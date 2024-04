Bursele din Europa au crescut şi ieri, pe fondul avansului din sectorul tehnologic.

• Euronext Brussels

- Titlurile Melexis NV au urcat cu 21%, la 85,45 euro la ora locală 15.50. Cel mai mare producător de semiconductori din Belgia a estimat vânzări peste aşteptările analiştilor pentru trimestrul al doilea.

- Indicele BEL 20 a crescut cu 0,1%, la 3.894,40 puncte la ora 15.53.

• Euronext Paris

- Titlurile băncii franceze BNP Paribas SA au scăzut cu 0,8%, la 67,48 euro la ora 15.57. BNP va reveni pe piaţa din China şi va angaja 30 de persoane la divizia de valori mobiliare, conform Bloomberg.

- Acţiunile grupului auto Renault SA au crescut cu 2,9%, la 49,03 euro la ora 15.57. Compania a raportat recent venituri peste aşteptări pentru primul trimestru. În primele trei luni din 2024, Renault a vândut 549.099 de unităţi, în creştere cu 2,6% în ritm anual, iar veniturile au urcat cu 1,8%, până la 11,7 miliarde de euro, peste estimările analiştilor care mizau pe un rezultat de 11,4 miliarde de euro.

- Titlurile Kering SA, companie care deţine numeroase magazine şi branduri de lux, s-au depreciat cu 5,9%, la 329,65 euro la ora 15.58, în condiţiile în care aceasta a estimat scăderea cu 40% - 45% a profitului său operaţional în primul semestru din 2024.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,01%, la 8.106,59 puncte la ora 16.00.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, pe fondul raportărilor companiilor.

- Acţiunile Visa Inc., corporaţie din domeniul financiar-bancar, s-au apreciat cu 1,8%, la 278,96 dolari la ora locală 10.30, după ce aceasta a raportat rezultate trimestriale peste aşteptări.

- Titlurile producătorului de avioane Boeing Co. au înregistrat un plus de 2,2%, la 172,84 dolari la ora 10.32. Compania a anunţat pierderi trimestriale sub aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,1%, la 38.460,61 puncte la ora 10.38, S&P 500 a urcat cu 0,1%, la 5.075,45 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile PepsiCo Inc. s-au apreciat cu 1,1%, la 173,06 dolari la ora 10.38. Producătorul de băuturi răcoritoare a obţinut rezultate financiare peste aşteptări în primul trimestru, datorită cererii internaţionale, dar şi în baza preţurilor mai mari, conform Reuters.

- Acţiunile Tesla Inc. au urcat cu 12,5%, la 162,74 dolari la ora 10.40. Constructorul de automobile electrice a anunţat, marţi seara, că va introduce noi modele la începutul lui 2025, utilizând actualele platforme şi linii de producţie, deşi a renunţat la planurile mai ambiţioase care vizau producerea unui model complet nou, ce urma să coste 25.000 de dolari, conform Reuters.

- Titlurile Apple Inc. au câştigat 0,6%, ajungând la 167,83 dolari la ora 10.41. Vânzările de dispozitive iPhone au scăzut drastic în China, în primul trimestru al acestui an (-19,1%), din cauza concurenţei mărcii autohtone Huawei, potrivit firmei de cercetare Counterpoint, anunţă CNBC.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,4%, la 15.753,11 puncte la ora 10.42.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs pozitiv ieri, în majoritate, pe fondul creşterilor din sectorul tehnologiei.

- Acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au urcat cu 0,8%, la 8.860 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 1%, la 1.570 yeni, în aşteptarea, săptămâna aceasta, a deciziei de politică monetară a băncii centrale japoneze.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 2,4%, la 38.460,08 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere BHP Group Ltd. au coborât cu 0,6%, la 45,23 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 0,2%, la 129,38 dolari australieni, pe fondul scăderii cotaţiilor minereului de fier. În acelaşi sector, titlurile Fortescue Ltd. au urcat cu 0,7%, la 24,76 dolari australieni.

- Titlurile producătorului de aur Northern Star Resources Ltd. au crescut cu 1%, la 14,88 dolari australieni, cele ale Newmont Corp. - cu 1,3%, la 57,70 dolari australieni, în condiţiile în care preţul metalului galben era în urcare. Pe acelaşi segment, acţiunile Bellevue Gold Ltd. au pierdut 0,6%, afişând o cotaţie de 1,72 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,07%, la 7.683 puncte.