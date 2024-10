BURSELE LUMII Investitorii continuă să fie atenţi la titlurile de stat americane

Bursele din Europa au scăzut ieri, invesitorii fiind atenţi la raportările companiilor din regiune şi la dinamica randamentelor bondurilor americane.

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei auto franceze Renault SA s-au depreciat cu 0,9%, la 40,48 euro la ora locală 15.25, cele ale grupului franco-italo-american Stellantis SA au urcat cu 2,4%, la 12,31 euro. Tranziţia globală la vehiculele electrice va avea un amplu impact asupra investiţiilor, producţiei, comerţului internaţional şi ocupării forţei de muncă, a estimat marţi Fondul Monetar Internaţional (FMI), cu ocazia publicării noilor sale previziuni referitoare la evoluţia economiei mondiale, anunţă Reuters. "Adoptarea în creştere a vehiculelor electrice reprezintă o transformare fundamentală a industriei auto mondiale. Va avea consecinţe ample", susţine FMI.

- Titlurile L'Oreal SA au coborât cu 2,9%, la 356,65 euro la ora 15.27. Producătorul de cosmetice a atras atenţia că un ecosistem din ce în ce mai provocator în China va avea impact asupra vânzărilor sale.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,5%, la 7.497,27 puncte la ora 15.28.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Deutsche Bank AG s-au depreciat cu 0,8%, la 16,19 euro la ora 15.29, după ce o instanţă locală a dat o hotărâre împotriva sa, într-o dispută juridică de lungă durată cu acţionarii care au susţinut că banca germană a plătit prea puţin în achiziţia Postbank.

- Pe acelaşi segment, titlurile Commerzbank AG au coborât cu 0,6%, la 16,32 euro la ora 15.30.

- Indicele DAX a coborât cu 0,1%, la 19.396,14 puncte la ora 15.31.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, pe fondul creşterii continue a randamentelor obligaţiunilor de stat.

- Titlurile McDonald's Corp. s-au depreciat cu 5,4%, la 297,78 dolari la ora locală 10.02. Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA au anunţat că o epidemie de E. coli provocată de burgerii Quarter Pounder ai gigantului fast-food a dus la 10 spitalizări şi un deces.

- Acţiunile Spirit Airlines Inc. au urcat cu 39,3%, la 2,92 dolari la ora 10.02. Potrivit Wall Street Journal, Frontier Airlines analizează lansarea unei noi oferte pentru preluarea companiei aeriene low-cost.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,4%, la 42.753,02 puncte la ora 10.03, S&P 500 - tot cu 0,4%, la 5.828,90 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Starbucks Corp. au pierdut 0,9%, ajungând la 95,97 dolari la ora 10.03. Cel mai mare lanţ de cafenele din lume a raportat rezultate trimestriale preliminare care arată că vânzările sale au scăzut din nou.

- Titlurile Amazon.com Inc. s-au depreciat cu 1%, la 187,73 dolari la ora 10.03. Amazon impune plafoane stricte de preţuri pentru ceea ce comercianţii pot percepe pentru produsele lor pe o nouă platformă low-cost pe care gigantul comerţului electronic se pregăteşte să o lanseze, a relatat marţi The Information, conform Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,8%, la 18.432,40 puncte la ora 10.04.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs pozitiv ieri, în majoritate, deşi, marţi, pieţele din SUA au fost în declin.

- Acţiunile Tokyo Metro Co., operatorul metroului din Tokyo, au urcat cu 6,7%, la 1.739 yeni în prima zi de tranzacţionare pe piaţa niponă.

- Titlurile producătorului auto Honda Motor Co. au consemnat un plus de 2,2% la 1.546 yeni, cele ale to Nissan Motor Co. - de 1,6%, la 404 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,8%, la 38.104,86 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. s-au apreciat cu 0,3%, la 118,46 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 0,7%, la 42,43 dolari australieni, titlurile Fortescue Ltd. - cu 1,2%, la 19,77 dolari australieni, odată cu avansul cotaţiilor materiilor prime.

- Acţiunile QBE Insurance au coborât cu 0,4%, la 17,09 dolari australieni. Autoritatea de reglementare corporate din Australia a informat că va acţiona în instanţă asigurătorul, susţinând că acesta şi-a înşelat clienţii cu privire la valoarea discounturilor oferite la anumite produse de asigurări generale.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,1%, la 8.216 puncte.