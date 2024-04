Bursele din Europa au crescut ieri, investitorii fiind atenţi în continuare la raportările companiilor.

• Euronext Paris

- Titlurile băncii franceze BNP Paribas SA au urcat cu 1,9%, la 66,64 euro la ora locală 15.34, în aşteptarea raportării trimestriale, săptămâna aceasta.

- Acţiunile grupului industrial Alstom SA au câştigat 2,4%, ajungând la 15,46 euro la ora 15.35. Compania a decis să îşi vândă operaţiunile de semnalizare feroviară convenţională din America de Nord către producătorul german de sisteme de şine Knorr-Bremse AG pe circa 630 de milioane de euro (671 milioane de dolari).

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,2%, la 8.035,43 puncte la ora 15.37.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Volkswagen AG s-au depreciat cu 0,5%, la 139,60 euro la ora 15.39, cele ale Mercedes-Benz Group AG au urcat cu 0,2%, la 74,28 euro. Victoria sindicatului UAW la fabrica Volkswagen din Tennessee va oferi un impuls crucial campaniei de 40 de milioane de dolari a preşedintelui UAW, Shawn Fain, de a extinde prezenţa sindicatului în afara Detroitului, în sudul şi vestul SUA, concentrându-se pe 13 companii auto nesindicalizate, inclusiv Mercedes, Toyota şi Tesla, conform Reuters.

- Acţiunile Deutsche Bank AG au consemant un plus de 1,1%, la 15,11 euro la ora 15.39, în aşteptarea rezultatelor financiare, săptămâna aceasta.

- Indicele DAX a crescut cu 0,7%, la 17.858,51 puncte la ora 15.40.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, pe fondul unei relaxări a conflictului din Orientul Mijlociu.

- Titlurile Bank of America Corp. s-au apreciat cu 0,5%, la 37,16 dolari la ora locală 10.01, cele ale Citigroup Inc. - cu 0,8%, la 59,59 dolari, investitorii având în atenţie situaţia dobânzilor.

- Acţiunile companiei petroliere ExxonMobil Corp. au coborât cu 0,4%, la 119,44 dolari la ora 10.02. Pentru prima dată în mai mult de un an, valoarea de piaţă a ExxonMobil a depăşit-o pe cea a Tesla, pe fondul încetinirii vânzărilor de automobile electrice, potrivit Bloomberg. Vineri, titlurile Exxon au înregistrat un avans de 1,1%, capitalizarea de piaţă a companiei ajungând la 475 de miliarde de dolari, faţă de aproape 469 de miliarde de dolari în cazul Tesla.

- Titlurile Verizon Communications Inc. s-au depreciat cu 2,4%, la 39,54 dolari la ora 10.03, deşi compania de telecomunicaţii a raportat rezultate peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,2%, la 38.077,40 puncte la ora 10.03, S&P 500 - cu 0,5%, la 4.993,17 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Tesla Inc. s-au depreciat cu 2,1%, la 143,99 dolari la ora 10.03. Tesla a redus preţul software-ului său de asistenţă pentru şofer Full Self-Driving (FSD) la 8.000 de dolari, de la 12.000 de dolari, în Statele Unite, în timp ce CEO-ul Elon Musk îşi concentrează atenţia pe tehnologia de conducere autonomă, conform Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,8%, la 15.399,55 puncte la ora 10.04.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs pozitiv ieri, investitorii considerând că nu se va înrăutăţi conflictul dintre Israel şi Iran.

- Acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au urcat cu 1,9%, la 8.699 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 3,1%, la 1.546 yeni, în aşteptarea, săptămâna aceasta, a reuniunii de politică monetară a băncii centrale japoneze.

- Titlurile companiei auto Nissan Motor Co. au scăzut cu 2%, la 550 de yeni. Nissan şi-a redus cu 14,5% estimarea privind profitul său anual, din cauza vânzărilor sub aşteptări, dar şi a altor factori, potrivit Reuters.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1%, la 37.438,61 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere South32 Ltd. s-au apreciat cu 5,6%, la 3,37 dolari australieni, după ce aceasta a anunţat că este în grafic cu realizarea ţintelor de producţie.

- Pe acelaşi segment, titlurile BHP Group Ltd. au câştigat 1,8%, ajungând la 45,42 dolari australieni; acţiunile Fortescue Ltd. au urcat cu 0,8%, la 24,79 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 0,2%, la 129,78 dolari australieni,

- Titlurile Santos Ltd. au coborât cu 1,2%, la 7,74 dolari australieni. Săptămâna trecută, exploratorul de petrol a raportat scăderea producţiei şi a veniturilor sale trimestriale.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 1,1%, la 7.649,20 puncte.