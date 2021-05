Bursele din Europa au fluctuat ieri, investitorii fiind atenţi la evoluţiile economice. Sectorul minier, sensibil la mersul economiei, a urmat un curs pozitiv.

• London Stock Exchange

- Acţiunile operatorului britanic de telecomunicaţii mobile Vodafone Group Plc au urcat cu 0,9%, la 137,96 pence la ora locală 15.49. Vodafone şi Google Cloud, divizie a grupului Alphabet Inc. din SUA, au format un parteneriat strategic pentru dezvoltarea comună a unor servicii de date.

- Titlurile companiei miniere BHP Group Plc au crescut cu 0,9%, la 2.204,50 pence la ora 15.51, cele ale Rio Tinto Plc - cu tot cu 0,9%, la 6.132 pence.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 0,4%, la 6.939,46 puncte la ora 15.51.

• Euronext Paris

- Titlurile BNP Paribas SA, cea mai mare bancă franceză, au scăzut cu 0,2%, la 53,33 euro la ora 16.37, cele ale Societe Generale SA - cu 1,6%, la 23,34 euro. Luis de Guindos, vicepreşedintele Băncii Centrale Europene (BCE), declară că BCE poate începe retragerea măsurilor de stimulare atunci când ritmul campaniei de vaccinare va ajunge la un nivel critic şi redresarea economiei va accelera.

- Indicele CAC 40 a coborât cu 0,6%, la 6.270,82 puncte la ora 16.40.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA au urmat un curs negativ ieri dimineaţă, în majoritate, cel mai afectat fiind sectorul tehnologic.

- Titlurile companiei auto Ford Motor Co. au coborât cu 2,4%, la 11,36 dolari la ora locală 10.29. Ford a anunţat luni că în următoarele săptămâni va reduce producţia la fabricile sale din Koln şi Saarlouis - Germania - din cauza problemelor în aprovizionarea cu cipuri care afectează producţia mondială de autovehicule.

- Acţiunile grupului farmaceutic Pfizer Inc. s-au apreciat cu 0,7%, la 40,12 dolari la ora locală 10.29. Pfizer anunţă că se aşteaptă să vândă, în 2021, 1,6 miliarde de doze de vaccin împotriva Covid-19, dezvoltat în partaneriat cu societatea germană BioNTech SE, în valoare de 26 de miliarde de dolari, cu mult mai mult decât cele 15 miliarde prevăzute iniţial.

- Titlurile Verizon Communications Inc. au câştigat 0,4%, ajungând la 58,13 dolari la ora 10.33. Verizon îşi vinde grupul de media, care include Yahoo şi AOL, către Apollo Global Management, pentru 5 miliarde de dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,8%, la 33.845,43 puncte la ora 10.34, S&P 500 - cu 1,1%, la 4.146,98.

• Nasdaq

- Acţiunile Apple Inc. s-au depreciat cu 3,2%, la 128,27 dolari la ora 10.35, deşi grupul tehnologic a informat că repară mai multe vulnerabilităţi exploatate de hackeri în iPhone şi alte produse

- Titlurile Intel Corp. au coborât cu 1,8%, la 56,22 dolari la ora 10.36. Intel va investi 600 de milioane de dolari în Israel pentru extinderea activităţilor de dercetare şi dezvoltare, confirmând că va cheltui 10 miliarde de dolari pentru o nouă fabrică de cipuri.

- Indicele Nasdaq Composite s-a depreciat cu 1,9%, la 13.627,96 puncte la ora 10.37.

• Seoul Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs mixt ieri, investitorii având temeri legate de redresarea viitoare, din cauza creşterii numărului de îmbolnăviri de Covid în regiune.

- În situaţia dată, titlurile producătorului sud-coreean de electronice Samsung Electronics Co. au urcat cu 1,1%, la 82.600 yeni, cele ale rivalului LG Electronics Inc. au coborât cu 0,3%, la 154.500 woni.

- Indicele Kospi a urcat cu 0,6%, la 3.147,37 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile Commonwealth Bank of Australia s-au apreciat cu 0,8%, la 90,45 dolari australieni, cele ale Westpac Banking Corp. au coborât cu 0,9%, la 25,99 dolari australieni.

The Reserve Bank of Australia (banca centrală australiană) a decis, ieri, să păstreze dobânda de politică monetară la recordul minim istoric de 0,1%.

- Acţiunile companiei petroliere Woodside Petroleum Ltd. au înregistrat un plus de 1,5%, la 22,86 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. - de 2,4%, la 6,98 dolari australieni, ca urmare a creşterii preţului ţiţeiului.

- Titlurile companiei miniere Evolution Mining Ltd. au câştigat 3,3%, atingând 4,73 dolari australieni, ca urmare a avansului cotaţiilor aurului. În acelaşi sector, acţiunile Newcrest Mining Ltd. au urcat cu 1,5%, la 26,65 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 4,2%, la 10,92 dolari australieni, iar titlurile Resolute Mining Ltd. - cu 7,4%, la 0,51 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 s-a apreciat cu 0,6%, la 7.067,90 puncte.

Bursele din China şi Japonia au fost închise ieri (sărbători naţionale).