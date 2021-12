Bursele din Europa s-au redresat ieri, după declinul de luni, generat de amplificarea temerilor privind varianta Omicron a coronavirusului.

• Euronext Paris

- Titlurile companiei auto franceze Renault SA au urcat cu 3%, la 29 de euro la ora locală 15.33. Geely Holding şi Renault ar urma să anunţe în curând un acord pentru a produce împreună vehiculele hibride ale grupului chinez în Coreea de Sud şi vor analiza posibilitatea exportării de maşini scutite de taxe vamale în Statele Unite, conform unor surse citate de Reuters.

- Acţiunile Pernod Ricard SA, producător de băuturi alcoolice, s-au depreciat cu 0,5%, la 208,60 euro la ora 15.34, deşi preşedintele Uniunii Producătorilor de Şampanie din ţară (UMC), Jean-Marie Barillere, estimează că vânzările de profil din acest an vor trece de 5,5 miliarde de euro, depăşind precedentul record de 5 miliarde de euro stabilit în urmă cu doi ani. "A fost o revenire atât de uriaşă şi de neaşteptată pentru că am avut unele întreruperi de-a lungul lanţului de aprovizionare, la fel ca şi multe alte produse în acest moment", a spus Jean-Marie Barillere.

- Titlurile Bollore SE, conglomerat de transport, au crescut cu 10,1%, la 4,77 euro la ora 15.36, după ce a primit o ofertă de 6,4 miliarde de dolari de la Mediterranean Shipping Company (MSC) pentru activele sale logistice din Africa.

- Indicele CAC 40 a urcat cu 1,3%, la 6.956,27 puncte la ora 15.38.

• Euronext Amsterdam

- Acţiunile grupului olandez de servicii financiare ING NV au câştigat 3,3%, atingând 12,12 euro la ora 15.38. ING a anunţat că va ieşi de pe piaţa de retail banking din Franţa, o decizie care ar putea afecta 460 de angajaţi. Grupul va continua să deruleze operaţiuni de wholesale banking în Franţa.

- Indicele AEX a crescut cu 1,7%, la 775,90 puncte la ora 15.39.

• New York Stock Exchange

Şi pieţele din SUA au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, după declinul din ziua anterioară.

- Titlurile lanţului de restaurante fast-food McDonald's Corp. au urcat cu 0,9%, la 263,98 dolari la ora locală 09.57. McDonald's din Japonia a anunţat că începând de vineri le va oferi clienţilor doar porţii mici de cartofi prăjiţi, după ce inundaţiile din portul canadian Vancouver şi pandemia de coronavirus au afectat livrările pentru unul dintre cele mai importante produse din oferta McDonald's.

- Acţiunile Oracle Corp. au înregistrat un minus de 0,8%, la 90,93 dolari la ora 10.01. Producătorul de software de afaceri va cumpăra Cerner Corp. pentru 28,3 miliarde de dolari, în cea mai mare preluare efectuată vreodată de companie, obţinând acces la o mulţime de date de la una dintre cele mai mari firme de IT din sectorul american al sănătăţii.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,9%, la 35.233,84 puncte la ora 10.02, S&P 500 - cu 0,6%, la 4.596,82.

• Nasdaq

- Titlurile Micron Technology Inc. au consemnat un plus de 8,3%, la 88,87 dolari la ora 10.03, în baza unui start solid în anul financiar, susţinut de cererea solidă pentru cipurile sale de memorie şi stocare.

- Acţiunile Cerner, societate care va fi preluată de Oracle, au urcat cu 0,1%, la 90,60 dolari la ora 10.06.

- Indicele Nasdaq Composite a câştigat 0,7%, ajungând la 15.081,71 puncte la ora 10.07.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, chiar dacă în regiune se răspândeşte varianta Omicron a coronavirusului.

- În contextul dat, titlurile companiei aeriene nipone ANA Holdings Inc. au urcat cu 0,5%, la 2.313 yeni, cele ale rivalei Japan Airlines Co. - cu 1,6%, la 2.091 yeni.

- Acţiunile lanţului de retail Fast Retailing Co. au crescut cu 2,7%, la 68.350 yeni.

- Titlurile companiei farmaceutice Shionogi & Co. Ltd. au câştigat 5,3%, ajungând la 8.121 yeni. Luni, aceasta a confirmat eficienţa medicamentului său oral împotriva variantei Omicron a Covid-19.

- Indicele Nikkei 225 a înregistrat un plus de 2,1%, la 28.517,59 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Magellan Financial Group Ltd. au urcat cu 4,4%, la 20,56 dolari australieni. Luni, titlurile Magellan Financial au coborât cu 32,9%, la 19,70 dolari australieni, după ce administratorul de investiţii a dezvăluit că şi-a pierdut cel mai mare client: St. James's Place, care genera circa 12% din veniturile sale anuale.

- Titlurile companiei petroliere Woodside Petroleum Ltd. au consemnat un plus de 1,1%, la 21,51 dolari australieni, cele ale rivalei Santos Ltd. - de 0,8%, la 6,16 dolari australieni, în contextul stabilizării cotaţiilor ţiţeiului după un declin puternic în ziua anterioară.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,9%, la 7.355 puncte.