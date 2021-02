BOGDAN CHIRIŢOIU, PREŞEDINTELE CONSILIULUI CONCURENŢEI:"Vrem să ţinem preţurile la RCA cât de jos se poate"

Dubiul cel mai mare cu privire la eficacitatea decontării directe la asigurarea obligatorie RCA provine din posibilitatea creşterii preţului poliţei, a spus, ieri, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, în cadrul unei conferinţe. Amintim că ASF a venit recent în spaţiul public cu o OUG privind decontarea directă.

Chiriţoiu a declarat: "Necazul la RCA este că eu cumpăr ceva pentru alt­cineva, pentru un terţ. Eu când cumpăr ceva deschid ochii, dau banii mei pentru mine şi mă gândesc la raportul calitate-preţ. Mă gândesc ce e mai bine, iau ceva mai ieftin şi poate nu aşa bun sau iau ceva mai scump care e mai bun. Şi fiecare decide pentru el. Necazul la RCA este că nu decid eu pentru mine, ci decid pentru un terţ şi evident că atunci nu mă mai interesează calitatea. Mă uit numai la preţ. Asta e. (...) Atunci, măsura asta, compensarea directă, transformă RCA-ul într-un fel de CASCO până la urmă. Asta şi noi am propus-o, ASF-ul zice că ei au propus-o. Posibil să o fi propus amândoi. În criza precedentă a RCA-ului, în 2016, ştiu că atunci am dat împreună o ordonanţă, era guvernul condus de domnul (Dacian) Cioloş, am dat o ordonanţă şi printre măsurile din acea ordonanţă a fost şi introducerea decontării directe. Acum ASF-ul într-adevăr s-a gândit să o generalizeze. Această generalizare există în puţine ţări. Sunt câteva în UE, nu multe, dar există măsura asta. Am discutat cu ei înainte, anul trecut. Guvernul la vremea aia a considerat că nu e oportun să dea ordonanţă de urgenţă, a rămas că vom face acest lucru după alegeri. ASF-ul văd că a venit cu acest proiect, îl analizăm şi noi, o să discutăm cu dânşii. Dubiul cel mai mare vine din posibila creştere a preţului. Pentru că ştim că în momentul de faţă decontarea asta directă există în legislaţie, deci e permisă de când a fost dată OUG din 2016. Are un succes moderat pentru că este nouă, a prins dar sunt doar câteva procente din cei care au RCA. Ea ar avea avantajul că îţi schimbă într-adevăr pe consumator din logica lui «eu vreau un produs foarte ieftin că e pentru alţii». Consumatorul o să fie mai atent şi o să se gândească că el va beneficia de reparaţie în caz că sunt lovit. Deci important este să am un produs destul de ieftin dar să am şi o reţea bună de service-uri, să se facă reparaţiile prompt".

Decontarea directă obligatorie va permite unui păgubit să-şi repare autoturismul la asiguratorul cu care a încheiat asigurarea şi nu mai este necesară asigurarea celuilalt şofer. RCA este obligatorie şi reprezintă aproape 90% din piaţa asigurărilor. Piaţa RCA este de asemenea dominată de doar doi jucători, City Insurance şi Euroins, care au o cotă de peste 70%.

De menţionat că unele oferte de RCA cu decontare directă au în prezent chiar şi preţuri duble faţă de RCA-ul clasic.

"Nu ştiu detaliile proiectului (de OUG). Am rugat şi experţii noştrii să se uite, să vorbească cu ASF-ul. Îngrijorarea mea este legată de creşterea preţului. Decontarea directă are un sens pentru că echilibrează cumva piaţa. Mi-e frică însă de creşterea de preţ pentru că văd că ofertele de decontare directă sunt ceva mai scumpe în momentul de faţă în piaţă (chiar duble - n.r.), când nu sunt obligatorii. Dar de ce cred eu că sunt mai scumpe: pentru că eu asigurator te am pe tine asigurat, te loveşte cineva şi trebuie să plătească asiguratorul lui, dar până atunci eu scot banii din buzunarul meu să fac reparaţia şi apoi mă duc cu factura la asiguratorul celui care te-a lovit. Ca să-mi recuperez banii. Iar eu nu ştiu dacă el îmi dă banii. Problemele de neplată, reclamaţiile în cazul asiguratorilor mari, veneau din partea service-urilor care spuneau «am făcut reparaţia şi ăştia nu mă plătesc». Firmele de asigurări între ele nu aveau multe compensaţii. (...) Acum cumva vor fi mai multe regrese (dosare în instanţă - n.r.), orice accident devine un regres. Repet, dacă e decontare directă, dacă eu te-am lovit pe tine tu îţi repari maşina pe poliţa ta de asigurare după care asiguratorul tău vine la asiguratorul meu să-şi recupereze banii. Eu bănuiesc că din cauza asta sunt mai scumpe poliţele cu decontare directă. Unora le e mai frică că nu va merge acest mecanism. Soluţia după mine ar fi să creăm un mecanism care să dea încredere firmelor de asigurare că îşi vor recupera banii unii de la alţii", a mai spus Chiriţoiu.

De notat că proiectul de OUG prevede posibilitatea ca dauna să fie transformată în creanţă şi ca asigurator să poţi executa silit în caz de neplată.

"Mecanismul de clearance (decontare - n.r.) e important să-l avem. Mă gândesc că dacă facem mecanismele acestea să meargă bine atunci companiile nu vor mai vedea produsul atât de riscant şi nu va mai fi diferenţa asta între ofertele actuale şi decontarea directă, se va îngusta. Mă gândesc că am putea face să nu fie o creştere mare de preţ. Pentru că vrem să ţinem preţurile la RCA cât de jos se poate. România nu pare să aibă RCA-uri scumpe, dar vrem să menţinem lucrurile în felul ăsta. Nu vrem să crească povara la consumatori. Vom lucra cu ASF-ul şi cu Ministerul de Finanţe la finalizarea acestor ordonanţe. Cred că este bine să dăm ordonanţă şi bine să rezolvăm şi problema asta şi problema cu costul reparaţiilor, care este umflat sau are potenţialul de a fi umflat. Sunt anumite vicii în lege, în special o modificare făcută în Parlament", a conchis preşedintele Con­siliului Concurenţei.