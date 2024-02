Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, după ce, în ziua anterioară, indicele american S&P 500 s-a apropiat pentru prima oară de pragul de 5.000 de puncte.

• Euronext Paris

- Acţiunile Societe Generale SA au urcat cu 0,6%, la 22,37 euro la ora locală 15.11. Banca franceză a promis că îşi va creşte veniturile cu cel puţin 5% în acest an, după ce impactul pariurilor greşite cu privire la dobânzi va începe să se atenueze, conform Bloomberg.

- Titlurile Kering SA, companie care deţine numeroase magazine şi branduri de lux, au consemnat un avans de 5,6%, la 412,25 dolari la ora 15.12. Grupul francez a anunţat scăderea vânzărilor şi a profitului net în 2023, avertizând că strategia sa de investiţii va afecta rezultate din acest an pe măsură ce afacerile se vor concentra pe marca principală Gucci. Profitul Kering a scăzut cu 17%, la 2,98 miliarde de euro.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,9%, la 7.680 de puncte la ora 15.13.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei aeriene Deutsche Lufthansa AG au consemnat un plus de 0,4%, la 7,68 euro la ora 15.15. Personalul de la sol din cadrul companiei germane era în grevă şi ieri, afectând activitatea aeroporturilor din Frankfurt, Munchen, Hamburg, Berlin şi Dusseldorf. Greva sporeşte presiunile asupra negocierilor salariale.

- Indicele DAX a urcat cu 0,6%, la 17.016,25 puncte la ora 15.16.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, după avansul semnificativ din ziua anterioară.

- Acţiunile The Walt Disney Co. au urcat cu 8,6%, la 107,79 dolari la ora 09.47. Grupul de producţie cinematografică a înregistrat vânzări de 23,55 miliarde de dolari în perioada octombrie-decembrie 2023, respectiv un profit net de 2,15 miliarde de dolari, care a depăşit aşteptările analiştilor.

- Titlurile General Motors Co. au crescut cu 0,1%, la 38,76 dolari la ora 09.48. Compania auto intenţionează să cheltuie 19 miliarde de dolari în următorul deceniu, printr-un nou acord cu furnizorii, în baza căruia va cumpăra de la LG Chem materiale critice pentru utilizare în bateriile vehiculelor electrice,

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,03%, la 38.687,93 puncte la ora 09.49, S&P 500 a scăzut cu 0,05%, la 4.992,67 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Apple Inc. au înregistrat un minus de 0,2%, la 189,03 dolari la ora 09.49. Compania de tehnologie construieşte prototipuri pentru cel puţin două iPhone-uri care se pliază pe lăţime, conform unor surse citate de The Information.

- Titlurile Warner Music Group Corp. au câştigat 2,6%, atingând 37,14 dolari la ora 09.50. Compania va reduce cu 10% din forţa sa de muncă, adică 600 de posturi, ca parte a unui plan de diminuare a costurilor cu 200 de milioane de dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,06%, la 15.766,20 puncte la ora 09.51.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, după avansul puternic al indicelui american S&P 500 în ziua anterioară.

- Titlurile companiei auto japoneze Honda Motor Co. s-au apreciat cu 1,4%, la 1.734 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - cu 1,8%, la 625 yeni.

- Acţiunile grupului bancar Sumitomo Mitsui Financial Inc. au coborât cu 1,4%, la 7.580 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - tot cu 1,4%, la 1.384 yeni. Conform Reuters, viceguvernatorul Băncii Japoniei, Shinichi Uchida, a declarat că banca centrală nu va majora costul împrumuturilor în mod agresiv nici după ce va renunţa la politica dobânzilor negative.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 2,1%, la 36.863,28 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile firmei australiene de investiţii imobiliare Mirvac Group Ltd. au câştigat 4,7%, atingând 2,24 dolari australieni, după ce aceasta a raportat un profit operaţional semestrial peste aşteptări.

- Titlurile National Australia Bank Ltd. s-au apreciat cu 1%, la 32,46 dolari australieni, cele ale Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - cu 0,8%, la 27,65 dolari australieni, acţiunile Commonwealth Bank of Australia - cu 1,2%, la 115,87 dolari australieni. Reserve Bank of Australia (RBA - banca centrală) a menţinut, săptămâna aceasta, dobânda-cheie la 4,35%, în cadrul primei reuniuni de politică monetară din 2024.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,3%, la 7.639,20 puncte.