesională", a delcarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

BCR rămâne un partener esenţial pentru economia României, investind în soluţii financiare inovatoare şi dezvoltare sustenabilă.