BRD Pensii, în centrul unui scandal de delapidare cu prejudiciu de peste 4 milioane euro

BRD Pensii, unul din cei şapte administratori de fonduri de pensii private din România, este în centrul unui anchete penale de delapidare în care prejudiciul se ridică la peste 4 milioane de euro. Suspecţii sunt angajaţi ai fondului şi mai multe persoane din conducere, iar bănuiala este că aceştia au facilitat, în ultimii 3 ani, peste 700 de transferuri ilegale prin care s-au scurs efectiv banii, fonduri proprii ale administratorului, în conturile suspecţilor.

Investigaţiile în acest dosar au început în luna mai, după un control desfăşurat iniţial de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi ulterior continuat pe cale internă de acţionarii BRD Pensii. Aşa au fost descoperite o serie de nereguli, respectiv aceste peste 700 de transferuri care ar fi fost făcute cu girul fostului director general al BRD Pensii, Alina Andreescu, către conturile unor persoane fizice apropiate acesteia, respectiv către mai multe companii care începând cu anul 2019 ar fi fost înfiinţate special în acest scop, potrivit datelor din anchetă.

Poliţiştii şi procurorii au făcut zeci de percheziţii, ieri dimineaţă, la locuinţele celor vizaţi de infracţiunile de delapidare, fals şi uz de fals, dar şi la sediile firmelor prin conturile cărora ar fi fost trecute sumele scoase ilegal din BRD Pensii, circa 23,5 milioane de lei.

Reprezentanţii BRD Pensii au precizat ieri că fondurile clienţilor din Pilonul II şi Pilonul III de pensii private nu au fost afectate, iar lipsurile constatate în urma controalelor din luna mai au fost acoperite de acţionari.

BRD Pensii mai arată că în luna mai a fost decisă schimbarea directorului general Alina Andreescu din funcţie, care a fost sancţionat atunci de ASF. Fostul director general este practic în centrul anchetei, bănuit fiind că a girat transferurile ilegale de bani.

La sfârşitul lunii decembrie 2021, valoarea totală a activelor nete ale fondurilor de pensii administrate privat a fost de 89,07 miliarde lei.

La nivel de cotă de piaţă, din acest total al valorii activelor, BRD deţinea la finalul anului anterior undeva la 4%.

• Poliţia Capitalei: Sesizarea penală a fost făcută de administratorii fondului privat de pensii

48 de percheziţii au avut loc ieri dimineaţă în 12 judeţe şi în Capitală, în dosarul de delapidare de la BRD Pensii, potrivit Poliţiei Capitalei. Vizate sunt în total 15 persoane fizice, precum şi mai multe persoane juridice. Acestea sunt suspectate că şi-au însuşit şi folosit în interes personal cele aproximativ 23,5 de milioane de lei din conturile fondului. De notat că în urma controlului din luna mai al ASF la BRD Pensii s-au constatat mai multe nereguli în ceea ce priveşte unele înregistrări contabile ce "nu au avut la bază documente justificative, nu au raţionament economic, contravin funcţionalităţii conturilor şi care nu reflectă situaţia reală a patrimoniului administratorului", directorul general Alina Andreescu şi alţi trei membri ai CA-ului BRD Pensii fiind sancţionaţi cu amenzi cumulate de peste 270.000 de lei şi retragerea autorizaţiilor pentru funcţiile deţinute.

Pe lângă percheziţiile domiciliare, poliţiştii şi anchetatorii au pus în aplicare şi 80 de mandate de aducere şi 32 de ordonanţe de ridicare de înscrisuri la adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa, Tulcea, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Sibiu, Braşov, Vâlcea, Vrancea şi Gorj. Poliţiştii arată în comunicatul transmis presei că această cauză penală privind săvârşirea infracţiunii de delapidare a fost sesizată de administratorii fondului privat de pensii, "care au sesizat lipsa unor documente justificative pentru operaţiuni de debitare a unor conturi de depozit, în cuantum de aproximativ 22 de milioane de lei".

"În urma probatorului administrat a reieşit faptul că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de delapidare (726 acte materiale), complicitate la delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals în declaraţii, fapte ce au fost reţinute în sarcina a 15 persoane fizice, dintre care doi angajaţi din cadrul unei unităţii bancare şi mai multe persoane juridice. Astfel, s-a reţinut că în perioada 2019-2022, două persoane angajate în cadrul băncii (mai precis în cadrul fondului de pensii - n.r.) , cu sprijinul unor apropiaţi şi a 7 persoane juridice, şi-ar fi însuşit şi folosit în interes personal suma de 23,5 milioane de lei, din conturile fondului privat de pensii. Debitarea conturilor s-ar fi realizat atât prin transfer direct către conturile bănuiţilor şi ale celorlalte persoane fizice, cât şi prin transfer către conturile unor persoane juridice, sub forma unor plăţi pentru achiziţii bunuri ori servicii fictive", potrivit Poliţiei Capitalei.

• Reacţia BRD: "Am luat imediat toate măsurile necesare de remediere a neregulilor, inclusiv formularea unei plângeri penale şi înlăturarea din funcţie a directorului general. Neregulile vizează conturile de cheltuieli generale, iar acţionarii au acoperit suma"

Într-o reacţie reacţie transmisă ieri Redacţiei, BRD Pensii arată că neregulile au vizat conturile de cheltuieli generale ale administratorului, nu fondurile sau activele participanţilor la fond. BRD Pensii "luat imediat toate măsurile necesare de remediere" a neregulilor constate de ASF în luna mai, "inclusiv formularea unei plângeri penale şi înlăturarea din funcţie a directorului general" Alina Andreescu.

