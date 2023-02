Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii aştepând publicarea, săptămâna acesata, a minutelor reuniunii Fed (banca centrală a SUA) din 31 ianuarie - 1 februarie.

• Euronext Paris

- Acţiunile Carrefour SA, cel mai mare retailer european, au pierdut 0,3%, ajungând la 18,09 euro la ora locală 14.51.

Ministrul francez al Economiei şi Finanţelor, Bruno Le Maire, a informat că se va întâlni cu retailerii, în cursul acestei săptămâni, ca să găsească modalităţi prin care să-i ajute pe cumpărători să facă faţă creşterii preţurilor alimentelor.

- Titlurile producătorului auto franco-italo-american Stellantis NV au urcat cu 1,3%, la 16,16 euro la ora 14.54. Grupul Stellantis este optimist cu privire la perspectivele diviziei sale germane Opel, despre care crede că va putea continua să opereze ca o marcă separată, potrivit şefului pentru Europa al companiei, Uwe Hochgeschurtz, citat de revista Automobilwoche.

- Acţiunile Airbus SE s-au depreciat cu 1,6%, la 123,66 euro la ora 14.58. Aprobările lente de exporturi de către guvernul german blochează exporturile de armament ale Airbus Defence & Space în valoare de câteva miliarde de euro, spune conducerea companiei, cerându-i Berlinului să accelereze procesul.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,1%, la 7.340,76 puncte la ora 14.59.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Volkswagen AG au urcat cu 0,7%, la 168,45 euro la ora 15.00, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 0,8%, la 75,25 euro. Cele două societăţi au îndemnat guvernul german să facă mai mult pentru creşterea numărului de staţii de încărcare a vehiculelor electrice în întreaga ţară, anunţă Bild am Sonntag.

- Acţiunile companiei de tranzacţii cu energie Uniper SE au înregistrat un plus de 0,3%, la 2,92 euro la ora 14.54. Uniper se aşteaptă să revină la profitabilitate acest an, de la o pierdere netă record de 19,1 miliarde de euro în 2022.

- Titlurile Commerzbank AG, a doua mare bancă din Germania, au scăzut cu 3,2%, la 11,02 euro la ora 15.01. Commerzbank se va alătura din nou indicelui bursier DAX, la data de 27 februarie, a anunţat Deutsche Börse vineri, marcând o revenire după ce banca fusese eliminată din clubul companiilor de top în 2018.

- Indicele DAX a crescut cu 0,09%, la 15.495,33 puncte la ora 15.01.

• Borsa Italiana

- Titlurile Enel SpA au crescut cu 0,2%, la 5,36 euro la ora 15.30. Enel Americas, o subsidiară a companiei italiene de utilităţi, şi-a vândut vineri participaţia în două facilităţi de generare a energiei termice din Argentina firmei Central Puerto, transmite Bloomberg.

- Indicele FTSE MIB a scăzut cu 0,3%, la 27.672,30 puncte la ora 15.32.

Bursele din SUA fost închise ieri, de sărbătoarea naţională Washington's Birthday (Ziua preşedinţilor).

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, în aşteptarea publicării minutelor reuniunii Fed.

- Titlurile Yokohama Rubber Co., producător de anvelope, s-au apreciat cu 10,2%, la 2.441 yeni, în baza rezultatelor financiare pe care le-a raportat.

- În acelaşi sector, acţiunile Sumitomo Rubber Industries Ltd. au crescut cu 0,9%, la 1.230 yeni, cele ale Bridgestone Corp. - cu 1,4%, la 5.222 yeni.

- Titlurile grupului bancar Sumitomo Mitsui Financial Inc. au urcat cu 1,3%, la 6.000 de yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 1,8%, la 998 yeni. Kazuo Ueda, ex-membru al consiliului de conducere al Băncii Japoniei, nominalizat de Guvernul de la Tokyo pentru funcţia de guvernator al acesteia, va fi audiat vineri, în Camera inferioară a Parlamentului nipon.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 0,07%, la 27.531,94 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. au crescut cu 0,7%, la 125,15 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 1%, la 48,46 dolari australieni. Ambele societăţi îşi vor anunţa rezultatele financiare săptămâna aceasta. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au urcat cu 1,4%, la 22,58 dolari australieni.

- Titlurile Bendigo And Adelaide Bank Ltd. au înregistrat un plus de 1,9%, la 9,79 dolari australieni. Instituţia financiară a raportat profituri în creştere pentru primul semestru fiscal.

- Acţiunile Bluescope Steel Ltd. au pierdut 10%, ajungând la 17,84 dolari australieni. Producătorul de oţel a avertizat că profitul său din semestrul al doilea financiar s-ar putea înjumătăţi.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,06%, la 7.351,50 puncte.