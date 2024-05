Brico Depôt România - vânzări de 63 milioane lire sterline, în primul trimestru al anului

Brico Depôt România anunţă rezultatele înregistrate în primul trimestru al acestui an fiscal. Vânzările retailerului au ajuns la 63 de milioane de lire sterline, cu 12.3% mai mari faţă de anul anterior şi cu 14.7% mai mari în termeni comparabili, la o valoare constantă a cursului de schimb, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

"Anul a început optimist, şi, odată cu primăvara, a crescut interesul pentru amenajări interioare şi pentru înfrumuseţarea grădinii şi a teraselor. Clienţii au găsit la Brico Depôt produsele cu designul potrivit, inclusiv branduri proprii, la preţuri accesibile şi cu servicii complete. Vânzările înregistrate în primul trimestru al acestui an fiscal, cu 12.3% mai mari faţă de anul trecut, reflectă eforturile noastre de a îmbunătăţi experienţa consumatorilor prin diversificarea produselor şi serviciilor oferite, atât în magazinele fizice, cât şi în online, a investiţiilor în tehnologie dar şi în crearea unor oferte dedicate pe segmente de consumatori. Rezultatele Brico Depôt se datorează modului în care am anticipat sau reacţionat la schimbările din ultimii ani, abilităţii de adaptare şi răspuns la nevoile clienţilor a echipei noastre dedicată şi pregătită să facă faţă oricărei provocări, cu colegi implicaţi în iniţiativele care ne fac mai buni în relaţia cu clienţii, dar şi în relaţiile dintre noi." a spus Adela Smeu, CEO al Brico Depôt România.

În anul 2023, compania a investit 341.500 euro prin Fundaţia Brico Depôt, cu 23% mai mult decât în anul precedent, sprijinind astfel peste 20.000 de beneficiari, în creştere cu 72% faţă de 2022. În plus, echipa Brico Depôt s-a implicat în peste 800 de ore de voluntariat, cu 200 de ore mai multe faţă de 2022, obţinând Premiul 1 la categoria "Comunităţi" din cadrul Romanian CSR Awards.

Deschiderea unui nou hub tehnologic în Cluj-Napoca

În luna februarie 2024, a fost lansat noul hub tehnologic al grupului Kingfisher în Cluj-Napoca, în parteneriat cu Endava. Reconfirmând angajamentul companiei internaţionale de bricolaj pentru dezvoltarea portofoliului de produse în piaţa din România, hub-ul tehnologic va pune la dispoziţie 100 de locuri de muncă, pentru diverse poziţii.

Vânzările la nivel de grup au atins în primul trimestru al anului fiscal 2024 valoarea de 3,3 miliarde de lire sterline, cu 0,3% mai mari faţă de anul precedent.

Vânzările canalului E-Commerce au avut o creştere de 12,7%.

Deşi luna aprilie a înregistrat condiţii meteorologice nefavorabile, vânzările categoriilor sezoniere (19%) nu au fost afectate, prezentând o creştere LFL de 1,9%.

Deschiderea a trei magazine Screwfix în Franţa şi şapte în Marea Britanie şi Irlanda.

Thierry Garnier, Chief Executive Officer în cadrul Kingfisher a declarat "Vânzările în primul trimestru au fost conform aşteptărilor noastre. Am observat o rezilienţă continuă în categoriile noastre de bază, deşi vânzările din zona premium nu au fost semnificative, reflectând piaţa mai largă, aşa cum era de aşteptat. În Marea Britanie, am câştigat o cotă considerabilă în bannerele noastre. Propunerea noastră comercială continuă să rezoneze în rândul clienţilor, generând vânzări LFL pozitive pentru Screwfix şi o creştere puternică a vânzărilor LFL de 8,5% pentru TradePoint. În Franţa, deşi rezultatele s-au îmbunătăţit în trimestrul IV, tranzacţionarea reflectă piaţa generală deficitară în domeniul retailului. Şi în Polonia, observăm tendinţe încurajatoare de vânzări pe măsură ce mediul consumatorilor se îmbunătăţeşte.

Continuăm să ne respectăm priorităţile strategice şi rămânem concentraţi pe creşterea cotei de piaţă. Vânzările canalului E-Commerce au crescut cu 12,7% şi am extins cu succes modelul nostru de piaţă în Franţa. Am oferit o extindere suplimentară a magazinelor Screwfix în Franţa şi am avansat iniţiativele noastre de date, inteligenţă artificială şi media de retail. Folosind cunoştinţele noastre de la TradePoint pentru a atrage clienţi comerciali în Marea Britanie, suntem încântaţi că am extins programele de loialitate comercială în toate bannerele noastre.

Rămânem concentraţi pe creşterea productivităţii şi pe menţinerea unui control strict asupra costurilor şi stocurilor noastre. În Franţa, continuăm cu planul nostru de îmbunătăţire a performanţei, după ce am finalizat cu succes simplificarea noastră structurală şi am făcut tranziţia la noua conducere în cadrul Castorama.

Privind cu nerăbdare, confirmăm îndrumările prezentate în martie pentru întregul an, inclusiv aşteptările noastre pentru piaţa generală în 2024."