Potrivit societăţii, niciun angajat al băncii BRD Groupe Societe Generale nu a fost implicat în situaţia de la BRD Pensii.

"Toate autorităţile competente, precum şi acţionarii şi auditorii statutari, au fost sesizaţi în mod corespunzător. Acţionarii companiei au acoperit suma care face obiectul investigaţiilor în curs, iar activitatea SAFPP se desfăşoară în mod normal", arată BRD Pensii.

Comunicatul BRD Pensii precizează: "Aşa cum am comunicat pe 13 mai 2022, au fost descoperite unele nereguli privind o serie de înregistrări contabile legate de conturile de cheltuieli generale ale BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (SAFPP). SAFPP a luat imediat toate măsurile necesare de remediere, inclusiv formularea unei plângeri penale şi înlăturarea din funcţie a Directorului General. Toate autorităţile competente, precum şi acţionarii şi auditorii statutari, au fost sesizaţi în mod corespunzător. Acţionarii companiei au acoperit suma care face obiectul investigaţiilor în curs, iar activitatea SAFPP se desfăşoară în mod normal. Precizăm că deţinerile participanţilor la fondurile de pensii Pilon 2 şi 3, administrate de SAFPP, precum şi activele acestora, care sunt păstrate la o bancă depozitară şi sunt separate prin lege de fondurile proprii ale administratorului, nu au fost şi nu sunt afectate în niciun fel de această situaţie. Menţionăm, de asemenea, că SAFPP şi BRD Groupe Societe Generale sunt două entităţi juridice diferite şi niciun angajat al băncii BRD Groupe Societe Generale nu a fost implicat în această situaţie".

În luna mai, după controlul ASF şi dispunerea măsurilor disciplinare amintite anterior, BRD Pensii a comunicat că s-a dispus declanşarea unei investigaţii interne, iar "atribuţiile persoanelor potenţial responsabile au fost suspendate". De atunci, activitatea BRD Pensii s-a desfăşurat sub conducerea directorului executiv Florin Hanţilă.

• Reacţia ASF: "Am sancţionat drastic abaterile de la regulile de guvernanţă corporativă, în conformitate cu atribuţiile legale ale ASF, şi am sesizat alte organe competente ale statului să analizeze situaţia"

Daniel Apostol, purtătorul de cuvânt al ASF, a reiterat ieri, la Digi24, că nu bani ai participanţilor la fondul de pensii al BRD au fost delapidaţi, ci fonduri proprii ale administratorului, din contabilitatea proprie. Acesta a declarat, la Digi24, că în urma controlului din luna mai al ASF s-au sesizat abateri grave de la reglementările privind guvernanţa corporativă şi în conformitate cu atribuţiile legale ale Autorităţii au fost sesizate organele competente ale statului.

"Nu este niciun motiv de îngrijorare (pentru participanţii la Pilonul II). Este important să reţinem că interesele participanţilor, activele fondurilor, nu au fost afectate de această ilegalitate comisă de administratorii acestei firme. Reamintesc că ASF a intervenit prompt cu sancţionarea drastică a conducătorilor acestui administrator de pensii private, am şi sesizat la momentul respectiv organele în drept ale statului şi repet - ca să fie foarte clar - că am sancţionat fapte care au afectat banii proprii ai administratorului de fonduri, nu au afectat fondul de pensii în sine, ci banii proveniţi din comisioanele percepute de aceste firme pe contribuţiile cetăţenilor la Pilonul II şi pe administrarea activului net. (...) Este vorba despre fondurile proprii (ale) administratorului, de banii din contabilitatea proprie, nicidecum de banii care însumează contribuţiile participanţilor la Pilonul II, adică de fondul de pensii. Adică fondul de pensii nu este afectat, dar faptele constatate acum de celelalte organe abilitate ale statului fac referire la delapidarea de fonduri proprii administratorului. (...) Noi am sesizat abaterile grave de la regulile de guvernanţă corporativă şi de la cele privind evidenţa situaţiilor contabile ale administratorului şi - în conformitate cu atribuţiile legale pe care le are ASF - aceste abateri le-am sancţionat drastic, sesizând altor organe competente ale statului să analizeze situaţia. După cum vedem astăzi, organele abilitate ale statului au constatat alte abateri de o gravitate foarte mare", a declarat Apostol.

Potrivit acestuia, "există dedicarea totală a ASF de a asigura stabilitatea acestor pieţe, în folosul fiecărui cetăţean care are contribuţii la aceste fonduri de pensii".

"ASF face controale inopinate şi la alţi administratori de fonduri de pensii preventiv, tocmai pentru a preîntâmpina situaţii nefericite. Vreau ca cetăţenii să aibă încredere că Autoritatea de Supraveghere Financiară îşi face datoria, preventiv, tocmai pentru protejarea intereselor lor. De aceea avem o activitate de supraveghere şi de control amănunţită, mult mai intensificată, tocmai pentru că ştim foarte bine ce perioadă economică dificilă traversăm şi ce perioadă economică dificilă se anunţă şi de acum încolo şi dorim să fim alături de fiecare cetăţean", a mai susţinut purtătorul de cuvânt al ASF.